Dans la première édition du Festival IKEA, la vie à la maison sera mise à l'honneur à l'occasion d'un tour du monde en 24 heures

Le festival s'inscrit dans la vision IKEA d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. « En célébrant la vie à la maison et en éveillant l'intérêt des gens à ce sujet, IKEA cherche à faire vivre au plus grand nombre un nouveau type d'expérience. Ces visites de maison aux quatre coins du globe ouvriront la porte à de nouvelles expériences et à des idées inspirantes originales, dit Kathy Davey, directrice Ameublement de maison et design commercial de IKEA Canada. Notre but, c'est de susciter le dialogue sur la façon de rendre la vie à la maison plus durable et plus abordable. Et comme pour tous les festivals, il y aura des surprises ! »

Le Festival IKEA au Canada

Le Festival IKEA commencera le jeudi 16 septembre. Dans les magasins IKEA du Canada se dérouleront des activités sur place, interactives et d'une capacité limitée. Les visiteurs pourront notamment apprendre des techniques artistiques dans des espaces créatifs. Il y aura également des ateliers où leur seront révélées des astuces concernant l'organisation et la planification des différentes pièces de la maison, ainsi que la façon de prolonger la vie de leurs articles IKEA.

Les activités varieront d'un magasin à l'autre et se termineront le dimanche 19 septembre. Les membres IKEA Family qui participent aux activités virtuelles ou en magasin dans le cadre du Festival IKEA profiteront d'une offre d'une durée limitée, à savoir une réduction de 20 $ sur tout achat de 100 $ et plus. Pour connaître l'horaire complet, vous inscrire aux activités de votre magasin et accéder à du contenu interactif provenant de partout autour du monde, visitez la page IKEA.ca/Festival (en anglais) ou fr.IKEA.ca/Festival (en français).

« Au cours de la dernière année, la vie à la maison a pris pour tous un tout nouveau sens. Heureusement, nous pouvons nous rapprocher virtuellement, visiter des maisons d'autres pays, et découvrir ainsi d'autres modes de vie, célébrer leur caractère unique et inspirer la créativité, dit Tanya Bevington, directrice nationale Communications de IKEA Canada. Notre premier Festival IKEA sera notre plus gros circuit mondial de visites de maisons à ce jour. Il réunira les gens autour d'un même thème, la vie à la maison, selon une nouvelle formule : à la fois en ligne et en magasin. Il sera la première étape d'un mouvement à long terme qui fait la part belle aux vraies maisons et aux vraies vies. »

Le Festival IKEA à l'échelle internationale

En plus des activités qui auront lieu dans les magasins IKEA Canada, il y aura, le jeudi 16 septembre, un marathon d'activités en ligne gratuites qui s'étirera pendant 24 heures. Ainsi, à l'occasion de courtes vidéos, de spectacles et de vidéos diffusées en direct, IKEA fera état de ses collaborations et de ses projets actuels. Les participants pourront également voyager dans le temps grâce à un musée numérique qui présentera l'histoire unique de IKEA au cours des 70 dernières années.

Pour alimenter leur réflexion sur ce que les gens disent être le plus important pour eux dans leur domicile en cette période (p. ex., relations avec la famille ou les amis, la musique, l'alimentation), les visiteurs pourront participer à diverses discussions, notamment sur l'économie circulaire, sur l'importance du jeu, sur le nouveau prototype de magasin IKEA de Älmhult, en Suède, et sur l'atelier de Zbąszynek, en Pologne. Il y aura beaucoup d'autres activités, dont :





Des concerts intimistes organisés dans des résidences privées ou des studios et mettant en vedette des artistes renommés comme The Linda Lindas (une formation qui est composée uniquement d'adolescentes et qui a pris d'assaut la communauté Internet lors de leur spectacle punk donné à la Los Angeles Public Library), Ryan Harris (un cinéaste et musicien de Whistler, en Colombie-Britannique) et Clay and Friends (un groupe québécois de Montréal reconnu pour sa musique entraînante qui allie hip-hop, soul et funk).

Un marathon de musique de danse électronique avec des DJ qui se relaieront aux platines, notamment les célèbres producteurs Kaytranada et TOKiMONSTA .

Des visites de maison et des ateliers sur la rénovation de maison présidés par des passionnés ou des designers d'intérieur de tous les pays qui partageront leurs modes de vie uniques et leurs rituels.

Des discussions intéressantes à la maison avec des collaborateurs ou d'ex-collaborateurs de IKEA, comme Ilse Crawford et Virgil Abloh .

Des démonstrations culinaires et la présentation de recettes santé et respectueuses de l'environnement par des chefs cuisiniers et des passionnés de cuisine comme Nadia Caterina Munno , aussi connue sous le nom de The Pasta Queen (la reine des pâtes) et le chef cuisinier Paul Svensson, légendaire restaurateur, auteur de livres de recettes, créateur culinaire et partisan des aliments à base de plantes et de la démarche zéro déchet.

