CSafe renforce son écosystème numérique en lançant les enregistreurs de données TracSafe et le portail CSafe Connect

Les enregistreurs de données adaptés TracSafe se connectent directement au portail client CSafe Connect complet, créant la prochaine itération d'un écosystème numérique progressif axé sur le client

MONROE, Ohio, le 10 janv. 2023 /CNW/ -- CSafe , le plus important fournisseur d'une gamme complète de solutions d'expédition actives et passives à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle gamme d'enregistreurs de données en temps réel TracSafe et le nouveau portail client CSafe Connect.

La nouvelle ligne TracSafe d’enregistreurs de données permet le suivi et l’analyse des envois pour des applications à usage unique, réutilisables et en temps réel dans la plupart des solutions CSafe.

TracSafe comprend une série de dispositifs de suivi disponibles pour des applications à usage unique, réutilisables et en temps réel dans la plupart des solutions CSafe, notamment : CSafe RKN et CSafe RAP, CSafe APS, les expéditeurs de palettes Silverpod, le portefeuille de colis Softbox complet et CGT Ultra. Les prochains produits seront également compatibles avec les appareils TracSafe.

Le portail client CSafe Connect permet une chaîne d'approvisionnement réellement connectée en regroupant les produits, les renseignements et les solutions sous une seule connexion. Grâce à cette nouvelle plateforme, les clients de CSafe peuvent passer des commandes, faire le suivi et la gestion des envois en temps réel, enregistrer un billet de soutien, clavarder en direct avec le personnel de soutien, télécharger des documents importants sur les produits et accéder à une formation en ligne.

« Nous nous sommes engagés dans ce parcours de transformation numérique il y a trois ans et nous avons toujours l'œil sur l'avenir alors que nous poursuivons le développement de ce nouvel écosystème numérique de la chaîne du froid. Ce que nous lançons aujourd'hui est la prochaine version logique de notre offre et nous promettons de fournir aux clients ce dont ils ont besoin pour proposer de véritables soins aux patients », a déclaré Patrick Schafer, chef de la direction de CSafe. « La combinaison de produits, de services et d'outils que nous offrons aujourd'hui a le pouvoir de réduire les pertes de produits des clients, de créer des économies opérationnelles, d'accroître la rapidité de livraison et d'améliorer la capacité de prendre des décisions. Et ce n'est que le début. D'autres projets sont en cours d'élaboration et seront lancés sur le marché dans les mois à venir. Je serai extrêmement heureux de vous parler de ces projets au fur et à mesure qu'ils seront lancés. »

À propos de CSafe

CSafe offre la gamme la plus complète de solutions d'expédition thermique pour les besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le « patient d'abord », l'expertise approfondie de l'industrie et son engagement envers l'innovation, CSafe continue d'offrir des produits de pointe dans les segments actif et passif. CSafe est le seul fournisseur à avoir un portefeuille de bout en bout comprenant du fret aérien en vrac actif et passif, des colis, des cellules et des gènes et des cas d'utilisation spécialisés du dernier kilomètre, capable de répondre à toute la gamme des exigences de la chaîne du froid pharmaceutique avec une qualité et une fiabilité de pointe. Quelles que soient la taille, la durée et la température, CSafe est au cœur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com

