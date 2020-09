Daniel Granger, CM, ARP, FSCRP, récompensé par le Prix commémoratif Philip A. Novikoff de la Société canadienne des relations publiques

« Je suis reconnaissant envers la SCRP et le Comité du Prix Philip A. Novikoff pour leur décision. C'est pour moi un grand honneur que de me joindre au groupe de chefs de file exceptionnels qui ont reçu ce prix par le passé, dit M. Granger dans son message d'acceptation. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour saluer le travail exceptionnel de notre Conseil d'administration au cours des 16 derniers mois, qui ont probablement représenté l'année la plus difficile de toute notre histoire. Pendant qu'il fallait repenser la plupart des événements et des activités, avec le soutien de l'équipe du Bureau national, vous avez réussi à poursuivre le programme de la SCRP, tout en améliorant la compréhension et le respect de l'éthique et en vous engageant à offrir des meilleurs services aux francophones de tout le pays, semblables à ceux de tous les autre membres. Nous partageons une profession unique et nous contribuons à la vitalité d'une grande organisation. Merci de votre engagement et de vos efforts pour la rendre plus forte. »

Le Prix commémoratif Philip A. Novikoff est l'un des Grands prix les plus convoités de la SCRP. Ce prix est attribué à un relationniste et membre agréé de la SCRP qui a contribué de façon importante au fil des ans à l'avancement de la profession au Canada, tant par son expertise professionnelle que par ses relations personnelles et son soutien à la communauté de la SCRP. Il a été créé en 1989 par Hilda Novikoff en hommage à son défunt mari, Philip A. Novikoff, membre fondateur et ancien administrateur de la Société canadienne des relations publiques.

Daniel Granger a été mis en nomination en vue de ce prix par des pairs, qui citent son dévouement continu envers la pratique éthique des relations publiques et son travail au sein de la SCRP afin de faire progresser sa mission, comme dans ses fonctions actuelles de président du Comité national des affaires juridiques et d'éthique et du Collège des Fellows de la SCRP, entre autres. Il a été président national en 2002-2003.

« Félicitations, Daniel, à titre de lauréat du Prix Novikoff de cette année et pour ta carrière impressionnante dévouée au soutien de notre profession de relationnistes, dit Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP, président national sortant de la Société canadienne des relations publiques. Ton travail incessant pour l'amélioration continue de la Société et de la pratique des relations publiques est admirable et continuera à en faire reconnaître la valeur et l'importance pour les membres de la SCRP pendant de nombreuses années. »

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne des relations publiques nationale.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Renseignements: Dan LaBelle, Gestionnaire, marketing et communications, Société canadienne des relations publiques, 416-239-7034 poste 246, [email protected]