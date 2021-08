« La pandémie et le confinement ont isolé les gens chez eux, les villes et les espaces publics se sont retrouvés déserts, tristes et sans vie. Nous avons voulu créer une opportunité pour se retrouver les uns les autres et se réapproprier notre ville, peu importe où nous habitons, » déclare Mouna Andraos, cofondatrice de Daily tous les jours.

Accessible à un public de tout âge, Marche marche danse est une série de lignes musicales dessinées au sol. C'est simple : il faut marcher, sauter, rouler ou danser sur ces lignes pour déclencher de la musique. Toute la technologie est dissimulée dans un système de boîtiers modulaires qui s'adapte facilement à toutes les rues pour être déployé rapidement.

« Nous avions en tête non seulement Montréal, mais aussi toutes les villes du monde. Cette installation voyage très bien et son objectif est le même : redonner un souffle de vie aux espaces publics. Une ville sans humain n'est plus une ville… Ce projet a pour vocation de surprendre les gens en créant des moments de joie spontanés et sécuritaires, » ajoute Mélissa Mongiat, cofondatrice de Daily tous les jours.

Marche marche danse a fait sa grande première en juin 2021 au Bentway à Toronto, dans le cadre de l'événement Playing in Public . Il fait également partie des projets de design mis à l'honneur par le jury du Core77 Design Awards dans la catégorie Interaction, pour « son exécution exemplaire, sa vision, sa créativité et ses valeurs » et a remporté le Grand Prix Rayonnement International HUB Montréal.

L'œuvre est présentée jusqu'au 6 septembre 2021 sur l'Esplanade de la Place des Arts à Montréal. Cette installation signe le retour de Daily tous les jours au centre-ville de Montréal, après avoir animé le Quartier des spectacles pendant près de 10 ans avec leurs célèbres 21 Balançoires, œuvre décrite par l'animatrice Oprah Winfrey comme « une œuvre d'art vivante ». Les Balançoires sont actuellement en tournée aux quatre coins du monde.

Marche marche danse - Une œuvre de Daily tous les jours

Présentée en collaboration avec la Place des Arts, avec le soutien de la SODEC.

Jusqu'au 6 septembre 2021

Sur l'Esplanade de la Place des Arts, Montréal, Canada

Accès gratuit

À propos de Daily tous les jours

Daily tous les jours est un studio d'art et de design basé à Montréal, cofondé par Mouna Andraos et Melissa Mongiat en 2010. À la tête d'un champ de pratique émergent alliant technologie, narration, performance pour l'espace public, le studio a réalisé des œuvres dans plus de 40 villes du monde. Leur travail invite les humains à jouer un rôle critique dans la transformation de leur environnement, stimulant les connexions sociales et la résilience des villes. Avec pour mission de réinventer le vivre ensemble au 21e siècle, Daily a remporté de nombreux prix et reconnaissances internationales, dont le Grand Prix UNESCO Creative Cities Design Award for Young Talents, le prix Knight Cities Challenge dans la catégorie Civic Innovation, un Fast Company Innovation by Design Award, ainsi qu'un Americans for the Arts Public Art Network Award.

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des œuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

