CT REIT annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2026

TORONTO, le 10 août 2026 /CNW/ -- CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT » ou la « FPI ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026.

« CT REIT a connu un excellent deuxième trimestre grâce à la résilience de notre portefeuille et à notre approche disciplinée à l'égard de l'exploitation et de la croissance de nos activités », a déclaré Kevin Salsberg, président et chef de la direction de CT REIT. « Au cours du trimestre, nous avons effectué plusieurs investissements stratégiques et renouvelé des contrats de location clés, tout en renforçant notre situation financière grâce à la plus récente émission de débentures non garanties, qui a été couronnée de succès. Ces activités mettent en évidence la constance de notre modèle et nos efforts soutenus pour la création d'une valeur à long terme fiable pour les porteurs de parts. »

Nouvelles activités d'investissement

Au cours du deuxième trimestre, CT REIT a conclu la vente interne avec la Société Canadian Tire Limitée d'un magasin Canadian Tire et d'un poste Essence+ Canadian Tire à St. Catharines, en Ontario, pour un montant de 13 millions de dollars. L'investissement devrait générer un taux de rendement initial de 6,90 % et représente une superficie locative brute additionnelle d'environ 52 400 pieds carrés.

Immeuble Type Superficie

locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité St. Catharines Vente interne 52 400 T2 2026 Vente interne d'un magasin

Canadian Tire et d'un poste

Essence+ Canadian Tire

Mise à jour sur les activités d'investissement annoncées précédemment

CT REIT a investi 76 millions de dollars dans des projets annoncés précédemment qui ont été achevés au deuxième trimestre de 2026, ce qui a permis d'ajouter une superficie locative brute additionnelle de 232 300 pieds carrés au portefeuille, comme il est indiqué plus en détail dans le tableau ci-dessous.

Immeuble Type Superficie

locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité Centre 50,

Edmonton,

Alb. Acquisition d'un

tiers 75 800 T2 2026 Acquisition auprès d'un tiers d'un

immeuble à locataires multiples

dont Canadian Tire est le locataire

clé Oliver, C.-B. Acquisition d'un

tiers -- T2 2026 Acquisition auprès d'un tiers d'un

terrain adjacent à un immeuble à

locataires multiples détenu par

CT REIT Marché

Rosemère,

Rosemère, Qc Acquisition d'un

tiers 54 000 T2 2026 Acquisition auprès d'un tiers d'un

immeuble de commerce de détail

adjacent à un magasin

Canadian Tire détenu par

CT REIT Penticton, C.-B. Intensification 51 700 T2 2026 Agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant Burlington, Ont. Intensification 28 300 T2 2026 Agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant Valleyfield, Qc Intensification 22 500 T2 2026 Agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant

Sommaire des données financières et opérationnelles

Sommaire des principales données























(en milliers de dollars canadiens, sauf les parts, les montants par

part et les superficies en pieds carrés) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2026

2025

Variation

2026

2025

Variation

Produits tirés des immeubles 156 706 $ 149 782 $ 4,6 % 314 264 $ 300 178 $ 4,7 % Bénéfice d'exploitation net1 124 660 $ 118 909 $ 4,8 % 248 925 $ 237 612 $ 4,8 % Bénéfice net 126 233 $ 103 003 $ 22,6 % 241 971 $ 208 657 $ 16,0 % Bénéfice net par part - de base2 0,529 $ 0,434 $ 21,9 % 1,015 $ 0,880 $ 15,3 % Bénéfice net par part - dilué2, 3 0,451 $ 0,365 $ 23,6 % 0,869 $ 0,737 $ 17,9 % Flux de trésorerie liés aux opérations1 84 298 $ 81 245 $ 3,8 % 168 762 $ 162 342 $ 4,0 % Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués2, 4, 5 0,353 $ 0,342 $ 3,2 % 0,707 $ 0,683 $ 3,5 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés1, 6 77 956 $ 75 490 $ 3,3 % 156 091 $ 150 952 $ 3,4 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part -

dilués2, 4, 5, 6 0,326 $ 0,318 $ 2,5 % 0,654 $ 0,635 $ 3,0 % Distributions par part - payées2 0,237 $ 0,231 $ 2,5 % 0,474 $ 0,463 $ 2,5 % Ratio de distribution des FTOA4, 6 72,7 % 72,6 % 0,1 % 72,5 % 72,9 % (0,4) % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 103 734 $ 100 181 $ 3,5 % 229 397 $ 214 184 $ 7,1 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation2























