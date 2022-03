TORONTO, le 15 mars 2022 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier CT (« CT REIT » ou « la FPI ») (TSX: CRT.UN) a le plaisir d'annoncer que Jodi Shpigel se joindra à son équipe de direction à titre de vice-présidente principale, Immobilier le 24 mai 2022. Mme Shpigel était auparavant vice-présidente principale du développement à la FPI First Capital, au sein de l'équipe de la haute direction, suivant l'occupation de postes de direction aux responsabilités croissantes durant ses près de 13 ans au service de l'entreprise. Elle a également travaillé chez Sobeys, où elle a acquis son expérience en immobilier commercial en obtenant et en développant de nouveaux sites pour le réseau de magasins Sobeys en Ontario.

« L'expertise en immobilier de Jodi et ses antécédents impressionnants en leadership stratégique, en formation d'équipes et en réalisation de projets de développement et de réaménagement complexes constituent des atouts considérables pour la FPI CT, dit Kevin Salsberg, président et chef de l'exploitation de CT REIT. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein de notre équipe de direction et prévoyons que son apport nous permettra de poursuivre notre croissance. »

À propos de la Fiducie de placement immobilier CT

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 29 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le principal locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ctreit.com.

