NORTH KINGSTOWN, Rhode Island, 3 mars 2021 /CNW/ - Falvey Cargo Underwriting souhaite la bienvenue à Danielle Jackson qui se joindra à son équipe spécialisée d'assureurs maritimes à compter du 1er mars 2021. Madame Jackson a récemment travaillé pour Intact Insurance Company à Toronto comme assureure commerciale principale.

Voici le commentaire de Mike Falvey, président-directeur général de Falvey Insurance Group : « Nous sommes très heureux que Danielle se joigne à Falvey et élargisse nos services d'assurances maritimes au Canada. Elle développera davantage nos partenariats avec les courtiers et renforcera également notre engagement envers le Canadian Board of Marine Underwriters (CBMU). »

Madame Jackson sera responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille d'assurance des marchandises rentable, ce qui comprend la gestion de la tarification, de la production et des initiatives stratégiques axées sur le rapport courtier-client. Jusqu'à maintenant, le volet canadien était entièrement géré par Isabelle Therrien, qui a récemment été promue au poste de vice-présidente principale du Canada. Isabelle Therrien ajoute : « Falvey est un marché stable et fiable, et le fait que Danielle se joigne à l'équipe ne fera que renforcer la capacité de Falvey à proposer des solutions d'assurance des marchandises pour soutenir nos courtiers partenaires au Canada. »

Danielle est impatiente de commencer son nouveau rôle : « Je suis très heureuse de me joindre à l'équipe d'assurance martitime de Falvey. Je me réjouis à l'idée d'étendre la portée des activités commerciales de Falvey au Canada et d'accroître sa présence sur le marché canadien de l'assurance. Je suis honoré de me joindre à une équipe aussi respectée et axée sur la famille, et j'ai hâte de travailler avec nos clients pour leur offrir les meilleures solutions d'assurance des marchandises. »

Madame Jackson compte plus de 12 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance maritime. Elle a des antécédents diversifiés dans le secteur, et des connaissances acquises en travaillant dans les secteurs des particuliers et des entreprises à la fois comme assureure et comme courtière. Elle est également directrice et présidente du comité d'éducation du Canadian Board of Marine Underwriters (CBMU) et l'ancienne présidente du comité des communications du CBMU, en plus d'agir à titre de présidente du comité directeur de la Société des professionnels d'assurance agréés (Maritime).

Falvey Cargo offre des couvertures d'assurance de marchandises par voie maritime dans trois segments de l'industrie du fret, soit : les marchandises générales, les sciences du vivant, et les produits technologiques. Fondée en 1995, Falvey Cargo Underwriting est devenue l'entreprise détenant le plus de lettres de couverture de fret de Lloyd's of London, offrant la plus grande capacité sur le marché du fret maritime. Falvey Cargo possède plus de 150 ans d'expérience combinée en matière d'assurance de fret maritime. La société combine sa portée mondiale à une expertise locale au service de clients de partout, et mène ses activités depuis ses bureaux du Rhode Island, de la Californie, du Colorado, de New York, de la Caroline du Nord, de Washington, du Canada et de Londres, et gère à l'interne ses activités de prévention des pertes et de traitement des réclamations, et ses services de recouvrement.

Falvey Insurance Group a vu le jour comme division unique, Falvey Cargo Underwriting. La société a ouvert son premier bureau en 1995 à Wakefield, au Rhode Island. Après plus de 20 ans, l'entreprise est devenue Falvey Insurance Group, composée de trois divisions : Falvey Cargo Underwriting, Falvey Shippers Insurance et Safe Harbor Pollution Insurance, devenant les « experts en assurance spécialisée » dans la chaîne d'approvisionnement et la couverture d'assurance de marchandises maritimes. Falvey poursuit des activités d'assurances maritimes pour le compte de Lloyd's of London, C.V. Starr, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Beazley Insurance Company, Hiscox, Ascot Group et State National. La souplesse, le service à la clientèle proactif, l'excellence dans le traitement des réclamations et les connaissances approfondies qui font la renommée des compagnies de Falvey sont inégalés dans le secteur de l'assurance. Falvey a également été nommée « MGA of the Year » par Insurance Insider en 2020.

