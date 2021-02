Croissance des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part de 3,2 % pour le quatrième trimestre

Annonce de quatre nouveaux investissements totalisant 65 millions de dollars

quatre nouveaux investissements totalisant 65 millions de dollars 99,4 % des obligations de loyer avaient été acquittées au 1er janvier

TORONTO, le 8 févr. 2021 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT » ou la « FPI ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020.

« En 2020, CT REIT a connu une croissance solide des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part, une hausse du taux d'occupation, une croissance positive du bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables et une hausse des distributions, tout en gérant efficacement les risques posés par la pandémie », affirme Ken Silver, président et chef de la direction, CT REIT. « Nous commençons 2021 dans une situation financière forte et résiliente. Nous pensons que la FPI est bien placée pour faire face aux défis continus de la pandémie et nous allons de l'avant avec la prochaine étape de notre stratégie de croissance. »

« En reconnaissance de son rôle de leadership clé dans l'avancement et l'exécution de la stratégie de la FPI, je suis heureux d'annoncer la promotion de Kevin Salsberg au poste de président et chef de l'exploitation à compter du 1er mars 2021 », a ajouté M. Silver.

Nouvelles activités d'investissement et de cession

Aujourd'hui, CT REIT a annoncé quatre nouveaux investissements qui nécessiteront l'injection d'un montant estimatif de 65 millions de dollars pour être achevés. Globalement, les investissements devraient générer un taux de capitalisation moyen pondéré de 6,41 % lorsqu'ils seront réalisés, et ils représentent une superficie locative brute additionnelle d'environ 510 000 pieds carrés. CT REIT finance ou financera ces investissements au moyen de l'émission de parts de société en commandite de catégorie B et de catégorie C à la Société, de trésorerie et/ou de prélèvements sur ses facilités de crédit, ou par une combinaison de ces moyens.

Le tableau suivant résume les nouveaux investissements et les dates d'achèvement réelles ou prévues.

Immeuble Type Superficie locative brute (en pieds carrés) Calendrier Activité Québec (Vanier), Qc Vente interne 125 000 T4 2020 Vente interne d'un magasin Canadian Tire et d'un poste d'essence Essence+ Canadian Tire existants Lower Sackville, N.-É. Vente interne 53 000 T1 2021 Vente interne d'un magasin Canadian Tire existant Cochrane, Ont. Intensification 11 000 T3 2021 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant Coteau-du-Lac, Qc Intensification 322 000 T1 2023 Agrandissement d'un centre de distribution Canadian Tire existant

En janvier 2021, CT REIT a vendu son immeuble Arnprior Mall à Arnprior, en Ontario, pour un montant de 21 millions de dollars.

Mise à jour sur les investissements annoncés précédemment

CT REIT a investi 139 millions de dollars dans des projets annoncés précédemment qui ont été achevés au quatrième trimestre. CT REIT a conclu l'acquisition d'un portefeuille de trois magasins Canadian Tire auprès d'un tiers à Drayton Valley et à Leduc, en Alberta, ainsi qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, l'acquisition d'un immeuble constitué de deux bâtiments à locataire unique auprès d'un tiers à Yellowknife, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, l'aménagement de magasins Canadian Tire et Mark's à Fort St. John, en Colombie-Britannique, la phase 1 du projet de réaménagement du Orillia Square Mall à Orillia, en Ontario, ainsi que le projet d'intensification d'un magasin Canadian Tire existant à Buckingham, au Québec.

Le tableau ci-dessous présente une mise à jour sur les investissements annoncés précédemment.

Immeuble Type Superficie locative brute (en pieds carrés) Calendrier Activité Drayton Valley, Alb. Acquisition d'un tiers 54 000 T4 2020 Acquisition auprès d'un tiers d'un magasin Canadian Tire Leduc, Alb. Acquisition d'un tiers 101 000 T4 2020 Acquisition auprès d'un tiers d'un magasin Canadian Tire Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc Acquisition d'un tiers 104 000 T4 2020 Acquisition auprès d'un tiers d'un magasin Canadian Tire Yellowknife, T. N.-O. Acquisition d'un tiers 15 000 T4 2020 Acquisition auprès d'un tiers d'un immeuble constitué de deux bâtiments autonomes loués à Mark's et à Tim Hortons Fort St. John, C.-B. - phase 1 Aménagement 146 000 T4 2020 Aménagement de nouveaux magasins Canadian Tire et Mark's Orillia, Ont. - phase 1 Réaménagement 266 000 T4 2020 Reconfiguration partielle du centre commercial et réaménagement d'un nouveau magasin Canadian Tire Buckingham, Qc Intensification 20 000 T4 2020 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant

Mise à jour sur les activités d'investissement pour l'exercice complet de 2020

En 2020, CT REIT a investi environ 209 millions de dollars dans des investissements achevés et des aménagements en cours et a ajouté environ 800 000 pieds carrés de superficie locative brute à son portefeuille.

