Croix Bleue Vie conclut l'acquisition des activités canadiennes d'avantages sociaux facultatifs

La réalisation avec succès de l'acquisition annoncée précédemment ouvre la voie à l'intégration de ces activités à Croix Bleue Vie, élargissant ainsi les choix offerts aux employeurs et aux employés canadiens.

MONCTON, NB, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada (« Croix Bleue Vie ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition annoncée précédemment des activités canadiennes d'avantages sociaux facultatifs de StanCorp Financial Group, Inc. Les activités canadiennes d'avantages sociaux facultatifs offrent depuis 2015 des produits d'assurance maladies graves et d'assurance accident aux employés ainsi qu'aux membres de leur famille au Canada.

Croix Bleue Compagnie d’Assurance-Vie du Canada

« Cette acquisition marque une étape importante pour Croix Bleue Vie et pour l'avenir des avantages sociaux facultatifs au Canada », a déclaré Tim Mawhinney, président et chef de la direction de Croix Bleue Vie. « Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe des avantages sociaux facultatifs au sein de Croix Bleue Vie et nous nous réjouissons de pouvoir miser sur sa grande expertise, ses solides relations avec les courtiers et son modèle opérationnel éprouvé au Canada. Ensemble, nous serons mieux placés pour offrir aux entreprises canadiennes et à leurs employés davantage de choix, de flexibilité et d'accès à des avantages sociaux facultatifs qui favorisent la sécurité financière et le bien-être. »

Les clients et les courtiers continueront d'être servis par l'entremise des opérations canadiennes établies, l'accent étant mis sur le maintien de la continuité de la couverture, du service et des relations tout au long de l'intégration. À terme, cette acquisition devrait permettre d'offrir aux employeurs et aux employés canadiens une gamme d'avantages sociaux facultatifs plus vaste et mieux intégrée.

Croix Bleue Vie fait partie de l'écosystème Croix Bleue au Canada, qui offre des solutions d'assurance santé, voyage et vie aux Canadiens depuis plus de 80 ans. Cette acquisition renforce davantage le rôle de Croix Bleue Vie dans le marché canadien des avantages sociaux en milieu de travail, les avantages sociaux facultatifs constituant un pilier clé de sa stratégie de croissance nationale.

À propos de Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada

Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada (« Croix Bleue Vie ») est l'un des principaux assureurs vie au Canada. Elle est fière d'être une marque de confiance auprès des consommateurs canadiens, offrant une gamme complète de solutions d'assurance vie et d'assurance invalidité, individuelles et collectives, de premier ordre, conçues pour protéger les particuliers et leurs familles. L'engagement de Croix Bleue Vie envers l'excellence du service et des produits lui a valu d'être reconnue comme l'une des compagnies d'assurance vie les plus respectées au Canada. Croix Bleue Vie exerce ses activités à titre d'assureur titulaire d'un permis fédéral et offre une couverture partout au Canada.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.croixbleue.ca/vie.

SOURCE Blue Cross Life Insurance

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