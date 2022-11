CycloChrome, unique organisme formateur à Montréal pour l'attestation d'études professionnelles (AEP) en mécanique de vélos, accueille la première cohorte d'étudiants.

MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - CycloChrome, seul organisme sur le territoire de Montréal qui offre l'attestation en études professionnelles (AEP) en mécanique de vélos, accueille la première cohorte pour le former dans son atelier.

En collaboration avec le Ministère de l'Éducation du Québec, CycloChrome est l'instigateur principal de ce programme en développant tous ses contenus. De plus, l'organisme est le seul partenaire du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) à offrir cette formation sur le territoire de Montréal.

AEP en mécanique de vélos a commencé (Groupe CNW/CycloChrome) AEP en réparation de vélos en action (Groupe CNW/CycloChrome)

La nouvelle formation prépare les futur.e.s mécaniciennes et mécaniciens à l'entretien, l'évaluation diagnostique, la réparation et l'assemblage de vélos de tout type, incluant le vélo électrique et le fatbike.

« Avec l'engouement croissant du grand public pour le transport mobile en vélo, cette formation arrive au bon moment », déclare Pierre-Luc Langlois, Directeur général de CycloChrome. « L'industrie du vélo cherche des mécaniciens compétents et cette formation, développée par CycloChrome, répondra à ses besoins. D'apprendre ce métier chez nous dans un environnement stimulant, entouré par une quarantaine de mécaniciens expérimentés, fera toute la différence pour les participants de la première cohorte qui a débuté mi-octobre ».

« Nous sommes excités d'offrir une nouvelle formation professionnelle et collaborer avec CycloChrome», souligne Mario Héroux, Directeur général de l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal (EMEMM).

Profil de CycloChrome

Depuis 2008, CycloChrome se spécialise en mécanique vélo. L'organisme à but non lucratif s'est taillé une place de choix dans l'écosystème de vélo à Montréal, en réparant les flottes des vélos de BIXI et du Service de la police de Montréal (SPVM) de même qu'avec son service innovateur de réparation de moteurs et batteries de vélos électriques.

Le grand public est desservi par son volet Atelier Mobile avec des services de réparation de vélo à domicile sur le territoire du Grand Montréal de même qu'au Campus CycloChrome, une boutique au cœur du plateau où se donnent aussi des formations en mécanique vélo.

La mission de l'organisme est d'encourager les jeunes et les adultes à poursuivre leurs études secondaires en offrant des services de réparation et de formation en mécanique de vélo.

www.cyclochrome.com/aep-velo/

Renseignements: Emily Murray, Responsable des ressources humaines et communications, Courriel : [email protected], T: 514-754-5751