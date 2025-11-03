TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT » ou la « FPI ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025.

« Notre solide performance financière de ce trimestre reflète la qualité de notre portefeuille et les efforts déployés par notre équipe pour continuer à enrichir nos actifs avec des ajouts judicieux », a déclaré Kevin Salsberg, président et chef de la direction de CT REIT. « La FPI poursuit la mise en œuvre de sa stratégie, tout en offrant une combinaison attrayante de croissance et de stabilité à ses porteurs de parts. »

Nouvelles activités d'investissement

CT REIT a annoncé deux nouveaux investissements qui nécessitent l'injection d'un montant estimatif de 19 millions de dollars pour être achevés. Ces investissements devraient générer, au total, un taux de rendement initial de 6,45 % et représentent une superficie locative brute additionnelle d'environ 50 000 pieds carrés.

Le tableau suivant résume les nouveaux investissements et leurs dates d'achèvement prévues.

Immeuble Type Superficie

locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité Fort Saskatchewan,

Alb. Acquisition

d'un tiers 20 000 T4 2025 Acquisition de l'intérêt franc sous‑jacent à un bail foncier dans lequel CT REIT détenait une participation, ainsi que d'un immeuble commercial à locataires multiples Collingwood,

Ont. Intensification 30 000 T2 2027 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant

Mise à jour sur les activités d'investissement annoncées précédemment

CT REIT a investi 72 millions de dollars dans des projets annoncés précédemment qui ont été achevés au troisième trimestre de 2025 et a ajouté une superficie locative brute additionnelle de 351 000 pieds carrés au portefeuille, comme il est indiqué plus en détail dans le tableau ci-dessous.

Immeuble Type Superficie

locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité Calgary

(Northpointe à

Country Hills),

Alb. Acquisition

d'un tiers 197 000 T3 2025 Acquisition auprès d'un tiers d'un immeuble dont Canadian Tire est le locataire clé Winkler, Man. Réaménagement 154 000 T3 2025 Réaménagement d'un centre commercial à construction fermée

Sommaire des données financières et opérationnelles

Sommaire des principales données























(en milliers de dollars canadiens, sauf les parts, les montants par part

et les superficies en pieds carrés) Trimestres clos les 30 septembre Périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2025

2024

Variation

2025

2024

Variation

Produits tirés des immeubles 151 156 $ 144 594 $ 4,5 % 451 334 $ 433 253 $ 4,2 % Bénéfice d'exploitation net1 119 861 $ 113 631 $ 5,5 % 357 473 $ 342 058 $ 4,5 % Bénéfice net 117 114 $ 94 457 $ 24,0 % 325 771 $ 298 887 $ 9,0 % Bénéfice net par part - de base2 0,493 $ 0,401 $ 22,9 % 1,373 $ 1,269 $ 8,2 % Bénéfice net par part - dilué2, 3 0,413 $ 0,339 $ 21,8 % 1,154 $ 1,032 $ 11,8 % Flux de trésorerie liés aux opérations1 80 534 $ 78 111 $ 3,1 % 242 876 $ 235 739 $ 3,0 % Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués2, 4, 5 0,338 $ 0,331 $ 2,1 % 1,022 $ 0,999 $ 2,3 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés1 75 356 $ 72 554 $ 3,9 % 227 481 $ 219 437 $ 3,7 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - dilués2, 4, 5 0,317 $ 0,308 $ 2,9 % 0,957 $ 0,930 $ 2,9 % Distributions par part - payées2 0,237 $ 0,231 $ 2,5 % 0,700 $ 0,680 $ 2,8 % Ratio de distribution des FTOA4 74,8 % 75,0 % (0,2) % 73,1 % 73,1 % -- % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 122 285 $ 118 996 $ 2,8 % 336 469 $ 327 289 $ 2,8 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation2























