OTTAWA, ON, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Cuso International est heureux d'annoncer l'arrivée de trois nouveaux directeurs au sein de son conseil d'administration : Mme Denise Amyot, M. Robert McGuire et M. Christian Paradis.

Le conseil d'administration joue un rôle crucial dans l'orientation de Cuso International, qui est plus déterminé que jamais à concrétiser sa vision d'un monde équitable, inclusif et durable où tous et toutes seront traités avec dignité et pourront participer pleinement à la société.

Cuso International tient par ailleurs à exprimer ses plus sincères remerciements aux membres sortants, à savoir M. Wayne Robertson et M. Justin Winchiu (trésorier).

« J'ai très hâte de travailler avec Denise, Robert et Christian. Leur expérience et leur expertise exceptionnelles aideront Cuso International à promouvoir le changement que nous souhaitons voir s'opérer dans le monde, souligne M. Nicolas Moyer, chef de la direction générale de Cuso International. Je partage également le profond sentiment de reconnaissance de Cuso International pour l'apport précieux des membres sortants. Wayne et Justin ont fait preuve d'une énergie, d'un dévouement et d'un soutien admirables pendant leurs années au sein du conseil d'administration. »

Dans son plan stratégique publié cette année, Cuso International s'est engagé à mieux distribuer le pouvoir et à accroître la représentativité dans toutes les facettes de son travail. L'objectif : faire de Cuso International une organisation inclusive, féministe et antiraciste.

S'inspirant de cet engagement, le conseil d'administration s'est donné comme mandat de concevoir des mécanismes pour accroître la représentation des différentes communautés au sein desquelles Cuso International travaille, au pays comme à l'étranger. Le conseil d'administration posera notamment des gestes concrets pour dénicher des candidats et des candidates qui font partie de groupes sous-représentés et qui possèdent une expérience correspondant à la mission de Cuso International. Au cours de la prochaine année, le conseil d'administration priorisera également les débats et les apprentissages entourant l'équité, la diversité, l'inclusion et les principes féministes.

Les autres membres du conseil d'administration de Cuso International sont Mme Lucie Edwards, M. Darrell Gregersen, M. Jeff Cates, M. Grant Curtis, Mme Zahra Esmail, Mme Sharon Ffolkes‑Abrahams, M. Alejandro Jose Terrones, Mme Rosemary McCarney, Mme Gabriela Polanco‑Sorto, Mme Lori Spadorcia et M. Rob Turpin.

Biographie des nouveaux membres du conseil d'administration

M me Denise Amyot

Depuis plus de 10 ans, Mme Denise Amyot est présidente-directrice générale de Collèges et instituts Canada, la plus grande association postsecondaire nationale du pays et un chef de file mondial en éducation pour l'emploi dans plus de 25 pays.

Avant d'occuper ce poste, Mme Amyot a été présidente-directrice générale d'une société d'État canadienne et a travaillé près de 30 ans au gouvernement fédéral, y compris à titre de sous-ministre adjointe. Pendant ces années, elle a œuvré en gestion des politiques et des programmes, en ressources humaines, en gestion des talents et en affaires publiques, et ce, dans les domaines sociaux, scientifiques, économiques et culturels.

Mme Amyot a aussi participé à des groupes sur l'équité à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, notamment dans les Territoires du Nord‑Ouest, aux Affaires autochtones, à Patrimoine Canada (multiculturalisme, relations ethniques) et à Emploi et Développement social Canada (personnes handicapées et groupes vulnérables). Dotée d'une solide expérience en développement du leadership,

Mme Amyot détient également une attestation en accompagnement professionnel. Elle a d'ailleurs donné des formations en leadership et en accompagnement professionnel au Canada, en Tunisie et au Sénégal.

Mme Amyot siège à de nombreux conseils d'administration, dont celui de la Qatar Foundation, de la World Federation of Colleges and Polytechnics et du Forum pour la formation en commerce international.

M. Robert McGuire

M. Robert McGuire a récemment pris sa retraite, quittant par le fait même son poste de directeur général et de directeur des marchés mondiaux à la Citi Private Bank Canada.

Avant de se joindre à la Citi Bank, M. McGuire a été banquier principal à la Société Générale, à Paris, en France. Précédemment, il avait dirigé le groupe de services bancaires aux entreprises et de services bancaires d'investissement de la Société Générale, au Canada.

M. McGuire parle couramment français et anglais et possède la double nationalité canadienne et française. Il a siégé au conseil d'administration de l'Hôpital Michael Garron (anciennement l'Hôpital Toronto East General), l'un des plus grands hôpitaux universitaires du Canada. Il a également assuré la présidence du conseil d'administration de Rise Asset Development, un organisme sans but lucratif qui offre du microfinancement aux personnes avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale.

M. McGuire a aussi été membre du comité de direction du conseil d'administration et président du comité des finances et de la vérification financière de la Toronto French School, l'une des plus grandes écoles privées au Canada. Enfin, il a assuré la vice-présidence de la campagne de Centraide de Citibank Canada.

M. Christian Paradis

M. Christian Paradis est le président fondateur de Paradis Solutions et Associés, une entreprise spécialisée en création et en développement d'entreprises.

Membre du Parti conservateur du Canada, M. Paradis a été député de Mégantic-L'Érable de 2006 à 2015. Durant ses deux dernières années au Parlement, il a été ministre du Développement international. Il a alors fait preuve d'un grand leadership dans la mise en place et la promotion du financement mixte en développement international, en plus de jouer un rôle majeur dans la réforme de la politique fédérale concernant la société civile.

M. Paradis est aussi le cofondateur de Global Development Solutions (GDS) Canada inc., une organisation qui facilite les investissements sociaux dans les marchés frontaliers et émergents.

M. Paradis, qui est membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada depuis 2007, a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012.

Pour de plus amples informations: https://cusointernational.org/fr/

À propos de Cuso International

Cuso International est un organisme de coopération volontaire et de développement international dont la mission est d'offrir de nouvelles perspectives socioéconomiques aux groupes marginalisés. Avec ses partenaires, Cuso International mise sur la promotion de l'égalité des genres et l'inclusion sociale, de la résilience économique et de l'action climatique. De plus, Cuso International est convaincu que le partage de savoirs et de savoir-faire est la meilleure façon d'améliorer durablement les conditions de vie des gens. Fondé en 1961, Cuso International est présent en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Canada.