De base 238 506 757

237 370 297

0,5 % 238 378 747

237 182 294

0,5 % Dilué3 319 405 592

328 334 913

(2,7) % 319 258 527

328 183 384

(2,7) % Dilué (mesure non conforme aux PCGR)5 238 957 926

237 740 125

0,5 % 238 810 861

237 588 596

0,5 % Ratio d'endettement











38,9 % 39,8 % (0,9) % Superficie locative brute (en pieds carrés)7











32 000 788

31 169 260

2,7 % Taux d'occupation7, 8











99,5 % 99,5 % -- %

1. Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières déterminées » ci-après pour plus d'information. 2. Le total des parts comprend les Parts et les parts de société en commandite de catégorie B en circulation. 3. Les parts diluées déterminées conformément aux Normes IFRS de comptabilité comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes ainsi que l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion de CT REIT pour la période close le 30 juin 2026 (le « rapport de gestion »). 4. Ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières déterminées » ci-après pour plus d'information. 5. Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion. 6. Les données comparatives ont été retraitées en fonction des investissements de maintien normalisés, conformément à la méthodologie de la période en cours. Se reporter à la section 10.1 e) du rapport de gestion. 7. Correspond aux immeubles de commerce de détail et aux immeubles industriels, et exclut les immeubles en cours d'aménagement. 8. Le taux d'occupation et les autres mesures clés de performance liées à la location ont été préparés en fonction des engagements, ce qui comprend l'incidence des contrats de location existants conclus le 30 juin 2026, le 30 juin 2025 ou avant ces dates, respectivement, ainsi que les locaux inoccupés à la fin de ces périodes de présentation de l'information financière respectives.

Faits saillants financiers

Bénéfice net - Le bénéfice net s'est établi à 126,2 millions de dollars pour le trimestre, une augmentation de 23,2 millions par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de hausses de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement et de l'augmentation des produits au sein du portefeuille d'immeubles, contrebalancées en partie par la hausse des charges d'intérêts, des charges liées aux immeubles et des frais généraux et administratifs.

Bénéfice d'exploitation net1 - Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables s'est établi à 118,2 millions de dollars et le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables, à 119,7 millions, une hausse de 1,5 million, ou 1,3 %, et de 2,9 millions, ou 2,5 %, respectivement, par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est principalement attribuable aux hausses contractuelles de loyer. La hausse du bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables découle principalement de la hausse du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables susmentionnée, ainsi que des projets d'intensification achevés en 2025 et en 2026.

Au deuxième trimestre, le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 124,7 millions de dollars, une hausse de 5,8 millions, ou 4,8 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables, combinée à l'augmentation du bénéfice d'exploitation net liée aux immeubles acquis et ayant fait l'objet d'un aménagement en 2025 et en 2026.

Flux de trésorerie liés aux opérations (« FTO »)1 - Pour le trimestre, les FTO se sont établis à 84,3 millions de dollars, en hausse de 3,1 millions, ou 3,8 % par rapport à la période correspondante de 2025, principalement en raison des acquisitions et des projets d'intensification et d'aménagement achevés en 2025 et en 2026, ainsi que des hausses de loyer de base dans le cadre de renouvellements de contrats de location, facteurs partiellement contrebalancés par la hausse des charges liées aux immeubles et des charges d'intérêts. Pour le trimestre, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,353 $, une hausse de 0,011 $, ou 3,2 %, par rapport à la période correspondante de 2025, en raison du fait que la croissance des FTO a été supérieure à la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (« FTOA »)1 - Pour le trimestre, les FTOA se sont établis à 78,0 millions de dollars, en hausse de 2,5 millions, ou 3,3 % par rapport à la période correspondante de 2025, principalement en raison des acquisitions et des projets d'intensification et d'aménagement achevés en 2025 et en 2026, des hausses contractuelles de loyer et des hausses de loyer de base dans le cadre de renouvellements de contrats de location, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des charges liées aux immeubles, des charges d'intérêts et des investissements de maintien. Pour le trimestre, les FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,326 $, une hausse de 0,008 $, ou 2,5 %, par rapport à la période correspondante de 2025, en raison du fait que la croissance des FTOA a été supérieure à la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

