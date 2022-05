JOHNSON CITY, Tennessee, 24 mai 2022 /CNW/ - Crown Laboratories (« Crown »), une entreprise mondiale de premier plan entièrement intégrée qui se spécialise dans les soins de la peau, a conclu une entente avec Eclipse, une entreprise de technologie médicale, en vue d'acquérir ses actifs mondiaux axés sur l'esthétique. Cette acquisition permet à Crown d'élargir son portefeuille de produits esthétiques et d'améliorer sa proposition de valeur globale en tant que chef de file mondial des solutions scientifiques de soins esthétiques de la peau.

« Nous sommes fiers d'être à l'avant-plan du marché esthétique d'aujourd'hui en développant et en offrant des technologies et des produits médicaux de premier ordre qui sont exceptionnellement sûrs et efficaces, a déclaré Jeff Bedard, président et chef de la direction de Crown. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la mission de Crown de stimuler l'innovation et d'offrir des produits et un service à la clientèle de qualité supérieure aux fournisseurs de produits et services esthétiques du monde entier. Les excellents produits d'Eclipse permettront d'élargir notre gamme de produits et notre clientèle au pays et à l'étranger. »

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cette transaction avec Crown, a affirmé Paul O'Brien, chef de la direction d'Eclipse. La combinaison de l'offre de produits novateurs d'Eclipse et de la position de chef de file de Crown sur le marché de l'esthétique permettra sans aucun doute d'élargir la portée de la gamme des services que les professionnels de la santé peuvent offrir à leurs patients et aussi de l'optimiser. »

En tant qu'entreprise novatrice axée sur la science de la peau, Crown intégrera les produits d'Eclipse à son unité commerciale d'esthétique en complément à sa marque primée SkinPen® Precision notamment. Les clients d'Eclipse peuvent s'attendre à continuer de recevoir un service à la clientèle de qualité supérieure et de l'information d'un point de vue médical et à avoir accès à un éventail élargi de produits esthétiques hautement efficaces de Crown.

À propos de Crown Laboratories, Inc.

Crown, une entreprise privée entièrement intégrée qui se spécialise dans les soins de la peau, s'engage à développer et à offrir une gamme diversifiée de produits esthétiques et de soins thérapeutiques de la peau de première qualité qui améliorent la qualité de vie de ses clients durant toute leur vie. En tant qu'entreprise novatrice axée sur la science de la peau pour la vie, Crown poursuit sa quête inébranlable d'excellence thérapeutique et d'amélioration des résultats pour les patients, qui fait d'elle un chef de file en dermatologie et en esthétique. Depuis huit ans, Crown figure sur la liste des 5 000 sociétés privées à la croissance la plus rapide de la revue Inc. Elle a de plus étendu sa distribution à plus de 38 pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.crownlaboratories.com .

À propos d'Eclipse

Fondée en janvier 1993, Eclipse est une société qui se spécialise dans les fournitures chirurgicales. Elle est rapidement devenue une entreprise privée prospère d'appareils médicaux et l'une des pionnières du marché esthétique, en lançant plusieurs appareils à champ énergétique à l'échelle mondiale. Depuis 28 ans, Eclipse est un chef de file novateur dans l'avancement des technologies médicales. Elle procure des fournitures à des cabinets médicaux aux États-Unis et partout dans le monde. Établie à Dallas, Eclipse fabrique et distribue des produits abordables et très efficaces qui dépassent les attentes des patients et qui procurent un profit immédiat aux cabinets médicaux de nos partenaires.