Mise à jour sur les activités dans le contexte de la COVID-19

Des locataires représentant environ 99,4 % des loyers minimaux de base annuels se sont acquittés de leurs obligations financières envers la FPI au 1er janvier 2021, un résultat semblable à 99,2 % au 1er décembre 2020, à 99,2 % au 1er novembre 2020 et à 99,1 % au 1er octobre 2020. Depuis le début de la pandémie, la FPI soutient les locataires éprouvant des difficultés financières, y compris en participant au programme d'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») pour certains locataires admissibles, et en offrant des réductions ou des reports de loyers à d'autres locataires admissibles. Le programme d'AUCLC a permis une réduction de 75 % des loyers pour les petites entreprises admissibles pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, dont les deux tiers ont été payés par les gouvernements fédéral et provinciaux et un tiers a été financé par le propriétaire.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, l'aide offerte par la FPI à ses locataires a totalisé 0,6 million de dollars et était constituée d'un montant de 0,4 million en réductions de loyers bruts qui ont été comptabilisées à titre de créances irrécouvrables, et d'un montant additionnel de 0,2 million en pertes de crédit attendues liées aux locataires qui ont été considérablement touchés par la pandémie.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'aide offerte par la FPI à ses locataires a totalisé 2,8 millions de dollars et était constituée d'un montant de 0,6 million lié au programme d'AUCLC, d'un montant de 0,7 million en réductions de loyers bruts qui ont été comptabilisées à titre de créances irrécouvrables, et d'un montant additionnel de 1,5 million en pertes de crédit attendues liées aux locataires qui ont été considérablement touchés par la pandémie.

Le 9 octobre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé un nouveau programme d'allègement de loyers, la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (« SUCL »), qui remplace le programme d'AUCLC. Comme l'AUCLC, la SUCL est offerte aux petites et moyennes entreprises qui sont grandement touchées par la pandémie de COVID-19. La SUCL est en vigueur de façon rétroactive pour les périodes commençant le 27 septembre 2020, et prendra fin en juin 2021. Elle est versée directement aux locataires selon une échelle mobile pour atteindre 65 % des dépenses admissibles, ce qui aidera donc les propriétaires d'immeubles pour le paiement des loyers grâce aux montants subventionnés dans le cadre du programme. En plus de la subvention à 65 %, une subvention complémentaire de 25 % est offerte aux locataires dont l'organisation est temporairement fermée en raison d'une ordonnance de santé publique obligatoire émise par une autorité de santé publique admissible.

Sommaire des données financières et opérationnelles

Sommaire des principales données























(en milliers de dollars canadiens, sauf les parts, les montants

par part et les superficies en pieds carrés) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre

2020

2019

Variation

2020

2019

Variation

Produits tirés des immeubles 126 833 $ 123 692 $ 2,5 % 502 348 $ 489 013 $ 2,7 % Bénéfice d'exploitation net1 96 873 $ 93 444 $ 3,7 % 381 566 $ 368 795 $ 3,5 % Bénéfice net 14 032 $ 76 890 $ (81,8) % 183 305 $ 307 193 $ (40,3) % Bénéfice net par part - de base2 0,061 $ 0,338 $ (82,0) % 0,801 $ 1,380 $ (42,0) % Bénéfice net par part - dilué3 0,093 $ 0,294 $ (68,4) % 0,772 $ 1,193 $ (35,3) % Flux de trésorerie liés aux opérations1 68 149 $ 66 797 $ 2,0 % 270 725 $ 261 861 $ 3,4 % Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués

(mesure non conforme aux PCGR)1, 2, 4 0,296 $ 0,293 $ 1,0 % 1,181 $ 1,175 $ 0,5 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés1 59 796 $ 57 397 $ 4,2 % 236 457 $ 224 300 $ 5,4 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - dilués

(mesure non conforme aux PCGR)1, 2, 4 0,260 $ 0,252 $ 3,2 % 1,032 $ 1,007 $ 2,5 % Distributions par part - payées2 0,201 $ 0,189 $ 6,2 % 0,793 $ 0,757 $ 4,8 % Ratio de distribution des flux de trésorerie liés aux opérations

ajustés1 77,3 % 75,0 % 3,1 % 76,8 % 75,2 % 2,1 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 93 526 $ 93 986 $ (0,5) % 370 766 $ 362 328 $ 2,3 % Flux de trésorerie d'exploitation ajustés1 60 105 $ 60 422 $ (0,5) % 238 954 $ 228 366 $ 4,6 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation2