Distributions - Pour le trimestre, les distributions par part payées se sont élevées à 0,237 $, une hausse de 2,5 % par rapport à la période correspondante de 2025, en raison de la hausse du taux des distributions qui est entrée en vigueur pour les distributions mensuelles versées en juillet 2025.

____________ 1. Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières déterminées » pour plus d'information.

Résultats d'exploitation

Activités de location - La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 30 juin 2026, la Société occupait 92,0 % de la superficie locative brute et versait 90,6 % des loyers minimaux de base annualisés.

Taux d'occupation - Au 30 juin 2026, le taux d'occupation du portefeuille de CT REIT, selon les engagements relatifs aux contrats de location, s'est établi à 99,5 %.

Mesures financières déterminées

En plus de présenter les résultats conformément aux Normes internationales d'information financière de comptabilité (les « Normes IFRS de comptabilité »), CT REIT fournit des mesures et des ratios supplémentaires non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Les références aux PCGR désignent les Normes IFRS de comptabilité. CT REIT estime que ces mesures financières et ces ratios non conformes aux PGCR, combinés à nos résultats conformes aux PCGR, fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance financière de CT REIT et sa capacité à atteindre son objectif principal, soit la création de valeur à long terme pour les porteurs de parts en générant des distributions en trésorerie mensuelles fiables, durables et croissantes qui sont avantageuses sur le plan fiscal.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR; il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures et à des ratios similaires présentés par d'autres sociétés et ne doivent pas être considérés de manière isolée ou en remplacement des résultats conformes aux PCGR.

Les paragraphes suivants fournissent de l'information additionnelle sur les mesures financières et les ratios non conformes aux PGCR utilisés par la direction dans le présent document et, s'il y a lieu, le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables.

Bénéfice d'exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net est une mesure financière non conforme aux PCGR définie comme étant les produits tirés des immeubles moins les charges liées aux immeubles, ajustés en fonction des produits locatifs comptabilisés de manière linéaire. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. La direction estime que le bénéfice d'exploitation net est un indicateur clé de la performance, puisqu'il s'agit d'une mesure des activités d'exploitation des biens immobiliers sur laquelle la direction exerce un contrôle. Le bénéfice d'exploitation net est également une information déterminante pour évaluer la juste valeur du portefeuille d'immeubles.

Le tableau suivant présente un rapprochement des produits tirés des immeubles, conformes aux PCGR, avec le bénéfice d'exploitation net.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2026

2025

Variation

2026

2025

Variation

Produits tirés des immeubles 156 706 $ 149 782 $ 4,6 % 314 264 $ 300 178 $ 4,7 % Moins :























Charges liées aux immeubles (34 128)

(32 629)

4,6 % (69 518)

(66 191)

5,0 % Ajustement des produits locatifs tirés des

immeubles comptabilisés de manière

linéaire 2 082

1 756

18,6 % 4 179

3 625

15,3 % Bénéfice d'exploitation net 124 660 $ 118 909 $ 4,8 % 248 925 $ 237 612 $ 4,8 %

Flux de trésorerie liés aux opérations (« FTO ») et flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (« FTOA »)

Certaines mesures financières non conformes aux PCGR du secteur de l'immobilier ont été définies par l'Association des biens immobiliers du Canada (la « REALPAC ») dans ses publications portant sur les flux de trésorerie liés aux opérations et les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés pour les normes IFRS selon la REALPAC et portant sur les flux de trésorerie d'exploitation ajustés pour les normes IFRS selon la REALPAC. CT REIT calcule les flux de trésorerie liés aux opérations, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et les flux de trésorerie d'exploitation aux opérations ajustés conformément à ces publications.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice global, conformes aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2026

