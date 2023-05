CSafe fournit une protection thermique durable pour la thérapie génique Vyjuvek de Krystal Biotech

MONROE, Ohio, 23 mai 2023 /CNW/ -- CSafe, le plus grand fournisseur d'une gamme complète de solutions d'expédition actives et passives à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique, est honoré d'annoncer le lancement d'un programme novateur pour Krystal Biotech qui fournit la solution de la chaîne du froid pour la thérapie génique Vyjuvek de Krystal.

Krystal utilise le programme Retest & Reuse de CSafe, qui permet aux organisations de contribuer aux efforts mondiaux de durabilité et de maintenir les coûts de leur chaîne d’approvisionnement aussi bas que possible. (PRNewsfoto/CSafe) L’emballage aux panneaux d’isolation sous vide CGT Ultra de CSafe offre une protection thermique fiable et de haute qualité pour les expéditions de la thérapie génique Vyjuvek de Krystal Biotech. (PRNewsfoto/CSafe)

L'emballage d'expédition isotherme personnalisé pour Krystal de CSafe maintient une température de -20 °C tout au long du parcours du produit afin de s'assurer que les doses de Vyjuvek parviennent aux cliniciens et aux patients en toute sécurité. En plus de la meilleure technologie de fabrication de panneaux d'isolation sous vide, la solution CGT Ultra de CSafe offre une gestion simplifiée des produits.

La chaîne d'approvisionnement de Vyjukek est également optimisée grâce au programme Retest & Reuse de CSafe. Cette approche a recours à des emballages d'expédition réutilisables qui maintiennent le plus haut niveau de rendement thermique. Lorsque les clients participent au programme de réutilisation de CSafe, notre équipe hautement qualifiée inspecte, nettoie et requalifie thermiquement l'isolation et les emballages pour assurer l'intégrité thermique avant la réutilisation. Cette solution de bout en bout entièrement gérée réduit les déchets inutiles dans les sites d'enfouissement et constitue un programme d'emballage efficient, efficace et respectueux de l'environnement.

« Les thérapies cellulaires et géniques sont au cœur des priorités de CSafe, et nous sommes honorés de soutenir Krystal Biotech et son traitement transformateur, a déclaré Patrick Schafer, chef de la direction de CSafe. À l'aide de concepts d'ingénierie innovants, l'équipe de CSafe est en mesure de rester à l'avant-garde à la fois de l'innovation biopharmaceutique et des approches de durabilité. Nous sommes heureux de soutenir les thérapies les plus avancées avec les solutions les plus avancées de la chaîne du froid durable et à haut rendement. »

À propos de CSafe

CSafe offre la gamme la plus complète de solutions d'expédition thermique pour les besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le « patient d'abord », l'expertise approfondie de l'industrie et son engagement envers l'innovation, CSafe offre des produits de pointe dans les segments actif et passif. CSafe est le seul fournisseur à avoir un portefeuille de bout en bout comprenant du fret aérien en vrac actif et passif, des colis, des cellules et des gènes et des cas d'utilisation spécialisés du dernier kilomètre, et à être capable de répondre à toute la gamme des exigences de la chaîne du froid pharmaceutique avec une qualité et une fiabilité de pointe. Offrant des solutions pour presque toutes les tailles, durées et températures, CSafe est au cœur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com

