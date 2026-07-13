DANS LE CADRE DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 2026 DE L'ASSOCIATION ALZHEIMER, UN PROGRAMME ADAPTABLE AUX MODES DE VIE AMÉLIORE LA SANTÉ CÉRÉBRALE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES À RISQUE DE DÉMENCE EN AMÉRIQUE LATINE

- Les conclusions de l'étude LatAm-FINGERS confirment et élargissent les résultats de l'essai U.S. POINTER -

- L'étude montre des stratégies structurées de réduction du risque de démence adaptables à toutes les cultures -

Points essentiels

L'étude LatAm-FINGERS montre que les interventions adaptées aux cultures, aux systèmes de santé et aux communautés d'Amérique latine peuvent améliorer la mémoire, la pensée et les fonctions cognitives globales chez les personnes âgées à risque de déclin cognitif et de démence.

Les résultats renforcent les conclusions de l'essai U.S. POINTER, qui montre qu'une intervention polyvalente liée au mode de vie avec une orientation structurée, un encadrement et un soutien améliore davantage les fonctions cognitives qu'une approche non guidée chez les personnes âgées à risque.

LONDRES, 13 juillet 2026 /CNW/ - La Latin American Initiative for Lifestyle Intervention to Prevent Cognitive Decline (LatAm-FINGERS), financée par l'Association Alzheimer, a constaté que deux interventions adaptées à la culture du mode de vie amélioraient la mémoire, la pensée et les fonctions cognitives globales chez les personnes âgées à risque de démence dans 11 pays d'Amérique latine, les gains les plus importants étant observés chez les participants recevant un soutien et un encadrement structurés.

Les résultats de l'étude de deux ans présentés aujourd'hui à la Conférence internationale de l'Association AlzheimerMD (AAICMD) 2026 à Londres et en ligne s'appuient sur les résultats de l'essai U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk (U.S. POINTER), démontrant que les interventions qui touchent divers aspects du mode de vie, à savoir l'activité physique, une alimentation saine, l'entraînement cognitif et l'interaction sociale, peuvent être adaptées à diverses cultures, systèmes de santé et communautés. L'étude est publiée simultanément dans The Lancet.

« Les résultats démontrent pour la première fois en Amérique latine que des interventions adaptées à la culture peuvent être mises en œuvre dans divers pays et communautés, et apporter des avantages cognitifs aux populations souvent sous-représentées dans la recherche clinique », déclare Lucia Crivelli, Ph.D., auteure principale de l'étude et chercheuse principale au Fleni, un institut neurologique de Buenos Aires, en Argentine.

« Nous ne nous sommes pas contentés de traduire le modèle U.S. POINTER en espagnol et en portugais. Nous l'avons adapté aux cultures et habitudes locales tout en préservant ses éléments fondamentaux pour rendre le programme pratique, abordable et réalisable en tant que stratégie de santé publique », ajoute Crivelli.

Des groupes de travail multinationaux composés de représentants de chaque pays participant ont déterminé quelles composantes devaient demeurer normalisées et lesquelles pouvaient être adaptées localement en fonction de la culture, du climat, de la disponibilité des aliments, de l'accès à la technologie et des préférences des participants.

Les programmes d'activité physique comprenaient des activités culturellement familières comme la salsa et le tango, et des exercices de groupe en plein air dans les parcs publics. Le conseil en nutrition a adapté le régime alimentaire MIND aux traditions alimentaires régionales en s'appuyant davantage sur des aliments comme l'avocat, le quinoa, l'açaí, l'aguaymanto, le chia et les graines de citrouille comme alternatives accessibles localement. La documentation a été traduite et adaptée à la culture, avec un soutien supplémentaire pour les participants ayant des compétences numériques limitées.

« LatAm-FINGERS comprenait une importante diversité raciale, ethnique, de niveau d'éducation et de statut socioéconomique. Les résultats démontrent que la santé cérébrale peut être améliorée dans diverses communautés représentant différentes cultures et n'ayant pas le même accès aux ressources », déclare Laura D. Baker, Ph. D., professeure de gérontologie et de gériatrie, médecine interne, à la Wake Forest University School of Medicine and Advocate Health, et chercheuse principale de l'essai U.S. POINTER. « Nous disposons maintenant d'une seconde conclusion probante dans une région complètement différente du monde, ce qui suggère que la formule U.S. POINTER peut être adaptée à chaque population. »

« Je suis convaincue que nous pouvons utiliser l'intervention structurée de l'essai U.S. POINTER pour élargir nos outils et nos ressources afin de mobiliser davantage les communautés latino et hispaniques aux États-Unis, ainsi que dans d'autres communautés par la suite, et que le programme sera tout aussi efficace », déclare Baker.

