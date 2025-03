CrystadermMD contient du peroxyde d'hydrogène à 1 %, formulé dans une stabilisation lipidique. Cette formulation avancée permet une libération graduelle du peroxyde d'hydrogène qui possède une efficacité contre un grand nombre de micro-organismes. CrystadermMD se distingue par son excellente tolérance cutanée et l'absence de développement de résistance bactérienne, répondant ainsi à l'une des préoccupations majeures en santé, soit la résistance bactérienne aux antibiotiques.

Fabrication canadienne

CrystadermMD est fabriquée au Canada dans une usine située à Montréal. Sa fabrication locale diminue l'empreinte environnementale reliée au transport, garantit un approvisionnement fiable et permet de garantir un haut standard de qualité selon les normes de fabrication canadienne.

Une solution efficace et sécuritaire pour l'acné

Dans le traitement de l'acné vulgaris légère à modéré, CrystadermMD a démontré une efficacité comparable à celle du peroxyde de benzoyle, tout en causant moins d'irritation cutanée. Face à l'augmentation des préoccupations liées à la résistance bactérienne et à la contamination de certains traitements contre l'acné par le benzène (un produit cancérigène), il est essentiel de privilégier des options sûres. CrystadermMD est une alternative efficace et sécuritaire.

Une nouvelle option de traitement pour l'impétigo

CrystadermMD est indiqué pour le traitement de l'impétigo localisé non bulleux chez les personnes âgées de deux ans et plus1,2. Causée par des bactéries, cette infection cutanée se manifeste généralement par des lésions croûtées et touche principalement les enfants. Crystaderm offre une alternative efficace, sans risque de résistance bactérienne ni de dermatite allergique.

CrystadermMD est offert dès maintenant dans les pharmacies du Canada.

À propos de Combomed Pharma

L'histoire de Combomed Pharma débute en 2019, lorsque trois pharmaciens visionnaires et entrepreneurs décident de fonder une entreprise dédiée à l'innovation en santé. En tant que professionnels en santé de première ligne, ils possèdent une compréhension approfondie des besoins des patients canadiens. Leur mission : introduire sur le marché canadien des produits à valeur ajoutée, conçus pour améliorer la santé tout en réduisant leur impact environnemental.

Guidée par cette vision, Combomed Pharma se distingue par son approche novatrice et responsable, offrant des solutions médicales qui allient efficacité, sécurité et respect de l'environnement. Depuis ses débuts, l'entreprise québécoise s'engage à répondre aux attentes des professionnels de la santé et des consommateurs, en plaçant le bien-être au cœur de ses priorités.

CrystadermMD - Un incontournable pour les premiers soins de votre famille. www.crystaderm.ca



1 Selon les lignes directrices du NICE. Impetigo: antimicrobial prescribing guideline. Evidence Review. February 2020. Available at https://www.nice.org.uk/guidance/ng153/evidence Accessed 24/10/2024

2 Impetigo: antimicrobial prescribing tools. February 2020. Available at https://www.nice.org.uk/guidance/ng153/resources/visual-summary-pdf-7084853533 Accessed 24/10/2024

SOURCE Combomed Pharma

