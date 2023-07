D'après un sondage de la TD, près de trois parents canadiens sur cinq s'inquiètent souvent pour l'avenir financier de leur enfant

Seulement un tiers des parents (35 %) estiment que leur enfant est outillé pour éviter les difficultés financières qu'ils ont rencontrées à leur époque.

TORONTO, le 19 juill. 2023 /CNW/ - En ce contexte de lutte contre l'inflation et d'instabilité économique, l'incertitude financière et l'abordabilité sont au cœur des préoccupations de nombreux Canadiens. Selon un récent sondage du Groupe Banque TD, les parents canadiens craignent pour l'avenir financier de leur enfant.

En effet, près de trois parents sur cinq (58 %) disent s'inquiéter souvent pour l'avenir de leur enfant, et une grande majorité d'entre eux (89 %) trouvent qu'ils seraient plus rassurés si leur enfant avait de meilleures connaissances financières avant l'adolescence.

D'après le sondage, deux parents sur trois (66 %) ne sont pas très confiants à l'égard des connaissances financières qu'a leur enfant pour son âge. La plupart des parents (60 %) disent avoir fait des erreurs sur le plan financier parce qu'ils n'avaient pas été assez informés à ce sujet pendant l'enfance.

« Selon notre sondage, 70 % des parents canadiens ne se sentent pas bien préparés à favoriser la littératie financière de leur enfant à la maison, explique Marie Cacchione, vice-présidente de district à la TD. Comme il n'est pas toujours facile de trouver le temps de le faire ou même de savoir par où commencer, nous sommes là pour accompagner parents et enfants dans l'adoption de bonnes habitudes financières. La TD offre en effet des activités en succursale pour rendre ce sujet ludique, ainsi que des ressources numériques, des guides informatifs, un compte bancaire pour les jeunes et des outils d'établissement d'un budget pour les étudiants. »

Autres résultats du sondage

En plus des constatations ci-dessus, le sondage de la TD a aussi mis au jour ce qui suit :

Pour les parents, l'établissement d'un budget ( 73 % ) et l'épargne ( 72 % ) sont les deux grandes notions financières que les enfants devraient apprendre à l'heure actuelle.

) et l'épargne ( ) sont les deux grandes notions financières que les enfants devraient apprendre à l'heure actuelle. Par ailleurs, les parents ne semblent pas parler régulièrement de finances personnelles ou familiales avec leur enfant; seulement 29 % d'entre eux le font chaque semaine.

« Il n'est jamais trop tôt pour commencer à parler de finances à son enfant. En tant que parents, vous pouvez prendre dès maintenant de petites initiatives simples pour améliorer les connaissances financières de votre enfant. Notre conseil? Toujours avoir une discussion adaptée à son âge, lui parler ouvertement d'argent et l'aider à faire la distinction entre les besoins et les désirs », ajoute Marie Cacchione.

À la recherche d'idées pour parler d'argent à votre enfant?

Pour faciliter ces conversations, la TD met à la disposition des parents des ressources en ligne adaptées à différents âges.

Autres ressources pour les parents et les jeunes



À propos du sondage de la TD

Ce sondage d'opinion publique réalisé pour le compte du Groupe Banque TD a été mené du 8 au 13 juin 2023 par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue, auprès de 1 008 parents canadiens sélectionnés au hasard (panélistes en ligne de Maru Voice Canada). Les résultats ont été pondérés par genre et région selon les données du recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Caroline Phemius, [email protected]