2025

Variation1

2026

2025

Variation

Bénéfice net et bénéfice global 126 233 $ 103 003 $ 22,6 % 241 971 $ 208 657 $ 16,0 % Ajustements























Ajustement de la juste valeur des immeubles

de placement (44 287)

(23 560)

88,0 % (75 454)

(48 373)

56,0 % Impôt différé 1 156

818

41,3 % 599

647

(7,4) % Paiements sur le capital des contrats de

location relativement aux actifs au titre de

droits d'utilisation (305)

(126)

n.s.

(505)

(271)

86,3 % Ajustement de la juste valeur de la

rémunération fondée sur des parts 1 157

773

49,7 % 1 440

1 014

42,0 % Charges liées à la location interne 344

337

2,1 % 711

668

6,4 % Flux de trésorerie liés aux opérations 84 298 $ 81 245 $ 3,8 % 168 762 $ 162 342 $ 4,0 % Ajustement des produits locatifs tirés des

immeubles comptabilisés de manière

linéaire 2 082

1 756

18,6 % 4 179

3 625

15,3 % Coûts de location directs2 (174)

(186)

(6,5) % (350)

(365)

(4,1) % Investissements de maintien3 (8 250)

(7 325)

12,6 % (16 500)

(14 650)

12,6 % Flux de trésorerie liés aux opérations

ajustés 77 956 $ 75 490 $ 3,3 % 156 091 $ 150 952 $ 3,4 %

1. n.s. : non significatif. 2. Exclut les coûts liés à la location interne et à la location externe afférents aux projets d'aménagement. 3. Les données de la période comparative ont été retraitées en fonction des investissements de maintien normalisés, conformément à la méthodologie de la période en cours. Se reporter à la section « Modification de la méthode utilisée pour calculer les dépenses d'investissement » ci-après.

Flux de trésorerie liés aux opérations

Les FTO sont une mesure financière de la performance opérationnelle non conforme aux PCGR qui est utilisée dans le secteur de l'immobilier, particulièrement par les sociétés cotées en bourse qui possèdent et exploitent des immeubles productifs. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est le bénéfice net et le bénéfice global. L'utilisation des FTO, en plus de la présentation des éléments d'information financière requis en vertu des Normes IFRS de comptabilité, a pour but d'améliorer la compréhension des résultats d'exploitation de CT REIT.

La direction est d'avis que les FTO sont une mesure utile de la performance opérationnelle qui, dans le cadre d'une comparaison d'une période à l'autre, illustre l'incidence sur l'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de taux de location, de charges d'exploitation et d'impôts fonciers, des activités d'acquisition et des charges d'intérêts, et offrent une perspective à l'égard de la performance financière que ne révèle pas nécessairement le bénéfice net établi conformément aux Normes IFRS de comptabilité.

Les FTO réintègrent au bénéfice net des éléments qui ne découlent pas des activités d'exploitation, comme les ajustements de la juste valeur. Cependant, les FTO comprennent encore les produits sans effet sur la trésorerie relatifs à la comptabilisation des produits locatifs comptabilisés de manière linéaire et ne présentent aucune déduction au titre des dépenses d'investissement récurrentes nécessaires au maintien des flux de rentrées existants.

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés

Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR du bénéfice économique récurrent utilisée dans le secteur de l'immobilier pour évaluer la capacité de distribution d'une entité. Les mesures les plus directement comparables dans les états financiers de base sont le bénéfice net et le bénéfice global.

