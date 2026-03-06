Le Dr Mathew Plant devient le premier chirurgien plasticien au Canada à proposer une exérèse cutanée très peu invasive au Lawrence Park Practice.

WOBURN, Mass., le 6 mars 2026 /CNW/ -- Cytrellis Biosystems , entreprise d'esthétique médicale qui rattrape le retard en matière de restauration de la peau, a annoncé son développement sur le marché de Toronto avec le lancement de ellacor® au Lawrence Park Plastic Surgery . Dirigée par le Dr Mathew Plant, M.D. FRCSC, le cabinet est devenu le premier bureau de chirurgie plastique au Canada à proposer la technologie novatrice Micro-Coring™, introduisant une approche peu invasive pour éliminer l'excès de peau sans chirurgie chez les patients de la région.

ellacor est conçu pour éliminer l'excès de peau grâce à un mico-carottage précis permettant un raffermissement visible tout en évitant la chirurgie traditionnelle. La technologie est en parfaite harmonie avec l'approche reposant sur des données probantes du Dr Plant en matière de médecine esthétique, qui accorde la priorité à la sensibilisation, aux résultats mesurables et aux soins personnalisés aux patients.

« Tout ce que nous proposons dans notre cabinet doit reposer sur la science et produire des résultats que je peux garantir en toute confiance », a déclaré le Dr Plant. « ellacor représente une façon fondamentalement différente de traiter l'excès de peau, en appliquant des principes chirurgicaux avec une précision microscopique, ce qui nous permet d'enlever la peau d'une manière contrôlée et reproductible et d'assurer une parfaite intégration avec les tissus environnants. Il offre aux patients une option significative entre les traitements non invasifs et la chirurgie, ce qui me permet d'obtenir des résultats conformes à ma philosophie en matière de soins esthétiques intentionnels reposant sur des données probantes. »

Le cabinet du Dr Plant est reconnu pour combiner expertise chirurgicale et expérience du patient, où chaque personne reçoit des soins personnalisés, de la consultation jusqu'au rétablissement. Son équipe met l'accent sur la sensibilisation des patients, la transparence et la création d'un environnement où les patients se sentent informés, à l'aise et accompagnés tout au long de leur parcours de traitement.

« Nous sommes fiers de nous associer au Dr Plant en tant que premier chirurgien plasticien de Toronto à proposer ellacor » a déclaré Denise Dajles, PDG de Cytrellis Biosystems. « Son souci de précision, sa vision d'une médecine reposant sur des données probantes et son partenariat avec les patients reflètent le type de leadership clinique qui favorise une innovation significative. Les médecins qui accordent la priorité aux résultats et à la sensibilisation sont essentiels pour aider les patients à comprendre ce que cette technologie peut réellement leur offrir. »

Avec ellacor, Lawrence Park Plastic Surgery introduit une nouvelle technologie très peu invasive conçue pour éliminer l'excès de peau sans chirurgie. Le lancement renforce l'engagement du cabinet envers l'innovation esthétique avancée et élargit les options de traitement pour les patients canadiens.

Les consultations pour ellacor sont maintenant disponibles au cabinet du Dr Plant, à Toronto.

À propos du Dr Mathew Plant, M.D., FRCSC

Le Dr Mathew Plant est un chirurgien plasticien certifié établi à Toronto et reconnu pour son approche de la chirurgie esthétique et reconstructive axée sur la précision et les données probantes. Sa pratique met l'accent sur la sensibilisation des patients, les plans de traitement individualisés et une expérience clinique personnalisée conçue pour accompagner les patients de la consultation jusqu'au rétablissement. Le Dr Plant et son équipe s'engagent à obtenir des résultats naturels qui améliorent la confiance, tout en perfectionnant continuellement les techniques et les technologies pour améliorer les résultats pour les patients. Pour en savoir plus, visitez lawrenceparkplasticsurgery.com et suivez le Dr Plant sur Instagram @Dr.M.Plant .

À propos de Cytrellis Biosystems

Cytrellis Biosystems est une entreprise de matériels médicaux esthétiques qui repoussent les limites de la restauration de la peau en créant des solutions reposant sur des données probantes qui produisent des résultats constants et dépassent les attentes des patients. Cytrellis fabrique ellacor® reposant sur la technologie Micro-Coring®, le seul traitement non chirurgical approuvé par la FDA qui élimine l'excès de peau pour traiter les rides modérées et graves. Pour en savoir plus, visitez www.cytrellis.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram et Facebook .