De base 229 712 658

227 646 716

0,9 % 228 934 001

222 559 681

2,9 % Dilué3 323 371 257

319 710 728

1,1 % 322 574 451

314 615 032

2,5 % Dilué (mesure non conforme aux PCGR)1, 4 229 996 707

227 887 268

0,9 % 229 199 901

222 791 571

2,9 % Ratio d'endettement











42,9 % 42,7 % (0,7) % Ratio de couverture des intérêts (fois) 3,50

3,44

1,7 % 3,51

3,40

3,2 % Superficie locative brute (pieds carrés)5











28 738 736

27 556 341

4,3 % Taux d'occupation5, 6











99,3 % 99,1 % 0,2 %

1. Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section 11 du rapport de gestion pour plus d'information. 2. Le total des parts comprend les Parts et les parts de société en commandite de catégorie B en circulation. 3. Les parts diluées déterminées conformément aux normes IFRS comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes ainsi que l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 8 du rapport de gestion. 4. Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 8 du rapport de gestion. 5. Correspond aux immeubles de commerce de détail, aux immeubles commerciaux à usage mixte et aux immeubles industriels, et exclut les immeubles en cours d'aménagement. 6. Le taux d'occupation et les autres mesures clés de la performance liées à la location ont été préparés en fonction des engagements relatifs aux contrats de location, ce qui comprend l'incidence des contrats de location existants conclus le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019, ou avant.

Faits saillants financiers

Bénéfice net - Le bénéfice net s'est établi à 14,0 millions de dollars pour le trimestre et à 183,3 millions pour l'exercice, une baisse de 81,8 % et de 40,3 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution de l'ajustement à la juste valeur des immeubles de placement, partiellement compensée par la hausse du bénéfice d'exploitation net*.

Bénéfice d'exploitation net* - Au quatrième trimestre, le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 96,9 millions de dollars, une hausse de 3,4 millions, ou de 3,7 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition d'immeubles productifs et d'immeubles en cours d'aménagement en 2020 et en 2019, ce qui a contribué à la croissance du bénéfice d'exploitation net pour un montant de 1,5 million. Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables s'est établi à 93,6 millions de dollars et le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables, à 94,3 millions, une hausse de 1,1 million, ou de 1,2 %, et de 1,6 million, ou de 1,8 %, respectivement, par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation des produits tirés des hausses contractuelles de loyer, contrebalancée par les répercussions de la pandémie. Pour l'exercice complet, le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 381,6 millions de dollars.

Flux de trésorerie liés aux opérations* - Pour le trimestre, les flux de trésorerie liés aux opérations se sont établis à 68,1 millions de dollars, ou à 0,296 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 1,0 % ou de 0,003 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), par rapport à la période correspondante de 2019, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net, partiellement contrebalancée par la hausse des charges d'intérêts. Pour l'exercice, les flux de trésorerie liés aux opérations se sont établis à 270,7 millions de dollars, ou à 1,181 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 0,5 % ou de 0,006 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), par rapport à la période correspondante de 2019, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net et de la baisse des charges d'intérêts.

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés* - Pour le trimestre, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés se sont établis à 59,8 millions de dollars, ou à 0,260 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 3,2 % ou de 0,008 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), par rapport à la période correspondante de 2019, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net, partiellement contrebalancée par la hausse des charges d'intérêts. Pour l'exercice, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés se sont établis à 236,5 millions de dollars, ou à 1,032 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 2,5 % ou de 0,025 $ par part (dilués) (mesure non conforme aux PCGR), par rapport à la période correspondante de 2019, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net et de la baisse des charges d'intérêts.

Distributions - Pour le trimestre, les distributions par part se sont élevées à 0,201 $, une hausse de 6,2 % par rapport à la période correspondante de 2019, en raison de deux hausses du taux de distribution, la première étant entrée en vigueur pour la distribution versée en janvier 2020 et la deuxième étant entrée en vigueur pour la distribution versée en septembre 2020. Pour l'exercice complet, les distributions par part se sont établies à 0,793 $, une hausse de 4,8 % par rapport à la période correspondante de 2019.

* Le bénéfice d'exploitation net, les flux de trésorerie liés aux opérations et les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section 11, « Mesures non conformes aux PCGR », du rapport de gestion de CT REIT pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui se trouve sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et à l'adresse www.ctreit.com .

Résultats d'exploitation

Activités de location - La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 31 décembre 2020, la Société occupait 92,2 % de la superficie locative brute et versait 91,6 % des loyers minimaux de base annualisés.

Taux d'occupation - Au 31 décembre 2020, le taux d'occupation du portefeuille de CT REIT, selon les engagements relatifs aux contrats de location, s'est établi à 99,3 %.

