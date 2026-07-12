DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 2026 DE L'ASSOCIATION ALZHEIMER

D'ANCIENS JOUEURS DE SOCCER D'ÉLITE MONTRENT

DES SIGNES DE CHANGEMENTS DANS LA SANTÉ CÉRÉBRALE EN MILIEU DE VIE

Points essentiels

Une nouvelle étude offre un éclairage sur la santé du cerveau chez d'anciens joueurs de soccer professionnels d'élite à l'âge mûr.

D'anciens joueurs ont signalé des niveaux élevés de dépression, d'anxiété et de difficultés subjectives dans la réflexion et la prise de décisions.

Les chercheurs ont découvert des différences cérébrales qui justifient une étude plus approfondie. Les résultats soulignent la nécessité d'un suivi à long terme et de recherches plus poussées sur les effets de chocs répétés à la tête dans le sport.

Des études supplémentaires présentées à l'AAIC 2026 établissent un lien entre une plus grande exposition aux coups de tête et de plus longues carrières dans le soccer avec des biomarqueurs de lésions neurales, l'accumulation de protéine tau et le risque d'encéphalopathie traumatique chronique.

LONDRES, le 12 juill. 2026 /CNW/ -- Une nouvelle étude menée auprès d'anciens joueurs de soccer d'élite -- la première et la plus importante du genre chez des footballeurs professionnels à la retraite --, présentée aujourd'hui à la Conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®) 2026 à Londres et en ligne, permet de mieux comprendre la santé cérébrale et les symptômes neurologiques signalés par les joueurs, comparativement à des personnes sans historique de chocs répétés à la tête.

Les anciens joueurs ont rapporté des niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété et ont présenté des difficultés subjectives à réfléchir et à prendre des décisions. Les IRM ont permis d'identifier des différences dans la structure cérébrale entre certains anciens joueurs et un groupe de comparaison de personnes en bonne santé n'ayant pas d'antécédents de sports de contact ou de blessures à la tête. Les résultats s'ajoutent à un corpus croissant de recherches, y compris d'autres études présentées à l'AAIC 2026, qui explorent comment la pratique du soccer peut affecter la santé du cerveau à long terme.

« Ces résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir des effets mesurables sur la santé cérébrale chez d'anciens joueurs de soccer d'élite même en milieu de vie, bien avant que ne se manifestent habituellement les symptômes d'une maladie neurodégénérative », a déclaré Caleigh Grace Lynch, M.Sc., auteure principale de l'étude et technicienne en recherche à l'Imperial College de Londres et au Centre for Care Research & Technology du UK Dementia Research Institute. « Bien que nous n'ayons pas constaté de différences significatives dans les tests cognitifs objectifs entre les groupes, nous avons observé des différences importantes dans les symptômes et la structure cérébrale. »

« Des recherches comme celle-ci nous aident à mieux comprendre les facteurs de santé cérébrale tout au long de la vie et renforcent l'importance de la prévention et de la surveillance des blessures », a déclaré Maria C. Carrillo, Ph. D., directrice scientifique en chef et responsable des affaires médicales de l'Association Alzheimer. « Ces conclusions peuvent aider les joueurs, les médecins et les organisations sportives à mieux comprendre les risques liés aux sports de contact et comment participer en toute sécurité. »

L'étude a porté sur 142 anciens joueurs de soccer professionnels âgés de 30 à 60 ans : 126 hommes ayant détenu un contrat professionnel à temps plein pendant au moins trois ans, et 16 femmes ayant évolué dans les deux premières divisions du soccer professionnel féminin au Royaume-Uni. Ils ont été comparés à un groupe témoin de 56 personnes en bonne santé (43 hommes) du même âge qui n'ont pas pratiqué de sports de contact ni servi dans l'armée et qui n'ont pas d'antécédents d'impacts répétés à la tête, de commotion cérébrale ou d'autres problèmes neurologiques.

Des analyses provisoires de cet ensemble de données ont révélé que les anciens joueurs de soccer professionnels d'élite ont signalé des symptômes significativement plus élevés de dépression et d'anxiété, ainsi qu'une moins bonne capacité autoévaluée à planifier, à se concentrer et à résoudre des problèmes et à gérer les tâches quotidiennes, comparativement au groupe témoin. Près du tiers des anciens joueurs (31 %) présentaient un score correspondant à des symptômes dépressifs cliniquement significatifs, comparativement à 9 % des témoins, tandis que 42 % présentaient un score correspondant à des symptômes d'anxiété cliniquement significatifs, comparativement à 25 % des témoins.

L'imagerie cérébrale de 124 anciens joueurs a révélé un volume de matière grise plus faible dans plusieurs régions cérébrales, notamment les régions frontales, cingulaires et thalamiques, qui jouent un rôle important dans la mémoire, l'attention, la prise de décisions et la régulation des émotions, comparativement au groupe témoin. Au niveau du groupe, il y avait des preuves de réduction du volume cérébral chez les footballeurs par rapport aux témoins. Les chercheurs indiquent qu'un examen clinique des images par un neuroradiologiste a révélé qu'une faible proportion des examens (~2 %) présentait une atrophie cliniquement significative évocatrice d'une neurodégénérescence. Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre ce résultat.

