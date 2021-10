Un produit novateur propulse vers de nouveaux sommets le premier dispositif quatrimodal au monde autorisé par Santé Canada pour le microaiguillage avec RF

WESTFORD, Massachusetts, 6 octobre 2021 /CNW/ -- Cynosure - le chef de file mondial de l'esthétique médicale - a annoncé aujourd'hui que le Canada (Santé Canada) a autorisé l'utilisation de Potenza, soit le meilleur système de microaiguillage avec radiofréquence (RF) de sa catégorie. Les médecins cliniciens auront ainsi la possibilité de se servir d'un système polyvalent inégalé et d'offrir aux patients des traitements plus personnalisés grâce à l'embout Fusion Tip, un accessoire unique en son genre.

Le dispositif Potenza à quatre modes (monopolaire ou bipolaire, à une fréquence de 1 MHz ou de 2 MHz) - dont la mise en marché a établi une nouvelle norme en matière de microaiguillage avec RF - permet aux praticiens de proposer à leurs patients des traitements plus adaptés que jamais et à différentes profondeurs cutanées. Lorsque le dispositif est réglé au mode RF monopolaire, l'énergie est diffusée sur une grande zone de tissu cutané (quelle que soit la partie du corps ciblée) pour que la chaleur pénètre la peau et pour que cette dernière se resserre par coagulation des tissus mous. En mode RF bipolaire, l'énergie est diffusée de façon plus concentrée pour le traitement de tissus superficiels, ce qui produit des résultats optimaux de revitalisation de la peau. En outre, ce dispositif révolutionnaire est équipé de la technologie Tiger Tip - le premier embout en son genre avec des aiguilles semi-isolées - qui permet aux praticiens de travailler sur une zone élargie de la peau pour atteindre plus de tissus à la fois ainsi que d'écourter les séances sans compromettre l'épiderme des patients. Le dispositif est également équipé d'un applicateur à aiguille unique, conçu pour cibler et réduire l'acné.

L'embout Fusion Tip est le plus récent ajout au système Potenza de Cynosure. Le premier dispositif quatrimodal au monde pour le microaiguillage avec RF est doté d'aiguilles ultrafines et émet de l'énergie qui pénètre la couche supérieure de la peau, ce qui déclenche le processus naturel de guérison du corps visant à régénérer le collagène et l'élastine. Grâce à ses deux chambres à air, l'embout Fusion Tip aspire l'air avant de pénétrer la peau, puis le libère au même endroit sur la surface cutanée après chaque pulsation pour des résultats optimaux, ce qui améliore de 67 % le processus de pénétration des médicaments topiques.

Avec Potenza, les traitements peuvent être effectués sur tous les types de peau et toutes les parties du corps, et ce, à n'importe quel moment de l'année, contrairement aux autres dispositifs sur le marché. Comme l'embout Fusion Tip est un accessoire à usage unique, les praticiens sont en mesure de maximiser la pénétration des médicaments topiques, tout en assurant le resserrement de la peau par coagulation des tissus mous. Il s'agit là d'une méthode révolutionnaire parmi les traitements standard de microaiguillage.

« Nous nous mettons constamment au défi de faire avancer l'innovation et d'offrir des technologies différenciées à nos clients, qui peuvent ensuite proposer à leurs patients de meilleurs traitements plus adaptés, a déclaré Todd Tillemans, chef de la direction de Cynosure. L'embout Fusion Tip est le premier et le seul de sa catégorie sur le marché qui est conçu pour les dispositifs de microaiguillage avec RF, qui favorise une pénétration plus profonde des médicaments topiques dans le derme et qui revitalise la peau. C'est un produit qui change véritablement la donne dans le domaine du microaiguillage avec RF, et nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de cette technologie de pointe. »

« Le nouvel embout Fusion Tip de Potenza m'aide à administrer en toute confiance des médicaments topiques plus profondément dans le derme, ce qui me permet d'atteindre les zones les plus importantes, a expliqué la Dre Deanne Mraz Robinson, qui travaille chez Modern Dermatology à Westport, au Connecticut. Et avec un meilleur processus de pénétration des médicaments dans la peau, je peux maximiser les résultats pour mes patients. »

Lorsqu'il est configuré au mode monopolaire à une fréquence de 1 MHz, l'embout Fusion Tip du système quatrimodal de Potenza assure un traitement à RF à pénétration plus profonde, une couverture élargie de la zone ciblée, une stimulation optimisée des tissus et une administration améliorée des médicaments topiques. Bien qu'on ne recommande qu'entre trois et cinq traitements à environ de quatre à six semaines d'intervalle, les patients peuvent remarquer une amélioration dans l'état de la peau dès le premier ou le deuxième traitement. De surcroît, ils continueront de voir les effets positifs sur leur peau de six à douze mois après les traitements.

Le système Potenza de microaiguillage avec RF est offert en vente au Canada et compatible seulement avec le dispositif Potenza de Cynosure. Pour en savoir plus sur le dispositif et ses applications, veuillez visiter la page www.cynosure.com/potenza .

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Cynosure, consultez le site www.cynosure.com .

À propos de Cynosure

Cynosure est le chef de file mondial de l'industrie de l'esthétique médicale. L'entreprise élabore, fabrique et commercialise des systèmes de traitement esthétique qui permettent aux chirurgiens-plasticiens, aux dermatologues et à d'autres praticiens médicaux d'effectuer des procédures non invasives et peu invasives comme les suivantes : revitalisation de la peau, épilation, remodelage corporel, traitements de santé des femmes, traitements visant à éliminer les lésions pigmentées vasculaires et bénignes, détatouage (multicouleurs), réduction des graisses par lipolyse laser et traitements anticellulite. Le portefeuille de produits de Cynosure comprend un large éventail de sources d'énergie, dont l'alexandrite, la diode, le grenat d'yttrium aluminium dopé au néodyme ainsi que les lasers à picoseconde, par colorant pulsé, à impulsion géante, à lumière pulsée intense et à radiofréquence. Cynosure vend ses produits à l'échelle internationale sous les marques Cynosure, Palomar, ConBio, Ellman et MyEllevate, directement par l'intermédiaire de son personnel de vente aux États-Unis, au Canada, en France, au Maroc, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, en Thaïlande, au Japon et en Corée, ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs dans environ 130 autres pays. Pour des renseignements sur l'entreprise ou les produits, visitez le site de Cynosure à l'adresse www.cynosure.com .

Relations avec les médias :

Karen Varga-Sinka

813 944-7124

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1168542/Cynosure__Logo.jpg

SOURCE Cynosure, Inc.

Liens connexes

cynosure.com