TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - L'Oréal Paris a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de développement durable, « L'Oréal pour le Futur, parce que notre planète le vaut bien », et ses tout derniers objectifs pour 2030. En tablant sur ses réalisations antérieures et en se conformant aux objectifs du Groupe L'Oréal, L'Oréal Paris se donne comme ambitieuse mission de réduire son empreinte carbone de 50% par produit fini et de financer à hauteur de 10 millions d'euros des projets environnementaux dont les bénéficiaires sont des communautés de femmes du monde entier.

« L'heure est venue d'accélérer l'innovation durable, de basculer vers l'économie circulaire et de réduire l'impact de nos produits », souligne Delphine Viguier-Hovasse, directrice générale internationale de L'Oréal Paris. « Nous ne partons pas de rien. De 2005 à 2020, nos usines et nos centrales de distribution ont déjà réduit leurs émissions de CO 2 de 82%, leur consommation d'eau de 44% et leur production de déchets de 35%. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes résolus à changer le cours des choses et à prendre part à la lutte contre les changements climatiques. À titre de marque de produits de beauté la plus vendue dans le monde, nous avons le devoir de transformer les codes de la beauté pour adopter une approche plus durable et donner aux consommateurs de nos produits les moyens de consommer de façon responsable. »

Transformer les activités de L'Oréal Paris pour assurer le respect des limites planétaires

Optimisation des emballages pour accélérer le passage à l'économie circulaire

Réduction du poids de nos produits - Pour contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de l'empreinte carbone des produits, la marque met en œuvre des mesures visant à réduire le poids de ses emballages. Le poids des boîtes et le mode d'emploi des gammes de colorants capillaires ont également été réduits. Le résultat est une diminution importante de la quantité de papier utilisé chaque année. D'ici 2030, la marque réduira de 20% les emballages de ses produits, diminution qui se traduira par une optimisation de leur poids et de leur volume, et par le fait même, à une réduction des émissions de carbone générées par leur transport.

Utilisation de plastique 100% recyclé - L'Oréal Paris vise l'accélération du passage à une économie circulaire (où les matériaux demeurent en usage aussi longtemps que possible) en maximisant la recyclabilité des emballages, en mettant tout en œuvre pour préserver les ressources et en prévenant la pollution par le plastique. Concrètement, il s'agit d'augmenter la quantité de contenu recyclé dans les emballages, l'objectif étant de n'utiliser que du plastique 100% recyclé ou biosourcé (ou zéro plastique vierge) d'ici 2030.

Transformation de la gamme Hair Expertise - Une transformation majeure de la gamme iconique de produits de soins capillaires Hair Expertise, de L'Oréal Paris, est en cours depuis 2020. Premiers de la gamme Hair Expertise à avoir subi la transformation, les produits Total Repair 5 sont maintenant offerts en emballages de plastique 100% recyclé et recyclable (sauf le capuchon et les colorants). L'ensemble des produits de la gamme Hair Expertise sera offert dans ces nouveaux emballages recyclés d'ici 2022.

Mobilisation des consommateurs - Afin de trouver des solutions de rechange aux emballages à usage unique et de proposer des systèmes de recharge ou de réutilisation tout en mobilisant les consommateurs, L'Oréal Paris se joindra à l'initiative LOOP et participera à un projet de mise à l'essai de nouveaux types d'emballages durables. Les nouveaux emballages du shampooing et du revitalisant vendus sur le site Web d'un détaillant seront faits en aluminium et consignés. Après avoir utilisé ces produits, le consommateur pourra rapporter les emballages au détaillant, qui les retournera à L'Oréal Paris, où ils seront nettoyés et de nouveau remplis.

Préparations améliorées

Pour réduire son impact environnemental, la marque accroît la biodégradabilité de ses préparations et réduit son empreinte aquatique.

En outre, pour favoriser l'utilisation plus consciencieuse de l'eau au cours de la phase de consommation du produit (l'énergie utilisée pour chauffer l'eau de rinçage compte pour 50% de l'empreinte carbone de la marque) et la réduction du temps passé sous la douche, la marque met au point des préparations dont le rinçage requiert moins d'eau (par exemple les produits Plus qu'un shampooing) et propose de nouveaux rituels beauté comportant moins de rinçages (produits 2-en-1 ou traitements sans rinçage, comme ceux de la gemme Dream Lengths).