De base 237 677 098

235 519 865

0,9 % 237 349 041

235 527 287

0,8 % Dilué3 326 858 141

327 668 367

(0,2) % 326 545 163

336 785 263

(3,0) % Dilué (mesure non conforme aux PCGR)5 238 060 731

235 878 938

0,9 % 237 747 753

235 898 858

0,8 % Ratio d'endettement











39,8 % 40,7 % (0,9) % Superficie locative brute (en pieds carrés)6











31 510 616

30 728 768

2,5 % Taux d'occupation6, 7











99,4 % 99,4 % -- %

1. Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières déterminées » ci-après pour plus d'information. 2. Le total des parts comprend les Parts et les parts de société en commandite de catégorie B en circulation. 3. Les parts diluées déterminées conformément aux Normes IFRS de comptabilité comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes ainsi que l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion. 4. Ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières déterminées » ci-après pour plus d'information. 5. Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion. 6. Correspond aux immeubles de commerce de détail, aux immeubles commerciaux à usage mixte et aux immeubles industriels, et exclut les immeubles en cours d'aménagement. 7. Le taux d'occupation et les autres mesures clés de performance liées à la location ont été préparés en fonction des engagements, ce qui comprend l'incidence des contrats de location existants conclus le 30 septembre 2025, le 30 septembre 2024 ou avant ces dates, ainsi que les locaux inoccupés à la fin de ces périodes de présentation de l'information financière.

Faits saillants financiers

Bénéfice net - Le bénéfice net s'est établi à 117,1 millions de dollars pour le trimestre, une augmentation de 22,7 millions par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de hausses de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement et de l'augmentation des produits au sein du portefeuille d'immeubles, contrebalancées en partie par la hausse des charges d'intérêts.

Bénéfice d'exploitation net* - Le total des produits tirés des immeubles s'est établi à 151,2 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 6,6 millions, ou 4,5 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Au troisième trimestre, le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 119,9 millions de dollars, une hausse de 6,2 millions, ou 5,5 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions et aux projets d'intensification et d'aménagement d'immeubles productifs achevés en 2024 et en 2025, qui ont fourni un apport de 4,1 millions de dollars, ainsi qu'aux hausses de loyer au titre des contrats de location de Canadian Tire, qui ont fourni un apport de 1,6 million.

Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables s'est établi à 115,1 millions de dollars et le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables, à 115,8 millions, une hausse de 2,3 millions, ou 2,0 %, et de 3,0 millions, ou 2,6 %, respectivement, par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est principalement attribuable à la hausse des produits découlant des hausses contractuelles de loyer et au recouvrement de dépenses d'investissement. L'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables s'explique principalement par la hausse du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables susmentionnée ainsi que par les projets d'intensification achevés en 2024 et en 2025.

Flux de trésorerie liés aux opérations (FTO)* - Pour le trimestre, les FTO se sont établis à 80,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2,4 millions, ou 3,1 %, par rapport à la période correspondante de 2024, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net expliquée précédemment, partiellement contrebalancée par la hausse des charges d'intérêt. Pour le trimestre, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,338 $, une hausse de 0,007 $, ou 2,1 %, par rapport à la période correspondante de 2024, en raison du fait que la croissance des FTO a été supérieure à la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (FTOA)* - Pour le trimestre, les FTOA se sont établis à 75,4 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2,8 millions, ou 3,9 %, par rapport à la période correspondante de 2024, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net expliquée précédemment, partiellement contrebalancée par la hausse des charges d'intérêt. Pour le trimestre, les FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,317 $, une hausse de 0,009 $, ou 2,9 %, par rapport à la période correspondante de 2024, en raison du fait que la croissance des FTOA a été supérieure à la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

Distributions - Pour le trimestre, les distributions par part payées se sont élevées à 0,237 $, une hausse de 2,5 % par rapport à la période correspondante de 2024, en raison d'une hausse du taux des distributions qui est entrée en vigueur pour les distributions mensuelles versées en juillet 2025.

Résultats d'exploitation

Activités de location - La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 30 septembre 2025, la Société occupait 92,2 % de la superficie locative brute et versait 90,9 % des loyers minimaux de base annualisés.

