Cure de jouvence pour l'Observatoire du Parc olympique

Ainsi, après les rénovations de son Centre sportif et l'aménagement des bureaux aux étages locatifs de la Tour de Montréal, le Parc olympique améliorera maintenant ses infrastructures du Hall touristique, de l'Observatoire et des espaces corporatifs situés au sommet de la Tour, afin de terminer la rénovation intégrale de cet édifice emblématique de la métropole.

Visionnez la vidéo sur le chantier en cours à l'Observatoire de la Tour de Montréal

Un investissement majeur pour faire rayonner l'est de Montréal

Le projet de revitalisation des espaces touristiques de la Tour de Montréal comprend deux importants volets qui seront réalisés en simultané, afin de proposer une offre touristique complètement renouvelée lors de sa réouverture.

Dans un premier temps, le Hall d'accueil (situé à la base de la Tour) et les étages touristiques (situés au sommet) seront entièrement rénovés afin d'offrir une expérience digne des plus grandes attractions touristiques au pays, en plus d'accueillir les visiteurs d'ici et d'ailleurs, sans compter les groupes corporatifs qui pourront louer les espaces pour leurs événements.

Le funiculaire d'origine, quant à lui, qui compte à son actif plus d'un million de voyages depuis sa mise en service en 1987, sera remplacé pour faire place à un équipement moderne avec un habitacle entièrement vitré pour offrir une expérience d'ascension rehaussée. Le processus d'approvisionnement pour le remplacement du funiculaire est actuellement en cours et l'octroi du contrat à un fournisseur devrait se faire prochainement.

Enfin, les rénovations de l'Observatoire comprennent un accès au toit de la Tour, qui deviendra, lors de sa réouverture, l'une des attractions touristiques par excellence de la métropole.

Les investissements pour cet important projet de revitalisation des espaces touristiques de la Tour proviennent du Plan d'investissement en immobilisations du Parc olympique et s'élèvent à 55 M $ pour les deux projets (funiculaire et espaces touristiques). La nouvelle Tour prévoit rouvrir ses portes aux visiteurs entre l'automne 2023 et le printemps 2024, selon l'échéancier préliminaire, afin d'accueillir les visiteurs locaux, nationaux ainsi que les groupes touristiques internationaux. Un échéancier détaillé sera dévoilé au cours des prochains mois.

Participation citoyenne au projet

Le Parc olympique sollicitera le grand public au cours des prochaines semaines afin de récolter son opinion sur l'expérience attendue au nouvel Observatoire, par le biais de rencontres et sondages à être planifiés prochainement. Les personnes intéressées à se joindre aux groupes témoins de discussion peuvent remplir un formulaire disponible au https://forms.office.com/r/xQfDySkWNH afin de poser leur candidature. Le Parc olympique prendra par la suite contact avec les profils retenus.

Citations

« Le projet de rénovation entamé par l'équipe du Parc olympique est à l'image des ambitions que nous nous sommes données pour ce lieu emblématique, alors qu'il est appelé à jouer un rôle clé dans la relance de l'activité touristique au cours des prochaines années et pour la dynamisation de l'est de Montréal. En plus d'offrir aux Montréalais une expérience sans pareille dont ils pourront profiter pleinement et qu'ils seront fiers de mettre en valeur, l'Observatoire et le nouveau funiculaire contribueront au positionnement de notre métropole comme destination touristique de premier ordre sur la scène internationale et généreront des retombées sans précédent. C'est en cohérence parfaite avec notre volonté d'exploiter pleinement le potentiel de ce pôle touristique, culturel, sportif et patrimonial majeur, au bénéfice de toutes les Québécoises et tous les Québécois ».

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Ce projet de réfection, un des plus importants chantiers du Parc olympique depuis les rénovations des étages locatifs de la Tour, s'inscrit dans la poursuite de la revitalisation de ces installations iconiques. À terme, nous offrirons aux Québécoises et aux Québécois un parc urbain exceptionnel, juste à temps pour son 50e anniversaire, en 2026 ».

- Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique

« Cette nouvelle expérience à l'Observatoire fera de la Tour de Montréal l'un des lieux touristiques les plus prisés de la métropole. Les touristes venus d'ici et d'ailleurs feront de ce lieu un incontournable lors de leur séjour dans la métropole montréalaise. Ces rénovations permettront également d'accroître nos revenus et d'envoyer un message positif pour la relance économique et touristique de Montréal, en plus d'offrir une vitrine exceptionnelle au secteur récréotouristique de l'est de Montréal pour les prochaines décennies à venir ».

- Alain Larochelle, vice-président, Exploitation et développement Commercial

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