CT REIT calcule les FTOA en ajustant les FTO pour tenir compte d'éléments sans effet sur la trésorerie des produits et des charges, comme l'amortissement des loyers calculés de manière linéaire. Les FTOA sont également ajustés pour tenir compte de la préservation de la capacité de production nécessaire au maintien de l'infrastructure des immeubles et des produits tirés des immeubles, de même que pour tenir compte des coûts de location directs. Étant donné que les dépenses d'investissement liées aux immeubles ne sont pas engagées uniformément au cours de l'exercice ni d'un exercice à l'autre, les investissements de maintien dont on tient compte dans le calcul des FTOA, qui sont une donnée utilisée pour évaluer le ratio de distribution de la FPI, visent à refléter un niveau de dépenses annuelles. Les indications sur les investissements de maintien sont principalement basées sur les dépenses planifiées établies en fonction des rapports de l'état des bâtiments.

La direction est d'avis que les FTOA sont une mesure utile de la performance opérationnelle semblable aux FTO décrits précédemment, lesquels sont ajustés pour tenir compte de l'incidence des produits et des charges sans effet sur la trésorerie.

Modification de la méthode utilisée pour calculer les dépenses d'investissement

La FPI a choisi de modifier la méthode utilisée pour calculer la déduction des investissements de maintien des FTOA. Auparavant, la FPI utilisait une réserve au titre des dépenses d'investissement fondée sur un taux par pied carré. En 2026, la FPI a adopté une approche fondée sur les investissements de maintien normalisés, présentée ci-après. La direction est d'avis que la nouvelle approche simplifie le calcul de la déduction des investissements de maintien des FTOA et qu'elle fournit de l'information plus objective puisque la déduction totale pour l'exercice représente les dépenses d'investissement réelles engagées au cours de l'exercice. Depuis son premier appel public à l'épargne en 2013, la FPI a établi un taux annualisé récurrent régulier pour la préservation et le maintien du réinvestissement des capitaux dans ses locaux existants. La direction estime que le passage à une approche fondée sur les investissements de maintien normalisés représente une mesure plus significative et utile pour comprendre les dépenses d'investissement nécessaires au maintien de l'infrastructure de nos immeubles. Les investissements de maintien normalisés ont trait à la préservation et au maintien des locaux existants et ne comprennent pas les dépenses liées aux projets d'aménagement. Ils ne concernent pas non plus les dépenses d'investissement qui accroissent les produits grâce à l'ajout de nouvelle superficie locative brute. Pour plus d'information sur chaque trimestre, se reporter à la section 11 du rapport de gestion.

Ratios des FTO par part et des FTOA par part

Les FTO par part - de base, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), les FTOA par part - de base et les FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) sont des ratios non conformes aux PCGR et reflètent les FTO et les FTOA sur une base moyenne pondérée par part. La direction est d'avis que ces ratios non conformes aux PCGR sont des mesures utiles pour les investisseurs, car ils indiquent l'incidence des FTO et des FTOA, respectivement, sur un placement individuel par part dans la FPI. Aux fins du calcul des montants par part dilués, les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluaient l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.

La direction est d'avis que les ratios des FTO par part sont des mesures utiles de la performance opérationnelle qui, dans le cadre d'une comparaison d'une période à l'autre, illustrent l'incidence sur l'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de taux de location, de charges d'exploitation et d'impôts fonciers, des activités d'acquisition et des charges d'intérêts, et offrent une perspective à l'égard de la performance financière que ne révèle pas nécessairement le bénéfice net par part établi conformément aux Normes IFRS de comptabilité. La direction est d'avis que les ratios des FTOA par part sont des mesures utiles de la performance opérationnelle semblables aux FTO décrits précédemment, lesquels sont ajustés pour tenir compte de l'incidence des produits et des charges sans effet sur la trésorerie. La composante des ratios des FTO par part qui est une mesure financière non conforme aux PCGR est les FTO, et la composante des ratios des FTOA par part qui est une mesure financière non conforme aux PCGR est les FTOA.



Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2026

2025

Variation

2026

2025

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations par part - de base 0,353 $ 0,342 $ 3,2 % 0,708 $ 0,684 $ 3,5 % Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués 0,353 $ 0,342 $ 3,2 % 0,707 $ 0,683 $ 3,5 %



























Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2026

2025

Variation

2026

2025

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés, par part -

de base1 0,327 $ 0,318 $ 2,8 % 0,655 $ 0,636 $ 3,0 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part -

dilués1 0,326 $ 0,318 $ 2,5 % 0,654 $ 0,635 $ 3,0 %

1. Les données comparatives ont été retraitées en fonction des investissements de maintien normalisés, conformément à la méthodologie de la période en cours. Se reporter à la section 10.1 e) du rapport de gestion.

La direction calcule le nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR) en excluant la conversion intégrale des parts de société en commandite de catégorie C en parts de société en commandite de catégorie B, ce qui n'est pas jugé un scénario probable. Par conséquent, les montants des FTO et des FTOA entièrement dilués par part de la FPI sont calculés en excluant l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B, que la direction estime être une mesure davantage significative.

Ratio de distribution des FTOA

Le ratio de distribution des FTOA est un ratio non conforme aux PCGR portant sur la durabilité du ratio de distribution de la FPI. La direction est d'avis qu'il s'agit d'une mesure utile pour les investisseurs, car cette mesure assure la transparence quant à la performance. La direction estime que le ratio de distribution des FTOA est la meilleure mesure de la capacité de distribution de la FPI. La composante du ratio de distribution des FTOA qui est un ratio non conforme aux PCGR est les FTOA. Le tableau suivant présente la composition du ratio de distribution des FTOA.



Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2026

2025

Variation

2026

2025

Variation

Distributions par part - payées (A) 0,237 $ 0,231 $ 2,5 % 0,474 $ 0,463 $ 2,5 % FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux

PCGR)1, 2 (B) 0,326 $ 0,318 $ 2,5 % 0,654 $ 0,635 $ 3,0 % Ratio de distribution des FTOA (A)/(B)2 72,7 % 72,6 % 0,1 % 72,5 % 72,9 % (0,4) %

1. Aux fins du calcul des montants par part dilués, les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluaient l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. 2. Les données comparatives ont été retraitées en fonction des investissements de maintien normalisés, conformément à la méthodologie de la période en cours. Se reporter à la section 10.1 e).

Bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables

Le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est une mesure financière non conforme aux PCGR portant sur la performance d'une période à l'autre de mêmes actifs ayant une superficie locative brute constante au cours des deux périodes visées. La direction de CT REIT estime que le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est une mesure utile pour évaluer la variation de la productivité et de la valeur des actifs. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles.

Bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables

Le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables est une mesure financière non conforme aux PCGR qui correspond à la définition du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables susmentionnée, mis à part que les immeubles semblables tiennent compte de l'incidence des projets d'intensification sur le bénéfice d'exploitation net. La direction estime que le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables est une mesure utile pour évaluer la variation de la productivité et de la valeur des actifs, ainsi que pour évaluer le rendement additionnel obtenu des dépenses d'investissement additionnelles dans les actifs existants. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles.

Le tableau suivant résume les composantes magasins semblables et immeubles semblables du bénéfice d'exploitation net.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2026

2025

Variation1

2026

2025

Variation1

Magasins semblables 118 157 $ 116 697 $ 1,3 % 236 304 $ 233 403 $ 1,2 % Projets d'intensification























2026 413

--

n.s.

540

--

n.s.

2025 1 170

130

n.s.

2 325

130

n.s.

Immeubles semblables 119 740 $ 116 827 $ 2,5 % 239 169 $ 233 533 $ 2,4 % Acquisitions et projets d'aménagement























2026 1 389

755

84,0 % 2 630

1 117

n.s.

2025 3 531

1 327

n.s.

7 126

2 962

n.s.

Bénéfice d'exploitation net 124 660 $ 118 909 $ 4,8 % 248 925 $ 237 612 $ 4,8 % Plus :























Charges liées aux immeubles 34 128

32 629

4,6 % 69 518

66 191

5,0 % Ajustement des produits locatifs tirés des

immeubles comptabilisés de manière linéaire (2 082)

(1 756)

18,6 % (4 179)

(3 625)

15,3 % Produits tirés des immeubles 156 706 $ 149 782 $ 4,6 % 314 264 $ 300 178 $ 4,7 %

1. n.s. : non significatif.

