Une entente avec le chef de file des fournisseurs canadiens de services de garde de valeurs, d'exécution d'ordres et de solutions de courtage illustre la croissance rapide de d1g1t

TORONTO, le 28 févr. 2022 /CNW/ - d1g1t inc., le premier fournisseur d'une plateforme de gestion de patrimoine pour entreprises, propulsée par des outils d'analyse et de gestion du risque de qualité institutionnelle, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI). En vertu des modalités de ce partenariat, BNRI mettra en œuvre des outils numériques d'engagement client, d'analytique avancée, de gestion du risque, des fonctionnalités modernisées au niveau des rapports et des analyses de gestion du rendement de d1g1t, pour un segment de nouveaux clients BNRI. Cette entente s'inscrit dans la stratégie d'innovation de BNRI et renforce son engagement à offrir des services de qualité supérieure aux firmes de gestion de patrimoine indépendantes au Canada.

Dr Dan Rosen, cofondateur et chef de la direction de d1g1t, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Banque Nationale Réseau Indépendant, le chef de file des fournisseurs canadiens de services de garde de valeurs, d'exécution d'ordres et de solutions de courtage pour les gestionnaires de portefeuille et les courtiers en valeurs mobilières indépendants. Il y a à peine cinq ans, nous avons commencé à créer de toutes pièces une nouvelle suite technologique pour les conseillers. Cette dernière focalise sur l'intégration d'outils numériques modernes avec les meilleures analyses financières utilisées par les plus importants investisseurs institutionnels. Non seulement ce partenariat atteste de la pertinence des solutions uniques que nous offrons, il démontre également notre capacité à doter les grands fournisseurs de services financiers d'outils efficaces qui renforcent l'engagement de tous leurs clients. »

BNRI est le chef de file des fournisseurs canadiens de services de garde de valeurs, d'exécution d'ordres et de solutions de courtage aux gestionnaires de portefeuille et aux courtiers en valeurs mobilières indépendants. BNRI est une division de Financière Banque Nationale inc. qui dessert plus de 450 firmes de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, représentant plus de 300 milliards de dollars d'actifs sous administration.

Patrick Primerano, président de Banque Nationale Réseau Indépendant, a déclaré : « Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec d1g1t pour proposer son logiciel de gestion de patrimoine pour entreprises aux gestionnaires de portefeuille indépendants. Ce partenariat témoigne de l'engagement de BNRI pour l'innovation et donnera un plus grand élan à la croissance du secteur de la gestion de patrimoine indépendante au Canada. »

L'an dernier, d1g1t a amassé 16 millions de dollars (CAD) en provenance d'investisseurs pour financer diverses initiatives de croissance. La Banque Nationale du Canada, par l'entremise de sa filiale de capital de risque NA Capital de risque, a participé à cette étape de financement.

À propos de d1g1t inc.

d1g1t est la première plateforme de gestion de patrimoine de sociétés du secteur financier alimentée par des outils d'analyse et de gestion du risque de qualité institutionnelle permettant aux sociétés d'améliorer la qualité de leurs conseils et de démontrer leur valeur aux clients. Grâce à une solution intégrée unique qui couvre l'ensemble du cycle de vie du conseil, d1g1t offre aux gestionnaires de patrimoine un tout nouvel ensemble de fonctionnalités dont elles ne disposaient pas auparavant. Ayant son siège social à Toronto, la société a été fondée et est dirigée par une équipe chevronnée en technologie financière qui a développé des systèmes de portefeuille de sociétés de premier plan pour de nombreuses banques, des gestionnaires d'actifs institutionnels, des fonds spéculatifs et des autorités réglementaires partout au monde. Visitez d1g1t.com pour en savoir plus et suivez-les sur LinkedIn.

À propos de Banque Nationale Réseau Indépendant

Avec plus de 30 ans de service continu et une équipe comptant au-delà de 200 professionnels, Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) est le chef de file des fournisseurs canadiens de services de garde de valeurs, d'exécution d'ordres et de solutions de courtage aux gestionnaires de patrimoine indépendants. Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) est une division de FBN inc., qui est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada.

À propos de NA Capital de risque

NA Capital de risque, un groupe spécialisé en capital de risque corporatif de la Banque Nationale du Canada, effectue des prises de participation au sein de sociétés en démarrage ou en développement pour favoriser la croissance de sociétés qui façonneront les institutions financières de demain. Suivez les activités de NA Capital de risque sur https://www.bnc.ca/capital-risque.