Taux d'occupation - Au 30 septembre 2025, le taux d'occupation du portefeuille de CT REIT, selon les engagements relatifs aux contrats de location, s'est établi à 99,4 %.

* Le bénéfice d'exploitation net, les FTO et les FTOA sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter à la section ci-après pour plus d'information.

Mesures financières déterminées

CT REIT utilise des mesures financières déterminées, telles qu'elles sont définies dans le Règlement 52­112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« Règlement 52-112 »). CT REIT estime que ces mesures financières déterminées fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance financière de CT REIT et sa capacité à atteindre son objectif principal, soit la création de valeur à long terme pour les porteurs de parts en générant des distributions en trésorerie mensuelles fiables, durables et croissantes qui sont avantageuses sur le plan fiscal.

Ces mesures financières déterminées utilisées dans le présent document comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR, au sens du Règlement 52‑112. Ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont également désignées comme les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures et à des ratios présentés par d'autres entités ouvertes sous des intitulés semblables et ne doivent pas être considérés en remplacement des autres mesures financières définies conformément aux PCGR.

Les paragraphes suivants fournissent de l'information additionnelle sur les mesures financières déterminées utilisées par la direction dans le présent document et, s'il y a lieu, le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables.

Bénéfice d'exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net est une mesure financière non conforme aux PCGR définie comme étant les produits tirés des immeubles moins les charges liées aux immeubles, ajustés en fonction des produits locatifs comptabilisés de manière linéaire. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. La direction estime que le bénéfice d'exploitation net est un indicateur clé de la performance, puisqu'il s'agit d'une mesure des activités d'exploitation des biens immobiliers sur laquelle la direction exerce un contrôle. Le bénéfice d'exploitation net est également une information déterminante pour évaluer la juste valeur du portefeuille d'immeubles. Le bénéfice d'exploitation net ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux produits tirés des immeubles ou au bénéfice net et au bénéfice global qui sont tous deux déterminés conformément aux Normes IFRS de comptabilité.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Périodes de neuf mois closes Pour les périodes closes les 30 septembre 2025

2024

Variation

2025

2024

Variation

Produits tirés des immeubles 151 156 $ 144 594 $ 4,5 % 451 334 $ 433 253 $ 4,2 % Moins :























Charges liées aux immeubles (32 893)

(32 045)

2,6 % (99 084)

(94 824)

4,5 % Ajustement des produits locatifs tirés des

immeubles comptabilisés de manière

linéaire 1 598

1 082

47,7 % 5 223

3 629

43,9 % Bénéfice d'exploitation net 119 861 $ 113 631 $ 5,5 % 357 473 $ 342 058 $ 4,5 %

Flux de trésorerie liés aux opérations et flux de trésorerie liés aux opérations ajustés

Certaines mesures financières non conformes aux PCGR du secteur de l'immobilier ont été définies par l'Association des biens immobiliers du Canada (la « REALPAC ») dans ses publications portant sur les flux de trésorerie liés aux opérations et les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés pour les normes IFRS selon la REALPAC et portant sur les flux de trésorerie d'exploitation ajustés pour les normes IFRS selon la REALPAC. CT REIT calcule les flux de trésorerie liés aux opérations, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et les flux de trésorerie d'exploitation aux opérations ajustés conformément à ces publications.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice global, conformes aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Périodes de neuf mois closes Pour les périodes closes les 30 septembre 2025

2024

Variation1

2025

2024

Variation

Bénéfice net et bénéfice global 117 114 $ 94 457 $ 24,0 % 325 771 $ 298 887 $ 9,0 % Ajustement de la juste valeur des immeubles

de placement (36 654)

(17 731)

n.s.

