Crown Laboratories, Inc. et BIOJUVE® soulignent la journée mondiale du microbiome 2024

JOHNSON CITY, Tennessee, 27 juin 2024 /CNW/ - La recherche sur le microbiome a révolutionné notre compréhension de la santé humaine, soulignant le rôle essentiel que joue le microbiome de notre corps dans le maintien du bien-être global. En l'honneur de la journée mondiale du microbiome, Crown Laboratories, Inc. (« Crown ») et BIOJUVE® réaffirment leur dévouement à l'égard des solutions novatrices de soins du biome de la peau et encouragent les consommateurs à considérer leur microbiome comme une partie essentielle du biome de la peau dans son ensemble. BIOJUVE est distribué par Crown Aesthetics, une division de Crown.

La génétique, le stress, les facteurs environnementaux, l'âge et les pathogènes, entre autres, peuvent créer un déséquilibre dans le microbiome naturel de la peau, mais il est possible de rétablir cet équilibre avec BIOJUVE. La peau, notre plus grand organe, abrite une communauté diversifiée de microorganismes qui forment le microbiome de la peau. Ces microorganismes jouent un rôle essentiel dans la protection contre les pathogènes, la régulation des réponses immunitaires et l'influence des affections cutanées comme l'acné et l'eczéma. En tant que véritable probiotique cutané, BIOJUVE travaille à rétablir l'équilibre dans le microbiome de la peau et aide à défier les signes visibles du vieillissement à l'aide de probiotiques de la peau. La technologie brevetée Xycrobe de BIOJUVE va au-delà de la surface de la peau pour équilibrer le microbiome de la peau, tout en produisant naturellement des antioxydants, des protéines, des polypeptides, des acides gras et plus encore, 24 heures sur 24, afin d'optimiser la santé et la vitalité de la peau. BIOJUVE utilise le pouvoir des probiotiques pour donner une nouvelle vie à votre peau. Les effets diffèrent des autres routines traditionnelles de soins de la peau, revitalisant et optimisant l'écosystème idéal pour la santé de la peau grâce à des résultats cliniquement éprouvés pour une peau plus saine et d'apparence plus jeune.

BIOJUVE représente un changement de paradigme dans la science de la peau. Tirant parti des technologies novatrices conçues par des experts de premier plan dans le domaine, elle est soutenue par des dermatologues certifiés par le conseil d'administration et des professionnels de l'esthétique du monde entier comme le Dr. Suneel Chilukuri, dermatologue certifié par le conseil d'administration de Houston, au Texas, Doris Day, détentrice d'un certificat de spécialiste en dermatologie à New York, et Sophie Shotter, docteure en esthétique primée à Londres, au Royaume-Uni. BIOJUVE fait appel à sa technologie brevetée de probiotiques de la peau pour offrir des avantages continus à la peau et représente l'avant-garde des progrès en matière de soins du microbiome de la peau. La marque offre aujourd'hui sa science révolutionnaire aux consommateurs de 27 pays, assurant un suivi plus rapide.

« Nous sommes ravis de célébrer la journée mondiale du microbiome en soulignant l'impact transformateur de la philosophie BIOJUVE sur la santé des biomes de la peau », a déclaré Thomas M. Hitchcock, Ph. D., directeur scientifique chez Crown Laboratories. « BIOJUVE se consacre à faire progresser la dermatologie grâce à des innovations scientifiques qui respectent et améliorent le microbiome naturel de la peau. À l'occasion de la journée mondiale du microbiome, nous encourageons tout le monde à adopter une routine topique qui nourrit le microbiome de la peau afin d'optimiser le biome de la peau et, par conséquent, la santé globale de la peau. »

Les formulations de BIOJUVE ne comprennent pas de produits chimiques nocifs ou d'additifs synthétiques, ce qui garantit la préservation des microbes bénéfiques de la peau tout en répondant efficacement aux préoccupations particulières de la peau. En faisant la promotion d'un mode de vie respectueux du microbiome, Crown encourage les consommateurs à faire des choix éclairés qui favorisent la santé de la peau afin de s'assurer de préserver l'équilibre du microbiome de la peau en tout temps.

