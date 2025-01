TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Cupani Metals Corporation (« Cupani » ou la « Société ») (CSE : CUPA) est heureuse d'annoncer certaines activités récentes.

itinéraires d’expédition proposés (Groupe CNW/Métaux Cupani)

La Société a l'intention de faire inscrire ses actions aux fins de négociation sur le marché du capital de risque OTCQB (« OTCQB ») exploité par OTC Markets Inc. et travaille avec un teneur de marché pour faire déposer un formulaire 211 auprès de la Financial Industry Regulatory Authority afin de permettre à un courtier négociant de publier une offre pour les actions ordinaires de la Société sur le système OTC Link ATS. Parallèlement au dépôt du formulaire 211, la Société remplira une demande OTCQB et la soumettra à OTC Markets Inc. Elle fera aussi une demande auprès de l'OTCQB dans le cadre du processus de demande pour les entreprises internationales, car la Société est déjà inscrite à une bourse admissible en vertu des règles de l'OTCQB. La Société n'est pas en mesure de fournir un échéancier définitif ou une garantie que ses actions seront négociées sur l'OTCQB.

Elle planifie une expédition hivernale terrestre de Schefferville, au Québec, vers divers endroits dans son ensemble de zones revendiquées d'exploration de 500 km2. Une telle expédition représente une étude de faisabilité initiale concernant les itinéraires utilisés en 1987 pour livrer de l'équipement lourd à la galerie de la zone de Blue Lake. Les éléments prévus comprennent les lacs gelés, les traverses complexes, les lits de rivière et les collines onduleuses. Le mois prochain, les motoneiges partiront de Schefferville vers la zone de Cancún, le lac Willbob, le camp du lac Retty et le gisement de Pogo. Cette expédition vise à mesurer l'épaisseur de la glace à l'aide d'un géoradar, ce qui permettra de calculer le tonnage pouvant être soutenu par une route de glace. Si possible, l'expédition se déroulera pendant la nuit au camp de Retty Lake. La figure 1 montre les itinéraires possibles.

À propos de Cupani

Cupani Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « CUPA ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.cupanimetals.com

Renseignements prospectifs

Énoncé prospectif (énoncé Safe harbor) : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi en valeurs mobilières applicable. L'utilisation des mots « anticiper », « prévoir », « continuer », « s'attendre », « estimer », « objectif », « peut », « sera », « projet », « devrait », « prévoir », « potentiels » et d'autres expressions semblables visent à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faudrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car la Société ne peut garantir qu'ils s'avéreront exacts. Puisque les énoncés prospectifs portent sur les événements et les conditions futurs, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus en raison d'un certain nombre d'hypothèses, de facteurs et de risques, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la Société de les contrôler ou de les prédire. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, les conditions sur les marchés du financement par actions, la volatilité des marchés boursiers, les risques non quantifiables liés aux mesures et aux interventions gouvernementales, la résiliation de toute entente, les modifications aux lois ou aux exigences en matière de permis, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires ainsi que les risques cernés dans le rapport de gestion annuel de la Société. La direction a fourni le résumé ci-dessus des risques et des hypothèses liés aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse afin de fournir aux lecteurs une perspective plus complète des activités futures de la Société. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs et, par conséquent, aucune assurance ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, ou, si c'est le cas pour l'un d'entre eux, quels avantages la Société en retirera. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué de presse et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autres.

La bourse canadienne et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Métaux Cupani

Brian Bosse, Directeur et chef de la direction, Cupani Metals Corp., [email protected], +14168445712