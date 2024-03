MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - Dans la foulée de l'annulation de l'édition 2024 du festival d'humour Juste pour rire, ManyVids, la plateforme en ligne de premier plan reconnue pour héberger le contenu de créateurs de contenu pour adultes, annonce aujourd'hui son expansion stratégique dans les secteurs du contenu grand public, y compris l'humour, grâce à un modèle de partenariat novateur qui associe la création de contenu pour adultes et grand public.

La plateforme est florissante et connaît une croissance sans précédent dans tous les domaines : plus de créateurs, plus de téléspectateurs, plus de vidéos et, surtout, plus de revenus pour nos créateurs que jamais auparavant. La plateforme a récemment accueilli différents talents, par exemple Pierre-Luc Racine qui anime « Les Contenudistes », un balado qui a été lancé récemment sur ManyVids. Cela souligne l'engagement de la plateforme à éliminer les obstacles et les préjugés entourant le travail du sexe en ligne.

Le balado humoristique Les Contenudistes est le fer de lance du contenu francophone de l'initiative visant à offrir du contenu grand public de ManyVids. Non seulement cette initiative diversifie le contenu de ManyVids, mais elle appuie aussi sa mission fondamentale qui consiste à normaliser le travail du sexe en mettant en valeur une plateforme où les créateurs de contenu adulte et grand public de monnayer leurs passions côte à côte. « L'appui de ManyVids dans la création de Les Contenudistes est remarquable : Les studios sont superbes et tout l'équipement professionnel donne un rendu hors pair. Les humoristes indépendants du Québec ont maintenant un endroit où se retrouver en communauté afin de faire rayonner leur créativité! », a expliqué Pierre-Luc Racine. Ses contributions sont essentielles; elles fusionnent le contenu pour adultes et la créativité du contenu grand public, élargissant ainsi l'attrait et l'accessibilité de la plateforme.

Pour célébrer ces étapes importantes, « Les Contenudistes » lance des initiatives pour soutenir et encourager de nouveaux talents humoristiques sur ManyVids. Celles-ci comprennent des prix en argent de 1 000 $ pour des profils humoristiques exceptionnels, le financement pour de nouveaux balados et la production de spectacles d'humour, dans le but d'enrichir la communauté et de favoriser la diversité du contenu de la plateforme.

D'ici l'automne 2024, la plateforme est en voie de devenir la destination de choix pour le contenu grand public et le contenu pour adultes, cherchant à rejoindre une vague de créateurs de contenu grand public et de nouveaux publics. ManyVids vise à redéfinir l'industrie du divertissement en offrant des occasions inégalées aux créateurs de monétiser leur travail et aux auditoires de profiter d'une expérience de contenu plus riche et diversifiée.

ManyVids est la principale plateforme de commerce électronique pour les créateurs de contenu pour adultes, et elle fait preuve d'un engagement ferme envers l'inclusion, la créativité et l'autonomisation. ManyVids continue de révolutionner l'industrie des adultes en faisant la promotion des droits et des possibilités pour tous les créateurs de contenu.