(85 027)

(64 296)

32,2 % Impôt différé (354)

(568)

(37,7) % 293

220

33,2 % Paiements sur le capital des contrats de location

relativement aux actifs au titre de droits

d'utilisation (188)

(212)

(11,3) % (459)

(628)

(26,9) % Ajustement de la juste valeur de la rémunération

fondée sur des parts 241

1 865

(87,1) % 1 255

688

82,4 % Charges liées à la location interne 375

300

25,0 % 1 043

868

20,2 % Flux de trésorerie liés aux opérations 80 534 $ 78 111 $ 3,1 % 242 876 $ 235 739 $ 3,0 % Ajustement des produits locatifs tirés des

immeubles comptabilisés de manière linéaire 1 598

1 082

47,7 % 5 223

3 629

43,9 % Coûts de location directs2 (193)

(146)

32,2 % (558)

(650)

(14,2) % Réserve au titre des dépenses d'investissement (6 583)

(6 493)

1,4 % (20 060)

(19 281)

4,0 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 75 356 $ 72 554 $ 3,9 % 227 481 $ 219 437 $ 3,7 %

1. n.s. : non significatif. 2. Exclut les coûts liés à la location interne et à la location externe afférents aux projets d'aménagement.

Flux de trésorerie liés aux opérations (« FTO »)

Les FTO sont une mesure financière de la performance opérationnelle non conforme aux PCGR qui est utilisée dans le secteur de l'immobilier, particulièrement par les sociétés cotées en bourse qui possèdent et exploitent des immeubles productifs. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est le bénéfice net et le bénéfice global. Les FTO ne devraient pas être considérés comme une mesure de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation calculés conformément aux Normes IFRS de comptabilité. L'utilisation des FTO, en plus de la présentation des éléments d'information financière requis en vertu des Normes IFRS de comptabilité, a pour but d'améliorer la compréhension des résultats d'exploitation de CT REIT.

La direction est d'avis que les FTO sont une mesure utile de la performance opérationnelle qui, dans le cadre d'une comparaison d'une période à l'autre, illustre l'incidence sur l'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de taux de location, de charges d'exploitation et d'impôts fonciers, des activités d'acquisition et des charges d'intérêts, et offrent une perspective à l'égard de la performance financière que ne révèle pas nécessairement le bénéfice net établi conformément aux Normes IFRS de comptabilité.

Les FTO réintègrent au bénéfice net des éléments qui ne découlent pas des activités d'exploitation, comme les ajustements de la juste valeur. Cependant, les FTO comprennent encore les produits sans effet sur la trésorerie relatifs à la comptabilisation des produits locatifs comptabilisés de manière linéaire et ne présentent aucune déduction au titre des dépenses d'investissement récurrentes nécessaires au maintien des flux de rentrées existants.

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (« FTOA »)

Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR du bénéfice économique récurrent utilisée dans le secteur de l'immobilier pour évaluer la capacité de distribution d'une entité. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est le bénéfice net et le bénéfice global. Les FTOA ne devraient pas être considérés comme une mesure de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation calculés conformément aux Normes IFRS de comptabilité.

CT REIT calcule les FTOA en ajustant les FTO pour tenir compte d'éléments sans effet sur la trésorerie des produits et des charges, comme l'amortissement des loyers calculés de manière linéaire. Les FTOA sont également ajustés pour tenir compte de la réserve au titre de la préservation de la capacité de production nécessaire au maintien de l'infrastructure des immeubles et des produits tirés des immeubles, de même que pour tenir compte des coûts de location directs. Étant donné que les dépenses d'investissement liées aux immeubles ne sont pas engagées uniformément au cours de l'exercice ni d'un exercice à l'autre, la réserve au titre des dépenses d'investissement dont on tient compte dans le calcul des FTOA, qui est une donnée utilisée pour évaluer le ratio de distribution de la FPI, vise à refléter un niveau de dépenses annuelles moyen. La réserve est principalement basée sur la moyenne des dépenses établie en fonction des rapports de l'état des bâtiments préparés par des conseillers indépendants.

La direction est d'avis que les FTOA sont une mesure utile de la performance opérationnelle semblable aux FTO décrits précédemment, ajustée pour tenir compte de l'incidence des produits et des charges sans effet sur la trésorerie.

Réserve au titre des dépenses d'investissement

Le tableau suivant présente une comparaison et un rapprochement des dépenses d'investissement recouvrables effectuées depuis 2013 et de la réserve au titre des dépenses d'investissement utilisée pour calculer les FTOA au cours de cette période.

