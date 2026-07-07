Avis aux médias - CT REIT présentera les résultats du deuxième trimestre

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX: CRT.UN) organise une conférence téléphonique concernant ses résultats du deuxième trimestre de 2026.

QUOI : Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2026

QUAND : Publication des résultats le lundi 10 août 2026, après la clôture du marché

Conférence téléphonique tenue le mardi 11 août 2026, à 9 h (HE)

LIEN VERS LA DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/op39od2n/lan/en

La conférence téléphonique sera diffusée intégralement et en direct à 9 h (HE) à l'adresse www.ctreit.com dans la section « Events and Webcast » sous « News and Events » et sera archivée pendant 12 mois.

LIEN VERS LA CONFÉRENCE : Pour les analystes de couverture seulement :

https://register-conf.media-server.com/register/BI9dd31d73e3714b1993b120c52fc7efa9

Après votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer et le NIP unique pour vous joindre à l'appel.

Pour obtenir davantage de renseignements :

Investisseurs : Lesley Gibson, 416 480-8566, [email protected]

Médias : Ligne réservée aux médias de Canadian Tire, 416 480-8453, [email protected]

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)