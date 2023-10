Cuisinart Canada dévoile son nouveau four à pizza intérieur

Cuisinart ajoute le four à pizza intérieur à sa collection d'appareils ménagers de cuisson innovateurs

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Cuisinart Canada - leader des appareils ménagers de cuisson et des batteries de cuisine, reconnu pour apporter des technologies de pointe et une qualité souvent primée dans les cuisines canadiennes - annonce fièrement son entrée dans une nouvelle catégorie de produits, avec le lancement du four à pizza intérieur CuisinartMD : un four de comptoir qui redéfinit la cuisson intérieure au Canada pour faire de chaque moment pizza un événement mémorable.

Le four à pizza intérieur de CuisinartMD

Le four à pizza intérieur de Cuisinart

Pour cuisiner des pizzas artisanales dans le confort de votre cuisine, rien ne bat le four à pizza intérieur de CuisinartMD. Préparez une authentique pizza napolitaine en quelque cinq minutes et explorez d'autres spécialités régionales comme la pizza à croûte épaisse, style Detroit ou style new-yorkais, toutes personnalisées avec vos garnitures préférées. Grâce à la chaleur rayonnante, ce four de comptoir atteint rapidement 700 °F (341 °C), la température idéale pour produire la croûte croustillante et le fromage bouillonnant que les Canadiens adorent. La technologie de refroidissement active est parfaite pour l'utilisation du four à l'intérieur pour tout style de pizza, maison ou surgelée. L'appareil est livré avec une pierre à pizza de 12,5 po (31 cm), un plat pour pizza épaisse et une pelle à pizza - tout pour révolutionner votre expérience de fabrication de pizza à la maison.

Vente et prix :

Le four à pizza intérieur de Cuisinart MD (CPZ-120C) se vend au prix de détail de 699,99 $.

(CPZ-120C) se vend au prix de détail de 699,99 $. Les Canadiens peuvent se procurer le four en ligne à Cuisinart.ca et auprès de détaillants sélectionnés partout au pays.

Caractéristiques additionnelles :

Température réglable de 350 à 700 °F (180 à 341 °C), convenant à une variété de styles de pizza

Technologie d'isolation de pointe parfaite pour la cuisson intérieure

Grande pierre à pizza de 12,5 po (31 cm) idéale pour de vraies pizzas de 12 po (30 cm)

Commandes intuitives complétées par une minuterie à décompte indépendante

Grand hublot et éclairage intérieur pour surveiller facilement l'évolution de la cuisson

Guide de cuisson intégré qui regorge d'inspirations culinaires

Puissance : 1800 watts

Garantie de 3 ans, preuve de notre engagement envers la qualité

À propos de Cuisinart :

Fondée en 1971 par Carl Sontheimer, la société Cuisinart a révolutionné le monde culinaire avec le tout premier robot de cuisine domestique. Lancé en 1973 à Chicago, le robot a vite gagné l'approbation de célébrités culinaires. La marque offre une variété de produits de cuisine, allant des friteuses à air aux cafetières en passant par des ustensiles de cuisson et de la coutellerie. Aujourd'hui, la société est un leader incontesté de son secteur, lauréat de multiples distinctions et le premier choix tant des professionnels que des amateurs.

Connectez-vous avec Cuisinart Canada

SOURCE Cuisinart Canada

Renseignements: [email protected]