Rapport de gestion et états financiers consolidés audités et notes annexes

Le présent communiqué présente un sommaire des résultats. Il doit être lu parallèlement au rapport de gestion de CT REIT pour l'exercice 2020 et aux états financiers consolidés audités et notes annexes des exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019, qui se trouvent sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et à l'adresse www.ctreit.com.

Note : À moins d'indication contraire, toutes les données présentées dans le présent communiqué sont en date du 31 décembre 2020 et sont exprimées en dollars canadiens.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective qui sont fondées sur les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme les résultats financiers et d'exploitation futurs ainsi que l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités de CT REIT et sur les entreprises et les activités respectives des locataires de la FPI, y compris les activités des magasins Canadian Tire, ainsi que les discussions entre la FPI et ses locataires relativement aux obligations futures en matière de loyer. Les déclarations prospectives sont présentées afin de fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre nos perspectives futures, les événements ou les résultats anticipés, ainsi que notre contexte d'exploitation. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Certaines déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations ayant trait à la capacité de la FPI de conclure les investissements pour les acquisitions mentionnées aux rubriques « Nouvelles activités d'investissement et de cession » et « Mise à jour sur les investissements annoncés précédemment », le calendrier et les modalités de ces investissements ou d'ententes, de même que les avantages attendus résultant de ces investissements, les répercussions de la COVID-19 sur les activités de la FPI à la rubrique « Mise à jour sur les activités dans le contexte de la COVID-19 » et les déclarations concernant l'aménagement, le réaménagement, l'intensification, les résultats, la performance, les réalisations, les prévisions et les occasions pour CT REIT. Les informations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, des estimations, des analyses, des convictions, des opinions formulées par la direction à la lumière de son expérience et selon sa perception des prévisions et des occasions futures, des conditions actuelles et des tendances attendues, ainsi que d'autres facteurs qu'elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle ces informations sont fournies.

Par leur nature même, les informations prospectives nécessitent l'utilisation d'estimations et d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques. Il est possible que les hypothèses, les estimations, les analyses, les avis et les opinions de la FPI soient incorrects et que les attentes et les plans de la FPI ne se réalisent pas. Bien que les informations prospectives présentées dans le présent communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis que la direction estime raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, compte tenu de l'évolution constante des circonstances entourant la pandémie, y compris l'incertitude quant aux vagues actuelle et futures, il est difficile de prédire avec certitude la nature, la durée et l'ampleur de l'incidence négative de la COVID-19 sur, entre autres : l'économie mondiale et nationale; les entreprises, les activités et la situation financière des locataires de la FPI, y compris la Société; les avantages attendus des investissements décrits aux rubriques « Nouvelles activités d'investissement et de cession » et « Mise à jour sur les investissements annoncés précédemment », y compris le moment des acquisitions; ainsi que les entreprises, les activités, la situation financière, les résultats, les prévisions et les occasions de CT REIT.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la FPI diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 4, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de l'exercice 2020, et à la section 12, « Gestion des risques d'entreprise », et à la section 14, « Informations prospectives », du rapport de gestion de l'exercice 2020, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la FPI, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.ctreit.com.

De plus, pour plus d'information sur les facteurs liés à la COVID-19 ayant une incidence sur la FPI, se reporter à la section 2, « Facteurs ayant une incidence sur la FPI en raison de la pandémie de COVID-19 », à la section 12, « Gestion des risques d'entreprise », et à la section 14, « Déclarations prospectives », de notre rapport de gestion disponible sur les sites suivants : www.sedar.com et www.ctreit.com.

Les déclarations et les informations prospectives présentées dans ce document reflètent certains facteurs et certaines hypothèses à la date des présentes. CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

L'information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ne fait pas partie du présent communiqué et n'est pas intégrée par renvoi au présent communiqué.

D'autres documents d'information sur CT REIT ont été déposés par voie électronique auprès de diverses autorités de réglementation au Canada par l'entremise de SEDAR et sont disponibles aux adresses www.sedar.com et www.ctreit.com.

Conférence téléphonique

CT REIT tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 9 h (HE), le 9 février 2021. La conférence téléphonique, accessible en composant le 416 340-2217 ou le 1 800 898-3989, sera également diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias à l'adresse https://www.ctreit.com/French/nouvelles/communiques-de-presse/default.aspx et sera archivée durant 12 mois.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust (la « Fiducie de placement immobilier CT ») (TSX : CRT.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 29 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ctreit.com.

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

Renseignements: Médias : Jane Shaw, 416 480-8581, [email protected] ; Investisseurs : Marina Davies, 416 544-6134, [email protected]