(en milliers de dollars canadiens) Pour les périodes indiquées Réserve au titre

des dépenses

d'investissement

Dépenses

d'investissement

recouvrables

Écart

Du 23 octobre 2013 au 31 décembre 2023 218 927 $ 217 862 $ 1 065 $ Exercice clos le 31 décembre 2024 26 078 $ 33 099 $ (7 021) $ Période close le 30 septembre 2025 20 060 $ 19 734 $ 326 $

La réserve au titre des dépenses d'investissement est une mesure financière non conforme aux PCGR, et la direction est d'avis que la réserve est une mesure utile pour comprendre les dépenses d'investissement normalisées nécessaires au maintien de l'infrastructure des immeubles. La mesure la plus directement comparable présentée dans les états financiers de base de la FPI est les dépenses d'investissement recouvrables. La réserve au titre des dépenses d'investissement ne devrait pas être considérée comme une mesure de substitution aux dépenses d'investissement recouvrables qui sont déterminées conformément aux Normes IFRS de comptabilité.

La réserve au titre des dépenses d'investissement diffère des dépenses d'investissement engagées en raison de la nature saisonnière des dépenses. CT REIT considère donc que la réserve au titre des dépenses d'investissement est une mesure significative.

FTO par part - de base, FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), FTOA par

part - de base et FTOA par part -dilués (mesure non conforme aux PCGR)

Les FTO par part - de base, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), les FTOA par part - de base et les FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) sont des ratios non conformes aux PCGR et reflètent les FTO et les FTOA sur une base moyenne pondérée par part. La direction est d'avis que ces ratios non conformes aux PCGR sont des mesures utiles pour les investisseurs, car ils indiquent l'incidence des FTO et des FTOA, respectivement, sur un placement individuel par part dans la FPI. Aux fins du calcul des montants par part dilués, les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluaient l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.

La direction est d'avis que les ratios des FTO par part sont des mesures utiles de la performance opérationnelle qui, dans le cadre d'une comparaison d'une période à l'autre, illustrent l'incidence sur l'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de taux de location, de charges d'exploitation et d'impôts fonciers, des activités d'acquisition et des charges d'intérêts, et offrent une perspective à l'égard de la performance financière que ne révèle pas nécessairement le bénéfice net par part établi conformément aux Normes IFRS de comptabilité. La direction est d'avis que les ratios des FTOA par part sont des mesures utiles de la performance opérationnelle semblables aux FTO décrits précédemment, ajustées pour tenir compte de l'incidence des produits et des charges sans effet sur la trésorerie. Les ratios des FTO par part et des FTOA par part ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des Normes IFRS de comptabilité et ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution aux autres ratios établis conformément aux Normes IFRS de comptabilité. La composante des ratios des FTO par part qui est une mesure financière non conforme aux PCGR est les FTO, et la composante des ratios des FTOA par part qui est une mesure financière non conforme aux PCGR est les FTOA.



Trimestres clos Périodes de neuf mois closes Pour les périodes closes les 30 septembre 2025 2024 Variation

2025 2024 Variation



Flux de trésorerie liés aux opérations par part - de base 0,339 $ 0,332 $ 2,1 % 1,023 $ 1,001 $ 2,2 %

Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués 0,338 $ 0,331 $ 2,1 % 1,022 $ 0,999 $ 2,3 %





Trimestres clos Périodes de neuf mois closes Pour les périodes closes les 30 septembre 2025 2024 Variation

2025 2024 Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés, par part -

de base 0,317 $ 0,308 $ 2,9 % 0,958 $ 0,932 $ 2,8 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés, par part -

dilués 0,317 $ 0,308 $ 2,9 % 0,957 $ 0,930 $ 2,9 %

La direction calcule le nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR) en excluant la conversion intégrale des parts de société en commandite de catégorie C en parts de société en commandite de catégorie B, ce qui n'est pas jugé un scénario probable. Par conséquent, les montants des FTO et des FTOA entièrement dilués par part de la FPI sont calculés en excluant l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B, que la direction estime être une mesure davantage significative.

