Dans le cadre du Mois de la littératie financière, l'enquête de l'OCRI révèle des pistes à explorer dans les conversations sur les finances

Avez-vous confiance en vos compétences en matière de placement?

TORONTO, le 4 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la littératie financière, l'OCRI encourage les Canadiens à rompre le silence sur le sujet de l'argent. Selon la plus récente enquête sur les investisseurs de l'OCRI, de nombreux Canadiens, en particulier des jeunes et des membres de groupes sous-représentés, comme les Canadiens racisés, manquent d'assurance en matière de finances et ont de la difficulté à gérer leurs placements.

Le thème de cette année, « L'argent en tête », est un appel à favoriser les conversations sur les finances et à lutter contre le stress lié au sujet des finances personnelles.

Voici certaines des données soulignées par l'enquête de l'OCRI :

67 % des Canadiens sont endettés et 36 % d'entre eux s'inquiètent au sujet d'un revenu instable tout le temps ou la plupart du temps;

les Canadiens racisés font état de niveaux plus élevés de stress lié aux finances, 41 % d'entre eux s'inquiétant au sujet de revenus instables;

28 % des Canadiens ont emprunté de l'argent pour couvrir leurs dépenses quotidiennes au cours de la dernière année, et cette portion atteint 40 % chez les Canadiens de moins de 35 ans;

parmi les non-investisseurs, 61 % disent ne pas investir parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, et 43 % des jeunes Canadiens (de 18 à 34 ans) ne savent pas par où commencer.

« Parler de finances, y compris d'endettement, d'épargne et de placements, peut souvent sembler tabou, mais il s'agit d'une étape cruciale pour gagner en assurance en matière de finances, a déclaré Karen McGuinness, première vice‑présidente au Bureau des investisseurs, à l'adhésion et à l'innovation à l'OCRI. Notre enquête montre que de nombreux Canadiens sont aux prises avec des difficultés financières. À l'occasion de ce Mois de la littératie financière, nous voulons favoriser des conversations ouvertes qui peuvent mener à de meilleurs résultats financiers. »

L'enquête révèle également que 38 % des Canadiens demandent des conseils financiers à leurs amis et à leur famille, ce qui souligne le rôle important que jouent les réseaux personnels dans la prise de décisions financières. En favorisant des conversations ouvertes sur l'argent, les Canadiens peuvent accroître leur culture financière et faire des choix plus éclairés pour leur avenir financier.

« Bien que les discussions sur les finances avec la famille et les amis peuvent apporter un soutien précieux, il est important de demander les conseils d'un professionnel qualifié pour profiter d'une expertise supplémentaire, a ajouté Mme McGuiness. Les conseillers financiers peuvent fournir des conseils personnalisés aux Canadiens afin de les aider à prendre des décisions financières complexes, et ce, tout en conciliant leurs stratégies de placement et leurs objectifs financiers à long terme. »

Pour en savoir plus sur les résultats de l'enquête de l'OCRI et pour obtenir des ressources qui vous aideront à choisir un conseiller financier réglementé et à engager des conversations constructives sur les finances en ce mois de novembre, consultez www.ocri.ca.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

