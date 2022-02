MONTREAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lumiera Health Inc. (TSXV: NHP) (la "Compagnie" ou "Lumiera "), une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels, est heureuse d'annoncer que Jacqueline Khayat a été nommée au Conseil d'administration de la Société.

« Tel qu'annoncé récemment, nous exécutons la première phase de notre expansion aux États-Unis et nous sommes très heureux que Mme Khayat rejoigne le conseil d'administration alors que nous entrons dans la prochaine étape de notre plan stratégique. Son expérience dans le lancement de marques aux États-Unis sera un atout majeur pour l'équipe », a déclaré Carlos Ponce, PDG de Lumiera Health. « Mme. Khayat apporte plus de 20 ans d'expérience dans les ventes, le développement commercial, la stratégie et les fusions et acquisitions dans le secteur de la santé et des produits naturels. »

Mme Khayat a précédemment dirigé la division des ingrédients nutraceutiques de Neptune Wellness Solutions, collaborant avec certaines des plus grandes marques nord-américaines et a contribué au développement et à la direction de la division cannabis de l'entreprise. Elle a aussi participé à la création et au lancement de plusieurs produits de consommation au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tout au long de sa carrière, Mme Khayat a également occupé plusieurs postes clés dans des sociétés multinationales de sciences de la santé où elle a dirigé des programmes de vente et a généré de nouvelles opportunités commerciales à l'échelle mondiale. De plus, Mme Khayat a été impliquée dans plusieurs entreprises startup en tant qu'investisseure et conseillère. Elle est également membre du conseil d'administration de la Caisse Populaire St-Martin de Laval et membre d'Anges Québec.

Mme Khayat est titulaire d'un baccalauréat en sciences avec majeure en nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion des HEC de Montréal et d'un MBA exécutif de la John Molson School of Business.

La nomination de Mme Khayat intervient à un moment charnière pour Lumiera, alors que nous étendons notre distribution à l'extérieur du Canada, et le conseil est confiant que son expertise apportera une valeur considérable à l'entreprise.

Le conseil d'administration de la société a accordé des options d'achat d'actions à Mme Khayat, donnant droit à l'achat d'un total de 300 000 actions ordinaires à un prix par action de 0,05 $ pour une période de 10 ans.

À propos de Lumiera Health

Lumiera se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels pour le grand public. La société vend des toniques fortifiants et des suppléments naturels par l'intermédiaire de sa division Holizen, avec un portfolio diversifié comprenant près de 40 produits. La Société commercialise également une gamme unique de produits topiques agissant sur le système endocannabinoïde, sans l'utilisation de cannabis, qui offre une solution innovante pour la douleur chronique et l'inflammation. Pionnière dans le domaine de l'innovation en santé naturelle, la marque Lumiera est ancrée dans les valeurs fondamentales de la science, de la nature et de la compassion. Notre objectif est d'améliorer la vie des gens en développant des produits de santé et de bien-être naturels qui sont efficaces, sûrs et dignes de confiance.

Pour plus d'informations, visitez : www.lumiera.ca.

Ni la Bourse TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » au sens où ce terme est défini dans la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les mots « peut », « pourrait », « pourrait », « devrait », « potentiel », « va », « chercher », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », "s'attendre à" et les expressions similaires indiquent de telles "informations prospectives" en ce qui concerne Lumiera. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions et les intentions actuelles de Lumiera concernant les événements futurs, ainsi que les informations actuelles dont dispose Lumiera, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque inclus dans le rapport annuel de gestion de Lumiera pour l'exercice clos le 30 novembre 2020, qui est disponible sous le profil SEDAR de l'émetteur à l'adresse www.sedar.com. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives diffèrent de ceux décrits dans les présentes si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Si un facteur affectait Lumiera de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des résultats ou événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans son intégralité par cette mise en garde. De plus, Lumiera n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse et Lumiera n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