Ratio de distribution des FTOA

Le ratio de distribution des FTOA est un ratio non conforme aux PCGR portant sur la durabilité du ratio de distribution de la FPI. La direction est d'avis qu'il s'agit d'une mesure utile pour les investisseurs, car cette mesure assure la transparence quant à la performance. La direction estime que le ratio de distribution des FTOA est la meilleure mesure de la capacité de distribution de la FPI. Le ratio de distribution des FTOA n'est pas une mesure financière normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité et ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux autres ratios établis conformément aux Normes IFRS de comptabilité. La composante du ratio de distribution des FTOA qui est une mesure financière non conforme aux PCGR est les FTOA. Le tableau suivant présente la composition du ratio de distribution des FTOA.



Trimestres clos Périodes de neuf mois closes Pour les périodes closes les 30 septembre 2025

2024

Variation

2025

2024

Variation

Distributions par part - payées (A) 0,237 $ 0,231 $ 2,5 % 0,700 $ 0,680 $ 2,8 % FTOA par part - dilués (mesure non conforme

aux PCGR)1 (B) 0,317 $ 0,308 $ 2,9 % 0,957 $ 0,930 $ 2,9 % Ratio de distribution des FTOA (A)/(B) 74,8 % 75,0 % (0,2) % 73,1 % 73,1 % -- %

1. Aux fins du calcul des montants par part dilués, les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluaient l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.

Bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables

Le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est une mesure financière non conforme aux PCGR portant sur la performance d'une période à l'autre de mêmes actifs ayant une superficie locative brute constante au cours des deux périodes visées. La direction de CT REIT estime que le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est une mesure utile pour évaluer la variation de la productivité et de la valeur des actifs. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. Le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux produits tirés des immeubles ou au bénéfice net et au bénéfice global qui sont tous deux déterminés conformément aux Normes IFRS de comptabilité.

Bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables

Le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables est une mesure financière non conforme aux PCGR qui correspond à la définition du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables susmentionnée, mis à part que les immeubles semblables tiennent compte de l'incidence des projets d'intensification sur le bénéfice d'exploitation net. La direction estime que le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables est une mesure utile pour évaluer la variation de la productivité et de la valeur des actifs, ainsi que pour évaluer le rendement additionnel obtenu des dépenses d'investissement additionnelles dans les actifs existants. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. Le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux produits tirés des immeubles ou au bénéfice net et au bénéfice global qui sont tous deux déterminés conformément aux Normes IFRS de comptabilité.

Le tableau suivant résume les composantes magasins semblables et immeubles du bénéfice d'exploitation net.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Périodes de neuf mois closes Pour les périodes closes les 30 septembre 2025 2024 Variation1

2025 2024 Variation1

Magasins semblables 115 099 $ 112 834 $ 2,0 % 344 736 $ 339 134 $ 1,7 % Projets d'intensification























2025 216

--

n.s.

348

--

n.s.

2024 509

--

n.s.

1 920

196

n.s.

Immeubles semblables 115 824 $ 112 834 $ 2,6 % 347 004 $ 339 330 $ 2,3 % Acquisitions, cessions, projets d'aménagement et autres























2025 1 297

--

n.s.

2 905

--

n.s.

2024 2 740

797

n.s.

7 564

2 728

n.s.

Bénéfice d'exploitation net 119 861 $ 113 631 $ 5,5 % 357 473 $ 342 058 $ 4,5 % Plus :























Charges liées aux immeubles 32 893

32 045

2,6 % 99 084

94 824

4,5 % Ajustement des produits locatifs tirés des immeubles

comptabilisés de manière linéaire (1 598)

(1 082)

47,7 % (5 223)

(3 629)

43,9 % Produits tirés des immeubles 151 156 $ 144 594 $ 4,5 % 451 334 $ 433 253 $ 4,2 %

1. n.s. : non significatif.