Rapport de gestion et états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité) et notes annexes

Le présent communiqué présente un sommaire des résultats. Il doit être lu parallèlement au rapport de gestion de CT REIT et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité) et notes annexes pour la période close le 30 juin 2026, qui se trouvent sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca, et à l'adresse ctreit.com.

Note : À moins d'indication contraire, toutes les données présentées dans le présent communiqué sont en date du 30 juin 2026 et sont exprimées en dollars canadiens.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et d'autres informations qui constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives », en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières (collectivement appelées les « déclarations prospectives »), qui reflètent les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme la performance financière et les résultats d'exploitation futurs. Les déclarations prospectives fournissent de l'information sur les avis, les attentes et les plans actuels de la direction et permettent aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre la situation financière anticipée de la FPI, ses résultats d'exploitation, sa stratégie d'affaires ainsi que ses besoins financiers. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document et qui traitent des activités, des événements et des faits nouveaux que CT REIT ou un tiers prévoient ou qui pourraient se produire dans l'avenir, y compris la croissance future de la FPI, sa situation financière, ses besoins financiers, ses résultats d'exploitation, sa performance, sa stratégie d'affaires, ses prévisions et ses occasions d'affaires ainsi que les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, constituent des déclarations prospectives. Sans limiter la portée de ce qui précède, la capacité de la FPI de conclure des investissements, le calendrier et les modalités de ces investissements, de même que les avantages attendus résultant de ces investissements, constituent des déclarations prospectives.

Par leur nature même, les informations prospectives nécessitent l'utilisation d'estimations et d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques. Il est possible que les hypothèses, les estimations, les analyses, les avis et les opinions de la FPI soient incorrects et que les attentes et les plans de la FPI ne se réalisent pas. Bien que les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué reflètent les avis actuels de la direction et reposent sur des renseignements actuellement à la disposition de CT REIT, ainsi que sur des hypothèses que CT REIT estime raisonnables et qui ont trait à des événements futurs et à des tendances financières qui, selon la direction, pourraient avoir une incidence sur sa situation financière, ses résultats d'exploitation, sa stratégie d'affaires et ses besoins financiers, ces informations sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes, les facteurs et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la FPI diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 5, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de l'exercice 2025 de CT REIT, ainsi qu'à la section 12, « Gestion des risques d'entreprise », et à la section 14, « Informations prospectives », du rapport de gestion de l'exercice 2025 de CT REIT, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la FPI, tous disponibles sur les sites suivants : sedarplus.ca et ctreit.com.

Les déclarations prospectives présentées dans ce document reflètent certains facteurs et certaines hypothèses à la date des présentes et ne tiennent pas compte de l'incidence que peuvent avoir des transactions, des éléments non récurrents, ni d'autres éléments inhabituels annoncés ou survenus après la date de présentation de ces déclarations sur les activités de la FPI. CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

L'information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ne fait pas partie du présent communiqué et n'est pas intégrée par renvoi au présent communiqué. Les références à des sites Web ne constituent pas des hyperliens et ne sont faites qu'à titre d'information, et à aucune autre fin.

D'autres documents d'information sur CT REIT ont été déposés par voie électronique auprès de diverses autorités de réglementation au Canada par l'entremise de SEDAR+ et sont disponibles aux adresses sedarplus.ca et ctreit.com.

Conférence téléphonique

CT REIT tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 9 h (HE), le 11 août 2026. La conférence téléphonique sera également diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias à l'adresse https://edge.media-server.com/mmc/p/op39od2n/lan/en ou à l'adresse https://www.ctreit.com/French/nouvelles/evenements-et-diffusion-web/default.aspx et sera archivée durant 12 mois.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des immeubles commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte 380 immeubles totalisant une superficie locative brute de 32 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ctreit.com.

Renseignements

Médias : Ligne réservée aux médias de Canadian Tire, 416 480-8453, [email protected]

Investisseurs : Lesley Gibson, 416 480-8566, [email protected]

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)