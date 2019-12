Daniel Wellington ouvre sa première boutique canadienne à Montréal

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Daniel Wellington, marque suédoise de montres et de bijoux, ouvre sa première boutique canadienne avec Cadillac Fairview au centre commercial CF Carrefour Laval le 21 novembre. Le design et la construction du local de 200 m2 (654 pi2) sont respectivement l'œuvre des firmes montréalaises LODA Design et prisma construction.

La marque de montres, vendue chez les détaillants partenaires et sur le site Web de l'entreprise, suscite depuis de nombreuses années l'engouement des Canadiens, mais cette première incursion dans le marché canadien est l'occasion espérée pour Daniel Wellington d'aller à la rencontre de ses clients. Selon John Ehrnst, directeur général de Daniel Wellington, région Amériques, l'ouverture de cette boutique signifie que l'entreprise suédoise croit au potentiel du Canada. La nouvelle boutique permettra par ailleurs à la clientèle fidèle du pays de connaître une expérience d'achat aussi exceptionnelle que celle de la centaine d'autres boutiques aux quatre coins du monde.

« Nous sommes extrêmement heureux d'ouvrir notre première boutique canadienne au Québec », affirme John Ehrnst, directeur général, région Amériques. « Nous allons enfin pouvoir présenter l'éventail complet de nos produits à nos clients du Canada et leur offrir l'intégrale de l'expérience exceptionnelle Daniel Wellington. »

Pour apprécier pleinement le processus du design des produits de qualité supérieure Daniel Wellington, qui sont conçus avec précision en Suède, rien ne vaut une visite en boutique. « La seule chose qu'on ne peut pas faire en ligne, c'est toucher le produit. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous offrons notre première expérience client hors ligne au Canada », poursuit Ehrnst.

Pour l'ouverture de la première boutique canadienne Daniel Wellington, CF Carrefour Laval est un choix stratégique motivé par l'expérience d'achat hors pair offerte par ce centre commercial.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Daniel Wellington pour accueillir cette marque iconique au Canada, au centre commercial CF Carrefour Laval », souligne Sal Iacono, vice-président à la direction, Exploitation, Cadillac Fairview. « Chez Cadillac Fairview, nous nous consacrons à offrir une expérience d'achat exceptionnelle à nos visiteurs. Accueillir la première boutique de détaillants comme Daniel Wellington est un exemple de notre engagement soutenu à cet égard. »

La boutique est ouverte de 10 h à 21 h du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h le samedi et de 10 h à 17 h le dimanche.

Pour en savoir plus sur Daniel Wellington, visitez le site à l'adresse https://www.danielwellington.com/ca_fr/.

À propos de Daniel Wellington

Daniel Wellington est une marque suédoise fondée en 2011. Connus pour l'élégance et le minimalisme de leur design, les montres et les accessoires DW sont intemporels et se portent en toute occasion par les hommes et les femmes du monde entier. Depuis sa création, Daniel Wellington a vendu plus de 11 millions de montres et s'est imposé parmi les marques à croissance la plus rapide et les plus aimées du secteur. Daniel Wellington fait affaire avec des distributeurs dans plus de 37 marchés et est représenté dans plus de 9 000 points de vente du monde.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 32 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 70 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

Coordonnées de la boutique :

Daniel Wellington

CF Carrefour Laval

3003, boulevard le Carrefour, Laval (QC) H7T 1C7

1 579 640-3336

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Renseignements: Pour obtenir un complément d'information ou des images à haute résolution et demander une entrevue, communiquez avec : Camille Vigneault, North Strategic - Montréal, 514-686-6622, camille.vigneault@northstrategic.com