Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada fera l'acquisition des activités canadiennes d'avantages sociaux volontaires de la Compagnie d'assurance The Standard

Renforçant ainsi la présence de Croix Bleue Vie dans le marché canadien des avantages sociaux en milieu de travail

MONCTON, NB, le 19 mars 2026 /CNW/ - Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada (« Croix Bleue Vie ») annonce aujourd'hui avoir conclu une entente définitive en vue d'acquérir les activités canadiennes d'avantages sociaux volontaires de StanCorp Financial Group (« The Standard ») (« La Transaction »). The Standard s'était portée acquisitrice de cette portion des affaires de la Compagnie d'assurance Allstate Corporation en 2025, s'inscrivant dans une stratégie plus large d'acquisition des opérations d'assurances volontaires de la Allstate. La portion canadienne des actifs en assurances volontaires continuera d'être commercialisé sous la marque de la Allstate. Depuis 2015, celle-ci offre des produits d'assurance maladies graves et d'assurance accident au Canada depuis 2015 et couvre actuellement près 170 000 employés ainsi que les membres de leur famille.

La transaction, dont la clôture est prévue plus tard en 2026 renforcera la présence de Croix Bleue Vie sur le marché des avantages sociaux volontaires en consolidant sa position grâce à l'ajout d'un portefeuille canadien bien établi.

« Cette acquisition représente un solide arrimage stratégique pour Croix Bleue Vie », a déclaré Tim Mawhinney, président et chef de la direction de Croix Bleue Vie. « Il s'agit d'une entreprise d'avantages volontaires hautement respectée, dotée d'une offre différenciée, de solides relations avec les courtiers et d'un modèle opérationnel éprouvé au Canada. L'intégration de ces activités à Croix Bleue Vie accroît notre envergure, élargit nos capacités en avantages volontaires et réaffirme notre capacité à répondre à la demande croissante pour des protections flexibles et transférables en milieu de travail au Canada. »

À la clôture de la transaction, les activités d'avantages volontaires canadiennes seront intégrées à Croix Bleue Vie. Croix Bleue Vie entend s'appuyer sur les opérations canadiennes établies afin d'assurer la continuité des services pour les clients et les courtiers. L'innovation sera favorisée et la croissance continue des activités sera soutenue, le tout dans le cadre d'une stratégie élargie en avantages volontaires.

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Croix Bleue Vie le bon propriétaire à long terme pour les activités canadiennes d'avantages volontaires », a indiqué Jeremy Horner, vice-président exécutif de The Standard. « La présence établie de Croix Bleue Vie dans le marché canadien des avantages sociaux offre une base solide pour la poursuite de la croissance de ces activités sous la direction d'un propriétaire pleinement engagé envers le marché canadien, tout en permettant à The Standard de demeurer concentrée sur ses priorités stratégiques aux États-Unis. »

Croix Bleue Vie fait partie de l'écosystème Croix Bleue au Canada, qui offre des solutions d'assurance santé, voyage et vie aux Canadiens depuis plus de 80 ans. Cette acquisition renforce le rôle de Croix Bleue Vie dans le marché canadien des avantages sociaux en milieu de travail, s'appuyant sur les avantages volontaires comme un pilier clé de croissance.

« Cette acquisition, combinée au lancement récent de nos solutions numériques individuelles d'assurance vie, démontre l'engagement de Croix Bleue Vie à moderniser l'assurance pour les Canadiens », a ajouté M. Mawhinney. « Ensemble, ces initiatives reflètent notre stratégie visant à conjuguer innovation et envergure afin d'offrir des solutions accessibles et abordables qui améliorent le bien-être et la sécurité financière des familles canadiennes. »

La transaction demeure assujettie aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation du surintendant des institutions financières du Canada.

Conseillers

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique de Croix Bleue Vie dans le cadre de la transaction.

À propos de Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada

Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada (« Croix Bleue Vie ») est l'un des principaux assureurs vie au Canada. Elle est fière d'être une marque de confiance auprès des consommateurs canadiens, offrant une gamme complète de solutions d'assurance vie et d'assurance invalidité, individuelles et collectives, de premier ordre, conçues pour protéger les particuliers et leurs familles. L'engagement de Croix Bleue Vie envers l'excellence du service et des produits lui a valu d'être reconnue comme l'une des compagnies d'assurance vie les plus respectées au Canada. Croix Bleue Vie exerce ses activités à titre d'assureur titulaire d'un permis fédéral et offre une couverture partout au Canada.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.croixbleue.ca/vie

SOURCE Blue Cross Life Insurance

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