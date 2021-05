La nouvelle ronde de financement des principaux bailleurs de fonds de la plateforme NFT, axée sur le divertissement, permettra à Curio d'établir de nouveaux partenariats, d'assembler du contenu novateur et d'améliorer les expériences des adeptes.

LOS ANGELES, 13 mai 2021 /CNW/ - Curio, l'entreprise derrière la principale plateforme de jetons non fongibles (NFT) dans l'industrie du divertissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle a amassé 7 M$ dans une ronde de financement de démarrage, à laquelle ont contribué un très grand nombre de bailleurs, tels que Fenbushi Capital, Kenetic Capital, Protocol Labs, LongHash Ventures et Picus Capital. Plusieurs autres parties prenantes ont également participé, y compris des vétérans de l'industrie du divertissement comme Marc Geiger, ancien directeur musical mondial de WME, et Rich Battista, ancien chef de la direction de Time Inc. et ancien dirigeant de Fox Entertainment. L'entreprise a connu du succès dans ses multiples ventes aux enchères sous licence, ses offres, ses lancements de produits et ses nouveaux partenariats.

La ronde de financement fait suite à plusieurs ententes de partenariats avec des marques de collection et des créateurs de contenu de premier plan. Curio s'associe à Topps, l'emblématique et puissante maison de fabrication d'articles de collection, pour produire des NFT inspirés du film classique et iconoclaste Mars attaque!. Parmi les NFT antérieurs de Curio figurent des collections fondées sur la série télévisée American Gods produite par Fremantle, la série de bandes dessinées romanesques Concrete Park publiée par Dark Horse Comics et le film Scott Pilgrim contre le monde d'Universal Pictures. Chaque NFT inspiré de ces collections qui a été mis en marché s'est vendu en quelques minutes, et les NFT se vendent maintenant sur le marché secondaire de Curio. Cette semaine, Curio a également publié du contenu fondé sur Heavy Metal, la subversive franchise de bandes dessinées du genre science-fiction/fantastique, qui s'ajoute à sa formidable bibliothèque de contenu de premier ordre.

La composition et l'orientation des investisseurs reflètent le leadership de l'équipe de Curio. « L'approche novatrice de Curio visant à rapprocher les adeptes et leurs marques préférées est vouée à changer la façon dont les produits de divertissement sont consommés et collectionnés, a déclaré Emma Cui, chef de la direction chez LongHash Ventures. La rapidité avec laquelle Curios établit de nouveaux partenariats dans l'industrie du cinéma, de la télévision, de la musique et des bandes dessinées romanesques, de même que son engagement à réduire les obstacles, la distinguent des autres entreprises sur le marché des NFT qui évolue constamment. »

Les résultats de cette nouvelle ronde de financement reflètent la capacité de Curio à transformer l'univers du divertissement grâce à une technologie révolutionnaire, à des partenariats exclusifs et à l'engagement sans précédent des adeptes. « Chez Curio, notre succès continu repose sur notre capacité à repousser les limites de la technologie, sur nos partenariats croissants avec des marques emblématiques et sur notre capacité à atteindre un public plus vaste, a indiqué Juan M. Hernandez, le chef de la direction de Curio. Nous n'avons pas créé Curio pour être un autre petit poisson dans l'océan qu'est le monde des NFT, nous l'avons fait pour transformer la manière dont les adeptes interagissent avec leurs émissions, leurs personnages et leurs histoires préférés et pour révolutionner leur expérience sur ce plan. »

