Comptant plus de trois décennies de service public en éducation, M. Koenig est un éducateur très respecté et passionné, ayant été un membre clé de l'équipe de la haute direction du TCDSB pendant plusieurs années.

À l'OQRE, M. Koenig aura pour priorité de mener la numérisation et la modernisation continue du programme de tests de l'Office, afin de s'assurer que l'OQRE puisse continuer à remplir son mandat et à produire des données fiables sur le système d'éducation publique de l'Ontario pour soutenir l'apprentissage des élèves à l'ère numérique.

Faits en bref

M. Koenig a occupé plusieurs postes au sein de l'ancien Metro Separate School Board (MSSB) et du TCDSB, notamment ceux d'enseignant, de directeur d'école, de surintendant des programmes d'études et de la responsabilité, de surintendant des écoles, de surintendant des ressources humaines et des relations de travail, et, plus récemment, de directeur général des opérations.

Alors qu'il était directeur de l'école catholique St Brendan en 2007, M. Koenig a été sélectionné comme l'un des Directeurs et directrices exceptionnels du Canada .

. Laurie McNelles , ancienne directrice des données et de la production de rapports de l'OQRE, agit à titre de directrice générale des opérations par intérim de l'OQRE depuis le départ de la directrice générale Norah Marsh en novembre 2019.

, ancienne directrice des données et de la production de rapports de l'OQRE, agit à titre de directrice générale des opérations par intérim de l'OQRE depuis le départ de la directrice générale en novembre 2019. L'OQRE est un organisme indépendant du gouvernement qui contribue à la qualité et à la responsabilité du système éducatif public de l' Ontario de la maternelle à la 12e année et des établissements postsecondaires. En tant qu'organisme s'appuyant sur des données probantes fondées sur la recherche, l'OQRE s'efforce de permettre aux membres du personnel enseignant, aux parents, aux tutrices et tuteurs, aux intervenantes et intervenants et au public de disposer des informations nécessaires pour déterminer la meilleure façon de soutenir l'apprentissage des élèves et d'améliorer leurs résultats. L'OQRE s'engage envers l'antiracisme, la diversité, l'équité et l'inclusion dans toutes ses activités.

Citations

« Au nom du conseil d'administration, je suis heureux de présenter Dan Koenig comme nouveau directeur général de l'OQRE. M. Koenig est un leader dévoué et compétent dans notre communauté éducative, et je sais que sa nomination aujourd'hui sera bien accueillie par les membres du personnel éducatif de toute la province. Les compétences novatrices en leadership de M. Koenig et sa passion pour l'éducation publique axée sur les élèves font de lui un ajout idéal à l'Office. Je tiens à remercier Laurie McNelles d'avoir agi à titre de directrice générale des opérations par intérim. Mme McNelles a assuré un leadership constant pendant cette période de transition, et nous sommes très reconnaissants de son travail acharné et de son engagement envers l'éducation publique en Ontario. »

-- Cameron Montgomery, président du conseil d'administration de l'OQRE

« J'ai le grand plaisir d'assumer le poste de directeur général de l'OQRE. L'Office joue un rôle essentiel dans le soutien de l'apprentissage et du rendement des élèves en Ontario, et ses programmes de recherche et de tests sont reconnus dans le monde entier pour leur rôle dans l'évaluation des élèves à grande échelle. L'initiative de modernisation récente et continue de l'OQRE reflète l'innovation et la créativité du personnel de l'Office. J'ai hâte de travailler avec nos diverses parties prenantes pour favoriser la réussite des élèves dans toute la province de l'Ontario. »

-- Dan Koenig, directeur général de l'OQRE

