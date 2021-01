« Selon le Bureau d'assurance du Canada, les dommages causés par l'eau sont à la hausse et constituent la majorité des réclamations d'assurance habitation au Canada, a déclaré Lou Reda, président de D-Link Canada. « Nous comprenons les conséquences néfastes que peuvent avoir les dommages causés par l'eau sur une famille, et c'est pourquoi nous avons recueilli les commentaires de nos clients et nous avons déployé beaucoup d'efforts pour mettre en œuvre cette solution de prochaine génération qui offrira une plus grande tranquillité d'esprit à nos clients. Le fait que notre système de détection des fuites d'eau soit désigné comme un lauréat en innovation de la CES en 2021 valide nos efforts. »

Système de détection des fuites d'eau avec connexion intelligente au réseau Wi‑Fi domestique (DCH-S1621KT) mydlink

Les propriétaires, les résidents et les propriétaires bailleurs sont conscients des dommages causés par les fuites d'eau qui ne sont pas détectées rapidement. Le nouveau système novateur de détection des fuites d'eau avec connexion intelligente au réseau Wi-Fi domestique (DCH-S1621KT) peut surveiller deux zones et comprend un détecteur de fuites d'eau avec connexion intelligente au réseau Wi-Fi (DCH-S162) qui fonctionne sur courant alternatif ainsi qu'une sonde de détection de fuites d'eau à distance (DCH-S163) alimentée par des piles qui déclenche une sirène, une lumière stroboscopique, et une alerte mobile lorsque l'un ou l'autre des dispositifs détecte de l'eau. D'autres sondes de détection de fuites d'eau à distance (DCH-S163) peuvent facilement être ajoutées au système pour surveiller les fuites d'eau dans l'ensemble de la maison et couvrir jusqu'à 16 zones différentes.

Le système de détection des fuites d'eau avec connexion intelligente au réseau Wi-Fi domestique (DCH-S1621KT) mydlink prendra également en charge les notifications proactives avec les haut-parleurs de Google Home, qui annonceront automatiquement les utilisateurs lorsqu'une fuite d'eau est détectée. Par exemple, si le DCH-S1621KT détecte que de l'eau s'écoule de votre chauffe-eau, votre haut-parleur Google Home annoncera oralement : « Le chauffe-eau détecte une fuite d'eau. »

Renseignements additionnels sur le produit :

Sirène intégrée de 100 dB et DEL stroboscopique

Fonctionnalité d'envoi d'une notification poussée sur votre appareil mobile lorsque de l'eau est détectée

Détecteur principal (DCH-S162) doté d'un câble de rallonge de 1,5 mètre avec un câble de détection de 50 cm à pleine longueur - La sonde de détection de fuites d'eau à distance (DCH-S163) alimentée par des piles est dotée de détecteurs de fond et d'une conception compacte pour un placement facile n'importe où dans la maison.

Solution évolutive - Ajoutez jusqu'à 16 sondes de détection de fuites d'eau à distance dans votre maison

Pour obtenir un dossier de presse complet, y compris les spécifications et les images, veuillez consulter :

https://drive.google.com/drive/folders/1mKaWZbcL4SA0SOOi8cZ3u8PIRQSSrxXl?usp=sharing

Disponibilité et prix

Système de détection des fuites d'eau avec connexion intelligente au réseau Wi-Fi domestique (DCH-S1621KT) mydlink, T1 2021, 99,99 $ (CAD)

Module de sonde de détection de fuites d'eau à distance (DCH-S163) alimentée par des piles mydlink, T1 2021, 29,99 $ (CAD)

À propos de D-Link

D-Link conçoit, met au point et fabrique des produits primés qui relient les foyers, les entreprises et les fournisseurs de services. L'entreprise met en œuvre et soutient des solutions de réseau unifiées qui intègrent la commutation, le sans-fil, la large bande, la surveillance IP et la gestion de réseau en nuage. Pour en savoir plus, visitez dlink.ca ou connectez-vous sur Instagram, Facebook et le blogue D-Link.

D-Link, mydlink et le logo D-Link sont des marques de commerce ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. Toutes les autres marques de tiers mentionnées dans les présentes peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Droit d'auteur © 2021. D-Link. Tous droits réservés.