Rapport de gestion et états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité) et notes annexes

Le présent communiqué présente un sommaire des résultats. Il doit être lu parallèlement au rapport de gestion de CT REIT pour la période close le 30 septembre 2025 (le « rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 ») et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité) et notes annexes pour la période close le 30 septembre 2025, qui se trouvent sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca, et à l'adresse ctreit.com.

Note : À moins d'indication contraire, toutes les données présentées dans le présent communiqué sont en date du 30 septembre 2025 et sont exprimées en dollars canadiens.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et d'autres informations qui constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives », en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières (collectivement appelées les « déclarations prospectives »), qui reflètent les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme la performance financière et les résultats d'exploitation futurs. Les déclarations prospectives fournissent de l'information sur les avis, les attentes et les plans actuels de la direction et permettent aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre la situation financière anticipée de la FPI, ses résultats d'exploitation, sa stratégie d'affaires ainsi que ses besoins financiers. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document et qui traitent des activités, des événements et des faits nouveaux que CT REIT ou un tiers prévoient ou qui pourraient se produire dans l'avenir, y compris la croissance future de la FPI, sa situation financière, ses besoins financiers, ses résultats d'exploitation, sa performance, sa stratégie d'affaires, ses prévisions et ses occasions d'affaires ainsi que les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, constituent des déclarations prospectives. Sans limiter la portée de ce qui précède, la capacité de la FPI de conclure les investissements mentionnés à la rubrique « Nouvelles activités d'investissement », le calendrier et les modalités de ces investissements, de même que les avantages attendus résultant de ces investissements, constituent des déclarations prospectives.

Par leur nature même, les informations prospectives nécessitent l'utilisation d'estimations et d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques. Il est possible que les hypothèses, les estimations, les analyses, les avis et les opinions de la FPI soient incorrects et que les attentes et les plans de la FPI ne se réalisent pas. Bien que les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué reflètent les avis actuels de la direction et reposent sur des renseignements actuellement à la disposition de CT REIT, ainsi que sur des hypothèses que CT REIT estime raisonnables et qui ont trait à des événements futurs et à des tendances financières qui, selon la direction, pourraient avoir une incidence sur sa situation financière, ses résultats d'exploitation, sa stratégie d'affaires et ses besoins financiers, ces informations sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes, les facteurs et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la FPI diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 5, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de l'exercice 2024 de CT REIT, ainsi qu'à la section 12, « Gestion des risques d'entreprise », et à la section 14, « Informations prospectives », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 et de l'exercice 2024 de CT REIT, ainsi qu'à toutes leurs sous­sections, de même qu'aux documents publics déposés par la FPI, tous disponibles sur les sites suivants : sedarplus.ca et ctreit.com.

Les déclarations prospectives présentées dans ce document reflètent certains facteurs et certaines hypothèses à la date des présentes et ne tiennent pas compte de l'incidence que peuvent avoir des transactions, des éléments non récurrents, ni d'autres éléments inhabituels annoncés ou survenus après la date de présentation de ces déclarations sur les activités de CT REIT. CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

L'information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ne fait pas partie du présent communiqué et n'est pas intégrée par renvoi au présent communiqué. Les références à des sites Web ne constituent pas des hyperliens et ne sont faites qu'à titre d'information, et à aucune autre fin.

D'autres documents d'information sur CT REIT ont été déposés par voie électronique auprès de diverses autorités de réglementation au Canada par l'entremise de SEDAR+ et sont disponibles aux adresses sedarplus.ca et ctreit.com.

Conférence téléphonique

CT REIT tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 9 h (HE), le 4 novembre 2025. La conférence téléphonique sera également diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias à l'adresse https://edge.media-server.com/mmc/p/b5tr6n8x ou à l'adresse https://www.ctreit.com/French/nouvelles/evenements-et-diffusion-web/default.aspx et sera archivée durant 12 mois.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des immeubles commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 375 immeubles totalisant une superficie locative brute de plus de 31 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ctreit.com.

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

Renseignements : Médias : Joscelyn Dosanjh, 416 845-8392, [email protected]; Investisseurs : Lesley Gibson, 416 480-8566, [email protected]