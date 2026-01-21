« L'établissement d'un siège social permanent à Toronto représente une étape importante dans notre expansion mondiale et reflète l'engagement ferme de Daiichi Sankyo envers les patients et les partenaires au Canada, a déclaré Masahiro Kato, directeur général, Europe et Canada, Daiichi Sankyo. Le Canada est doté d'un écosystème dynamique de soins de santé et de sciences de la vie où nous voyons un immense potentiel de croissance continue grâce à l'innovation et à la collaboration scientifiques, renforçant ainsi le rôle du Canada en tant que contributeur mondial pour améliorer les normes de soins. »

« Notre gouvernement protège l'Ontario en réduisant les impôts et les formalités administratives, ce qui permet aux entreprises d'économiser 12 milliards de dollars par année afin de stimuler la croissance économique et d'accueillir des investissements comme celui-ci. L'investissement de Daiichi Sankyo aidera à créer des emplois bien rémunérés, à renforcer notre économie et à consolider la position de l'Ontario en tant que centre de calibre mondial pour l'innovation et la recherche en santé. Je tiens à remercier Daiichi Sankyo de faire confiance aux travailleurs exceptionnels de l'Ontario », a déclaré le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.

« Cette ouverture marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Daiichi Sankyo au Canada, où nous renforçons notre présence à Toronto alors que nous continuons d'élargir l'accès à notre portefeuille d'oncologie, a ajouté Fatih Yedikardeş, directeur national, Canada, Daiichi Sankyo. Cette expansion signifie améliorer l'accès à nos médicaments et renforcer nos partenariats avec les professionnels de la santé et l'ensemble de la communauté des sciences de la vie au Canada. »

« En tant que plus important territoire du Canada pour ce qui est des sciences de la vie, l'Ontario est un endroit de choix pour les sociétés pharmaceutiques nationales et internationales afin d'établir leur siège social et de faire passer leurs recherches du laboratoire au marché. Nous félicitons Daiichi Sankyo pour l'ouverture de son nouveau siège social canadien ici à Toronto et avons hâte de voir le prochain chapitre de son innovation biomédicale qui tirera parti de la main-d'œuvre hautement qualifiée et des capacités de recherche et développement de l'Ontario », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario.

Au cours des deux dernières années, Daiichi Sankyo a soutenu 18 essais cliniques en oncologie dans 43 sites au Canada, en collaboration avec des centres de cancérologie de premier plan comme le Princess Margaret Cancer Centre, le CHUM, BC Cancer, le Centre universitaire de santé McGill et l'Hôpital d'Ottawa.

« En établissant son siège social canadien à Toronto, Daiichi Sankyo confirme la place de l'Ontario en tant que centre d'innovation en santé. Cet investissement en Ontario fera progresser l'accès à des médicaments novateurs contre le cancer pour les familles ontariennes, en s'appuyant sur les mesures prises par notre gouvernement à ce jour pour que les patients aient accès plus rapidement aux médicaments contre le cancer de pointe qui permettent de sauver des vies », a ajouté Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario.

Pour souligner l'occasion, Daiichi Sankyo a organisé une célébration d'ouverture de bureau mettant en vedette une cérémonie traditionnelle de Kagami Biraki, symbolisant un nouveau départ, l'harmonie et la prospérité, suivie d'une prestation japonaise de tambour taiko honorant le patrimoine culturel de l'entreprise. L'événement a réuni des dirigeants de l'entreprise, des représentants du gouvernement et des partenaires pour commémorer cette étape importante.

L'ouverture officielle du siège social de Daiichi Sankyo au Canada renforce sa position de partenaire dévoué dans le système de santé canadien. Grâce à des investissements stratégiques et à une équipe en pleine expansion, Daiichi Sankyo se concentre sur l'accélération de l'accès à sa gamme de produits en oncologie et sur la création d'un avenir plus sain pour les Canadiens.

À propos de Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo est une entreprise mondiale de soins de santé novatrice qui contribue au développement durable de la société et qui découvre, développe et fournit de nouvelles normes de soins pour enrichir la qualité de vie partout dans le monde. Comptant plus de 120 ans d'expérience, Daiichi Sankyo tire parti de sa science et de sa technologie de calibre mondial pour créer de nouvelles modalités et des médicaments novateurs pour les personnes atteintes de cancer, de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies dont les besoins médicaux sont élevés et non satisfaits. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.daiichisankyo.com.