Les chercheurs ont indiqué que la combinaison de symptômes plus marqués et de modifications du volume de certaines régions du cerveau pourrait être révélatrice d'une neurodégénérescence liée à des traumatismes, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le démontrer de façon concluante. Des travaux supplémentaires sont prévus pour approfondir ces résultats, notamment grâce à l'utilisation d'un ensemble de données élargi, à l'intégration de biomarqueurs supplémentaires, comme l'imagerie de diffusion avancée et les biomarqueurs sanguins de la neurodégénérescence, ainsi qu'à un suivi longitudinal.

« En suivant les participants au fil du temps, nous espérons mieux comprendre comment les impacts répétés à la tête peuvent influencer la santé cérébrale à long terme et les maladies neurodégénératives, et contribuer à éclairer les stratégies visant à rendre le sport plus sûr pour les générations futures », a déclaré Thomas D. Parker, B.M., B.M.Ch., M.R.C.P., Ph.D., auteur principal de l'étude et chargé de cours clinique et neurologue consultant à l'Imperial College de Londres et au Centre for Care Research & Technology du UK Dementia Research Institute.

L'étude s'inscrit dans le cadre du Advanced BRAIN Health Clinic Research Programme, mené à l'Institute of Sport, Exercise & Health. Cette initiative intégrée de soins cliniques et de recherche vise à étudier les effets à long terme des impacts répétés à la tête chez d'anciens joueurs d'élite de soccer et de rugby.

L'Association Alzheimer offre des conseils sur la santé cérébrale et la réduction des risques de lésions cérébrales. L'une de ses 10 habitudes saines pour votre cerveau est « Protégez votre tête : Prenez les précautions nécessaires pour éviter de vous blesser à la tête. Portez un casque lorsque vous pratiquez des activités telles que le vélo, et attachez votre ceinture de sécurité. Protégez-vous lorsque vous pratiquez un sport. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour prévenir les chutes, en particulier chez les personnes âgées. »

En tant que centre d'excellence en santé publique sur la réduction des risques de démence des Centers for Disease Control des États-Unis, l'Association Alzheimer s'engage à faire de la santé cérébrale un élément central de la santé publique. L'Association Alzheimer ouvre la voie à la sensibilisation à la santé cérébrale au moyen d'initiatives qui couvrent l'ensemble du spectre de l'engagement en matière de santé publique, y compris le Brain Health Advancement Institute récemment lancé, une destination pour les chercheurs, les professionnels de la santé, les praticiens de la santé publique et les décideurs qui s'efforcent de réduire le risque de déclin cognitif et de démence dans toutes les communautés.

Parmi les autres recherches sur ce sujet présentées à l'AAIC 2026, on compte :

Real-life amateur soccer heading and acute elevations in blood-based p-tau217 and S100B (Coups de tête en contexte réel dans le soccer amateur et élévations aiguës de la p-tau217 et de la S100B dans le sang). #13279 (affiche du mercredi 15 juillet). Marloes Ilse Hoppen, doctorante, Hôpital pour enfants Emma et Centre Alzheimer du Centre médical universitaire d'Amsterdam. [email protected]

Early tau and amyloid pathology following repetitive head impacts in former collegiate athletes: a care consortium study (Pathologie précoce liée aux protéines tau et amyloïde à la suite d'impacts répétés à la tête chez d'anciens athlètes universitaires : une étude du consortium de soins). #13523 (affiche du dimanche 12 juillet). Yomna Takieldeen, MBBCH, Université de l'Indiana. [email protected]

Duration of soccer play and chronic traumatic encephalopathy (Durée de la pratique du soccer et encéphalopathie traumatique chronique). #9837 (affiche du mercredi 15 juillet). Bobak Abdolmohammadi, B.A., Université de Boston. [email protected]

À propos de l'AAIC

L'AAIC est le plus grand rassemblement mondial de chercheurs du monde entier spécialisés dans la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies entraînant une démence. Dans le cadre du programme de recherche de l'Association Alzheimer, l'AAIC sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser une communauté de recherche collégiale vitale.

AAIC 2026 : alz.org/aaic

Salle de presse en ligne de l'AAIC 2026 : alz.org/aaic/pressroom.asp

Mot-clic de l'AAIC 2026 : #AAIC26

À propos de l'Association Alzheimer

L'Association Alzheimer est une organisation mondiale de santé bénévole qui se consacre aux soins, au soutien et à la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Notre mission est d'ouvrir la voie à l'éradication de la maladie d'Alzheimer et de toutes les autres formes de démence, en accélérant la recherche à l'échelle mondiale, en favorisant la réduction des facteurs de risque et le dépistage précoce, et en optimisant la qualité des soins et de l'accompagnement. Notre vision est celle d'un monde sans la maladie d'Alzheimer ni aucune autre forme de démence®. Visitez alz.org ou appelez le +1 800 272-3900.

SOURCE Alzheimer’s Association

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