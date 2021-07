« Nous sommes conscients cette année des efforts supplémentaires qui ont été nécessaires pour maintenir notre profond engagement à fonctionner de manière durable, à améliorer les communautés dans lesquelles nous travaillons et à contribuer à une économie mondiale plus verte, a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL.

« Les circonstances sans précédent qui ont marqué l'année 2020 ont bien montré qu'il est de notre devoir d'intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos activités quotidiennes, et de donner l'exemple en matière de croissance durable dans l'industrie du transport maritime. »

Points saillants du Rapport 2020 :

CSL a créé des comités régionaux de COVID-19 pour soutenir les membres d'équipage et maintenir des opérations sûres et efficaces pendant la pandémie.

CSL s'est associée à Sel Windsor pour construire un nouveau navire autodéchargeur à la fine pointe de la technologie avec un port en lourd de 26 000 tonnes.

pour construire un nouveau navire autodéchargeur à la fine pointe de la technologie avec un port en lourd de 26 000 tonnes. CSL a livré trois navires selon les spécifications des clients, et a avancé quatre projets de construction neuve et de conversion.

La performance en matière de sécurité s'est nettement améliorée, le taux de fréquence des accidents avec perte de temps et le taux de fréquence du total de cas enregistrés ayant diminué de 31 % et 37 %, respectivement.

Des mélanges de biodiésel ont été mis à l'essai sur les moteurs principaux de deux navires, ce qui a donné un test réussi de carburant avec une teneur biologique à 100 %t.

biologique à 100 %t. Un premier système de traitement des eaux de ballast a été installé sur un navire autodéchargeur des Grands Lacs.

CSL a fait don de 100 000 $ à l'Institut maritime du Québec et de 59 000 $ recueillis par ses employés à la Société de leucémie et lymphome du Canada .

. CSL s'est classée parmi les meilleurs employeurs de Montréal en 2020.

Le Rapport de développement durable de CSL, qui en est à sa huitième année, couvre la contribution de CSL pour atteindre ses objectifs de zéro blessure aux gens et zéro dommage à la planète et à la propriété, et son alignement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les résultats de la performance sont divulgués dans un nouveau tableau de bord ESG par rapport à la norme du secteur du transport maritime du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Cliquez ici pour lire ou télécharger le Rapport de développement durable 2020 de CSL, ou visitez le site internet de CSL à www.cslships.com. Des copies imprimées du Rapport peuvent également être obtenues sur demande à [email protected].

Le groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. L'entreprise, qui a son siège social à Montréal et mène des activités régionales dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie, livre des millions de tonnes chaque année à des clients dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