Étant donné que la maladie d'Alzheimer et d'autres démences sont influencées par de multiples facteurs de santé et de mode de vie, les chercheurs pensent que le fait de s'attaquer à plusieurs facteurs de risque de manière groupée peut offrir le meilleur avantage en termes de santé cérébrale. Alors que les taux de démence augmentent à l'échelle mondiale, les résultats soulignent le potentiel de stratégies pratiques de réduction des risques grâce à des programmes accessibles et adaptables axés sur le mode de vie, en particulier dans les pays à revenu faible ou moyen.

« Les résultats de LatAm-FINGERS viennent s'ajouter aux conclusions de l'essai U.S. POINTER en étendant les données probantes à l'Amérique latine et en renforçant l'argument selon lequel ces interventions comportementales et liées au mode de vie peuvent être adaptées à diverses populations et communautés partout dans le monde », déclare Heather M. Snyder, Ph.D., vice-présidente principale des relations médicales et scientifiques de l'Association Alzheimer.

« Un message clé de cette étude est que la structure et le soutien social comptent », poursuit Snyder. « La prise en compte de multiples facteurs liés au mode de vie peut avoir une incidence positive sur la santé du cerveau et peut éventuellement être combinée à de nouvelles thérapies médicamenteuses pour réduire le déclin cognitif et le risque de démence. »

L'analyse de l'étude comprenait 1 065 participants répartis sur 12 sites en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, au Mexique, au Pérou et en Uruguay. Les participants ont été répartis aléatoirement dans l'un des deux groupes d'intervention, dont la structure, l'intensité et le niveau de soutien variaient :

les 539 participants du groupe d'intervention systématique sur le mode de vie (SLI) ont bénéficié d'un encadrement et d'un soutien continus, y compris de l'exercice supervisé, des conseils nutritionnels fondés sur un régime MIND adapté, de l'entraînement cognitif informatisé, de la surveillance des risques cardiovasculaires et de 38 réunions de groupe pour les liens sociaux et la responsabilisation.

les 526 participants du groupe d'intervention flexible sur le mode de vie (FLI) ont reçu périodiquement une éducation sur la santé et des recommandations générales sur le mode de vie. Au cours de la période de deux ans, ils ont assisté à quatre réunions de groupe où ils ont reçu des recommandations sur l'alimentation, l'activité physique, l'engagement cognitif et social et la gestion des risques vasculaires sans encadrement ni supervision continus.

Après deux ans, les participants du groupe SLI ont démontré une amélioration cognitive nettement plus importante que ceux du groupe FLI. Le groupe SLI a présenté une amélioration supérieure de 55%, sur une mesure composite de la cognition globale, par rapport au groupe FLI. Les participants au groupe SLI ont également démontré des améliorations beaucoup plus importantes en matière de mémoire, de fonction exécutive et de vitesse de traitement.

LatAm-FINGERS et U.S. POINTER font partie du réseau World-Wide FINGERS, basé sur l'essai original finlandais FINGER qui montre que les interventions multidomaines liées au mode de vie peuvent aider à protéger les fonctions cognitives chez les personnes âgées à risque de déclin.

L'Association Alzheimer a investi plus de 81 millions de dollars dans LatAm-FINGERS et U.S. POINTER et a récemment lancé plusieurs initiatives publiques en santé cérébrale éclairées par ces résultats, dont l'outil d'évaluation Brain Health Habit Builder, la table ronde sur la santé cérébrale de l'Association Alzheimer et Brain Health at Work. L'initiative (re)think your brainMC récemment lancée aide les gens à passer de la sensibilisation en santé cérébrale à l'action et fournit une « recette » pour des comportements sains fondés sur les résultats de l'essai U.S. POINTER.

À propos de l'AAIC

L'AAIC est le plus grand rassemblement mondial de chercheurs du monde entier spécialisés dans la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies entraînant une démence. Dans le cadre du programme de recherche de l'Association Alzheimer, l'AAIC sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser une communauté de recherche collégiale vitale.

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L'Association Alzheimer est une organisation mondiale de santé bénévole qui se consacre aux soins, au soutien et à la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Notre mission est d'ouvrir la voie à l'éradication de la maladie d'Alzheimer et de toutes les autres formes de démence, en accélérant la recherche à l'échelle mondiale, en favorisant la réduction des facteurs de risque et le dépistage précoce, et en optimisant la qualité des soins et de l'accompagnement. Notre vision est celle d'un monde sans la maladie d'Alzheimer ni aucune autre forme de démenceMD. Visitez alz.org ou appelez le +1 800 272-3900.

SOURCE Alzheimer’s Association

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