Développement durable

Les usines de L'Oréal Paris déploient des efforts soutenus pour réduire leurs émissions de carbone, leur consommation d'eau et leur production de déchets. De 2005 à 2020, les usines et les centrales de distribution de L'Oréal Paris ont réduit leurs émissions de CO 2 de 82%, leur consommation d'eau de 44% et leur production de déchets de 35%.

À l'heure actuelle, les produits de L'Oréal Paris sont fabriqués dans 26 usines aux quatre coins du monde, dont 11 sont déjà carboneutres (c'est-à-dire qu'elles n'utilisent que de l'énergie renouvelable, sans compensation carbone); les autres atteindront cet objectif en 2025.

Investir dans des projets environnementaux par l'intermédiaire de programmes visant l'autonomisation des femmes

Les femmes étant les premières victimes des changements climatiques, L'Oréal Paris investira 10 millions d'euros dans une série de 6 projets de réduction d'émissions de carbone, dont les bénéficiaires sont des communautés de femmes du monde entier. En plus d'offrir un soutien financier, L'Oréal Paris créera des programmes particuliers visant à doter des femmes en position de pouvoir des moyens nécessaires pour agir. Au Honduras, par exemple, où des communautés autochtones protègent et restaurent des mangroves, la marque offrira son appui à un projet géré par une coopérative de femmes. Le soutien prendra la forme de formations sur le leadership, l'autonomie financière et la santé des femmes.

Des faits et des chiffres : réalisations et objectifs de L'Oréal Paris en matière de développement durable

Éco-conception des produits

2020:

93% des nouveaux produits et des produits améliorés sont mis au point selon la méthode de durée utile

2030:

100% des produits de L'Oréal Paris seront éco-conçus

Emballages

2020:

76% du plastique de polytéréphtalate d'éthylène (PET) est recyclé

100% des bouteilles de produits de la gamme Total Repair 5 sont faites de plastique 100% recyclé

2025:

50% du plastique sera recyclé, et 100% de ce plastique recyclé sera du PET

100% des emballages en plastique de produits de L'Oréal Paris seront recyclables, rechargeables ou compostables

2030:

100% du plastique utilisé sera recyclé ou bio-sourcé

L'Oréal Paris réduira de 20% les emballages de ses produits

Préparations

2020:

11 453 personnes sont bénéficiaires de nos programmes d'approvisionnement durable en matières brutes

2030:

100% des matières brutes renouvelables et minérales utilisées par L'Oréal Paris seront issues de sources durables

95% des ingrédients qui entrent dans la composition des produits de la marque seront issus de sources renouvelables, ou dérivés de minéraux abondants ou de processus circulaires

Usines

2020:

11 usines sont carboneutres (sur 26 usines). L'usine de L'Oréal Paris au Canada est carboneutre depuis 2017

2025:

100% des usines de la marque seront carboneutres

2030:

50% moins d'émissions de CO 2 par produit, comparativement à 2016

Projets environnementaux

2025:

10 millions d'euros investis dans des projets environnementaux

88 515 tonnes d'émissions de carbone résiduel d'ici 2025

Projet de 54 000 hectares

Eau

2030:

100% des usines de L'Oréal Paris seront dotées de circuits d'eau fermés

La marque offrira une sélection complète de produits capillaires sans rinçage

Transport

2030:

La quantité d'émissions de carbone liées au transport de nos produits sera réduite de 50% par produit

À propos de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et innovants offerts sur le marché de masse. Pour la plupart des gens, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que vous le valez bien » (slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior Preference, en 1973). Aujourd'hui, il représente l'essence même de L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme - et chaque homme - à accepter sa beauté unique tout en renforçant son sentiment d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits novateurs et de qualité pour femmes, hommes et enfants de tout âge et de toute appartenance ethnique dans cinq grandes catégories de la beauté : les cosmétiques, les soins pour la peau, les colorants capillaires, les soins capillaires et les soins pour hommes.

