Avec une croissance remarquable de 300 % du chiffre d'affaires depuis l'acquisition de la compagnie par Robert Ouimet en 2011, CRS Vamic choisit d'investir dans l'innovation technologique et surtout dans son capital humain et la rétention de son personnel. Ce n'est pas tout, en plus d'augmenter considérablement ses revenus annuels, CRS Vamic réussi l'important défi de maintenir ses marges opérationnelles, grâce à l'expertise de l'équipe en place.

Avec une impressionnante force de vente couvrant l'ensemble du pays, CRS Vamic continue de tirer son épingle du jeu avec des stratégies d'innovation et d'investissement qui font la fierté de l'entrepreneuriat québécois. Intégrée dans le holding Gestion Locaal de Robert Ouimet, CRS Vamic, tout comme sa compagnie sœur, l'entreprise de prêt-à-manger Locaal, encourage autant la production de masse que la microproduction.

Fière de pouvoir soutenir à sa façon les entrepreneurs québécois, l'équipe de CRS Vamic, établie à Candiac, a la tête tournée vers des valeurs d'ouverture et d'aide tant aux PME qu'aux plus grands joueurs grâce à un service clé en main adapté aux besoins spécifiques de chaque client. En effet, grâce à leur chaîne d'approvisionnement d'un océan à l'autre, CRS Vamic dessert maintenant des clients provenant de Terre-Neuve en passant par la Colombie-Britannique pour les industries de production alimentaire, de breuvage, d'empaquetage et de pharmaceutique. D'ailleurs, afin de pouvoir répondre à la demande croissante de sa clientèle, CRS Vamic investissait un total de 4 millions de dollars il y a 3 ans dans une toute nouvelle usine de plus de 25 000 pieds carrés à Candiac.

« Le succès de CRS Vamic est celui de son équipe avant tout. L'équipe de direction de la société, dont le coeur siège à mes côtés sur le comité de gestion de l'entreprise, est en place et collabore depuis plus de 20 ans. Du directeur général, Ken Bathurst, qui est avec nous depuis 25 ans, à notre directeur d'usine, Stephane Del Balso, qui est en poste depuis 26 ans, et de notre directeur des ventes internes, Éric Whalen, avec nous depuis 20 ans, autour desquels se sont greffés au fil des années une excellente équipe de représentants techniques, finances et d'administration ainsi que des experts en logistique tels que Kevin Maletto qui a déjà l'ADN de CRS Vamic tatoué sur le cœur. Je n'oublie pas non plus notre CFO et vice-président finances et administration, Benoit Tremblay, avec qui je supervise l'équipe au niveau des enjeux stratégiques, opérationnels, financiers et de développement. Nous sommes fiers de pouvoir dire que CRS Vamic est un succès d'équipe qui perdure depuis maintenant 43 ans », souligne Robert Ouimet, président de CRS Vamic.

Grâce à une politique de gestion des ressources humaines appliquée de main de maître par cette équipe de gestionnaires d'expérience, l'organisation réussit à maintenir une croissance de plus de 30 % dans le contexte de la pandémie. Une étroite politique de gestion pour contrôler les impacts de la pandémie auprès des effectifs de CRS Vamic est rigoureusement mise en place et encadrée par le management et dans tous les départements de l'entreprise. CRS Vamic compte actuellement une quarantaine d'employés à temps plein.

Investir dans le capital humain

Les entreprises de la trempe de CRS Vamic sont très rares au Québec, surtout lorsqu'on parle d'ancienneté et de stabilité organisationnelle. C'est la culture d'entreprise calquée sur le modèle d'affaires des Aliments Cordon Bleu inc., où Robert Ouimet a pu faire ses classes et par la suite financer l'acquisition, qui est un des éléments clés du grand succès de CRS Vamic depuis sa fondation.

« Maintenant que notre réseau des ventes et de distribution est bien ancré au niveau national, il est temps d'élargir nos horizons, de rejoindre l'ère numérique et de commencer à investir stratégiquement dans le marketing digital ciblé. En tant que président, le marketing et l'image de marque me passionnent et font donc partie de ma contribution personnelle aux efforts collectifs de l'équipe, ce qui fait en sorte que nous avons les éléments clés principaux pour assurer une croissance soutenue pour de nombreuses années à venir », explique Robert Ouimet.

Une fierté québécoise en mouvement

Alors que bon nombre d'entreprises placent le profit avant tout, CRS Vamic a effectué au cours des années un virage risqué, mais nécessaire selon le PDG de l'entreprise. En effet, depuis 2019, l'organisation investit des sommes importantes dans le recyclage des matières plastiques.

Non pris en charge par les instances gouvernementales, ce processus de récupération est entièrement aux frais de CRS Vamic et bien que non obligatoire, c'est une initiative commune de l'équipe derrière le succès de l'entreprise qui a choisi de se positionner comme un précurseur dans son industrie afin de faire une différence notable pour l'environnement.

De plus, l'acquisition d'E.G. Renaud inc. en 2021, dont l'intégration est maintenant complétée au sein de CRS Vamic, a permis une croissance organique initiale de 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ! CRS Vamic souhaite souligner le grand succès de son équipe.

À propos de CRS Vamic inc.

Depuis plus de 40 ans, CRS Vamic assemble et distribue des composantes de systèmes de convoyeurs. L'entreprise se spécialise dans l'industrie de la transformation agroalimentaire, le breuvage, l'empaquetage et le pharmaceutique. CRS Vamic a consolidé, au cours des années, sa place de leader dans le marché canadien en introduisant diverses lignes de produits de qualité.

Aujourd'hui, elle offre des gammes diversifiées de composantes à convoyeurs, telles des courroies modulaires, des chaînes, des poulies motorisées, des pieds articulés, des boyaux, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires pour tous les types de convoyeurs.

CRS Vamic se différencie de ses concurrents par l'expérience qu'elle offre à ses clients, ses années d'expertise technique, ainsi que sa rapidité légendaire à répondre à chaque demande. Nous privilégions les produits de qualité et l'approvisionnement local. Nous travaillons avec des fournisseurs certifiés et des leaders mondiaux dans leur domaine respectif.

