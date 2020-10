- Déjà plus de 3 500 membres, trois semaines après le lancement -

TORONTO, le 30 oct. 2020 /CNW/ - EmbauchezDIVERSITÉ a annoncé aujourd'hui que plus d'une quinzaine de nouveaux partenaires provenant de l'industrie et de la collectivité ont adhéré à cette initiative historique qui vise à changer de manière significative les pratiques d'embauche, à augmenter la représentativité et à éliminer le racisme systémique dans l'industrie médiatique canadienne.

Depuis son lancement, plus tôt en octobre, le portail a connu une croissance exponentielle. Il compte déjà plus de 3 500 membres, ce qui en fait l'une des plus importantes plateformes en son genre. L'initiative EmbauchezDIVERSITÉ est largement appuyée par les sociétés canadiennes du secteur des médias visuels et compte parmi ses membres des professionnels occupant des postes de production, d'administration et de direction.

« Pour qu'un changement systémique s'opère, l'effort doit être collectif, et provenir de tous les niveaux de l'industrie. L'appui qu'a reçu EmbauchezDIVERSITÉ est encourageant, et nous avons hâte de débuter le travail avec nos partenaires de l'industrie et de la collectivité afin de faire évoluer les pratiques d'embauche et de formation, et d'accroître les occasions d'emploi pour les personnes issues des communautés noires, autochtones et de couleur », a déclaré Nathalie Younglai, fondatrice de BIPOC TV & FILM.

EmbauchezDIVERSITÉ souhaite la bienvenue aux partenaires de l'industrie et de la collectivité suivants :



Blue Ant Media

Canadian Independent Screen Fund

Creative BC

Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques

Grands Frères Grandes Soeurs du Canada

Halifax : Emerging Lens

Hollywood Suite

Pinewood Studios

Reel Canada

TIFF

Toronto Caribbean Carnival

Vancouver Asian Film Festival

WIFT Atlantic

WIFT Alberta

WIFT Toronto

WIFT Vancouver

Ces organisations s'ajoutent aux partenaires de l'industrie et de la collectivité suivants :



Académie canadienne du cinéma et de la télévision

Association canadienne des producteurs médiatiques (ACPM)

Banff World Media Festival

Bell Média

CBC/Radio-Canada

CEE Centre for Young Black Professionals

Centre canadien du film (CCF)

Content Canada

Corus Entertainment

Focus Media Arts Centre

Fonds des médias du Canada (FMC)

Hot Docs

ImagineNative

Indigenous Filmmakers Association

Inside Out

National Screen Institute (NSI)

Ontario Creates

Playback

Pride Toronto

Racial Equity Media Collective (REMC)

Reel Asian International Film Festival

Remix Project

Rogers Sports & Media

Touchwood PR

Ville de Toronto

EmbauchezDIVERSITÉ est une initiative créée par BIPOC TV & FILM et Bell Média en consultation avec les membres des communautés noires, autochtones et de couleur, ainsi qu'avec le soutien de groupes communautaires. Le site a été conçu et développé par l'équipe numérique de Bell Média, sous la direction de Judy Lung, au nom de BIPOC TV & FILM.

EmbauchezDIVERSITÉ contribuera à accroître l'embauche de personnes issues des communautés noires, autochtones et de couleur au sein des industries canadiennes du cinéma, de la télévision et du contenu numérique, dans le cadre de projets canadiens ou filmés au Canada, dans des rôles de tous les niveaux et dans toutes les sphères de l'industrie, y compris la production (la création et la main-d'œuvre), les coulisses, la direction, les communications, le marketing et la mise en ondes.

L'initiative EmbauchezDIVERSITÉ est aiguillée par BIPOC TV & FILM, un groupe bénévole fondé il y a près d'une décennie et fortement ancré dans les communautés noires, autochtones et de couleur. L'organisation préconise la formation pratique et le travail éducatif pour édifier la solidarité à l'échelle des organisations de l'industrie.

#EmbauchezDIVERSITÉ #LaDiversitéCompte

À propos de BIPOC TV & FILM

BIPOC TV & FILM est une organisation communautaire et un regroupement de gens noirs, autochtones et de couleur œuvrant au sein de l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision. Qu'ils soient scénaristes, réalisateurs, producteurs, acteurs, monteurs, membres d'équipe ou gestionnaires, nos membres forment un ensemble de professionnels émergents, intermédiaires et aguerris. BIPOC TV & FILM se consacre à l'amélioration de la représentation des Noirs, des Autochtones et des gens de couleur, tant devant que derrière la caméra.

L'organisme a été fondé en 2012 sous le nom de Indigenous & Creatives of Colour in TV & Film par la scénariste et réalisatrice Nathalie Younglai, qui souhaitait créer une communauté pour les personnes qui, comme elle, se sentaient isolées par le peu de représentation des Noirs, des Autochtones et des gens de couleur dans l'industrie. Le regroupement constitue la seule organisation intersectionnelle du Canada qui se consacre à l'instauration d'espaces sécuritaires pour les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur dans le domaine.

BIPOC TV & FILM organise des tables rondes, des périodes de questions, des ateliers et des événements de réseautage en plus de fournir des occasions d'emploi dans l'industrie du cinéma et de la télévision s'adressant exclusivement aux Noirs, aux Autochtones et aux gens de couleur. Au cours de l'année, l'organisme tient également des événements ouverts aux alliés, car il est convaincu que le soutien de ceux-ci est essentiel à la création d'une industrie accueillante pour les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur. Pour en savoir plus, visitez le bipoctvandfilm.com.

SOURCE EmbauchezDIVERSITÉ

Renseignements: Touchwood PR, [email protected]