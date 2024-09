MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Culina Domus, une marque culinaire fièrement québécoise, est ravie d'annoncer une étape importante dans son parcours, passant d'un produit local à un favori provincial. Créée par le duo mari et femme Jimmy et Victoria, Culina Domus a conclu un accord de distribution stratégique avec Ali-Monde, un important distributeur alimentaire, pour étendre sa présence à travers le Québec.

(Groupe CNW/Culina Domus Foods Inc.)

« Depuis nos modestes débuts au Québec, nous avons toujours cru au pouvoir des saveurs authentiques et de haute qualité », a déclaré Jimmy, co-fondateur de Culina Domus. « Ce partenariat avec Ali-Monde marque une étape clé dans notre mission de faire découvrir nos sauces polyvalentes inspirées de la Méditerranée à plus de foyers et de restaurants à travers la province. »

Les sauces tout-en-un de Culina Domus, qui peuvent être utilisées comme vinaigrettes, marinades ou rehausseurs de cuisson, sont rapidement devenues un incontournable dans les cuisines locales. Grâce à ce nouvel accord de distribution, ces produits seront disponibles dans les grands détaillants et les épiceries fines à travers le Québec, rendant ainsi plus facile pour les consommateurs d'accéder aux saveurs qu'ils adorent.

« Nous sommes ravis de travailler avec Ali-Monde, un distributeur qui non seulement comprend le marché québécois, mais partage également notre dévouement à la qualité et au succès local », a ajouté Victoria, co-fondatrice de Culina Domus. « Nos racines sont ici, et nous sommes enthousiastes à l'idée de voir nos produits atteindre encore plus de Québécois. »

L'expansion via Ali-Monde témoigne de l'engagement de Culina Domus envers son héritage québécois et de sa vision de rendre la cuisine gastronomique accessible à travers la province. Alors que l'entreprise grandit, elle reste déterminée à maintenir les normes élevées et les saveurs authentiques qui lui ont valu une clientèle fidèle.

À propos de Culina Domus**

Culina Domus est une marque culinaire québécoise fondée par le duo mari et femme Jimmy et Victoria. Connue pour ses sauces tout-en-un inspirées de la Méditerranée, l'entreprise est passée d'un petit produit local à un favori provincial. Culina Domus continue d'innover en offrant des sauces polyvalentes qui rendent la cuisine gastronomique facile et accessible.

À propos d'Ali-Monde

Ali-Monde est un distributeur alimentaire de premier plan au Québec, offrant une large gamme de produits de haute qualité et un service exceptionnel. Fort de sa présence sur le marché local, Ali-Monde est dédié à aider les marques québécoises à élargir leur portée et à se connecter avec plus de consommateurs.

