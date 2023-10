VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, le 11 oct. 2023 /CNW/ -- CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ) est heureuse d'annoncer le lancement d'une solution d'évaluation de la conformité de pointe, le Digital Standards Manager , conçu pour aider les organisations à gérer et à mettre en œuvre efficacement des normes de gouvernance des technologies numériques.

Ce dernier lancement de produit s'ajoute au partenariat avec le Conseil de gouvernance numérique du Canada et offre aux organisations un outil en ligne complet pour évaluer, surveiller et assurer la conformité aux normes publiées par l'Institut des normes de gouvernance numérique du Conseil.

Le Conseil de gouvernance numérique (le « Conseil ») est un organisme dirigé par ses membres qui vise à donner aux Canadiens confiance en la conception, l'architecture et la gestion responsables des technologies numériques. L'Institut des normes de gouvernance numérique du Conseil est un organisme d'élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes qui élabore des normes consensuelles pour la gouvernance des données, l'intelligence artificielle, la protection des renseignements personnels, la cybersécurité l'Internet des objets, entre autres sujets critiques, qui sont tous essentiels pour maintenir un avantage concurrentiel et gagner la confiance des clients à l'ère numérique.

Auparavant, CyberCatch et le Conseil de gouvernance numérique (anciennement le Conseil stratégique des DPI) ont lancé le Gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104 , un logiciel de cybersécurité en tant que service (SaaS) complet et rentable, une solution permettant de se conformer aux exigences de la norme nationale de cybersécurité du Canada, CAN/CIOSC 104.

Le Digital Standards Manager est une nouvelle solution en ligne innovante alimentée par CyberCatch qui comprend un moteur de flux de travail, des conseils sur la conformité, des graphiques, des rapports et un référentiel de preuves pour gérer efficacement la conformité. Désormais, toute organisation peut rapidement effectuer une analyse comparative, une évaluation de la conformité et documenter l'atteinte de la conformité à une ou plusieurs des normes de gouvernance des technologies numériques publiées par l'Institut des normes de gouvernance numérique.

« Le Conseil de gouvernance numérique est ravi d'élargir son partenariat avec CyberCatch afin d'offrir aux organisations canadiennes une solution en ligne rapide et efficace pour la mise en œuvre des normes publiées par l'Institut des normes de gouvernance numérique du Conseil », a déclaré Keith Jansa, chef de la direction du Conseil de gouvernance numérique.

« CyberCatch est honorée d'élargir son partenariat avec le Conseil de gouvernance numérique et d'offrir une solution novatrice pour accélérer l'adoption de normes consensuelles. Les normes créées par l'Institut des normes de gouvernance numérique sont avant-gardistes et un modèle à suivre pour le reste du monde afin de numériser et de stimuler l'économie », a déclaré Sai Huda, fondateur et chef de la direction de CyberCatch.

À propos du Conseil de gouvernance numérique

Le Conseil de gouvernance numérique est une organisation dirigée par ses membres qui agit comme facilitateur neutre intersectoriel pour les dirigeants du Canada afin de cerner les possibilités et les défis en matière de gouvernance numérique, d'en établir les priorités et d'y donner suite. Le Conseil dirige un forum de direction pour les membres du Conseil, établit des normes de gouvernance de la technologie par l'entremise de l'Institut des normes de gouvernance numérique et certifie la conformité des organisations canadiennes à la gestion de l'utilisation efficace et efficiente des technologies numériques. Pour en savoir plus sur l'organisation et ses initiatives, visitez https://www.dgc-cgn.org ou écrivez à [email protected] .

À propos de l'Institut des normes de gouvernance numérique

L'Institut des normes de gouvernance numérique élabore des normes de gouvernance des technologies numériques adaptées à une utilisation mondiale. L'Institut travaille avec des experts, des partenaires nationaux et mondiaux et le public pour élaborer des normes nationales qui réduisent les risques pour les Canadiens et les organisations canadiennes qui adoptent et utilisent des technologies numériques novatrices dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.dgc-cgn.org/standards.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'IA, qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.cybercatch.com

