Croix Bleue Vie annonce le départ à la retraite de la présidente et chef de la direction Marie-Josée Martin

MONCTON, NB, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Croix Bleue Vie a annoncé aujourd'hui qu'après 30 années passées à Croix Bleue, dont plus de 20 ans dans un poste de direction, la présidente et chef de la direction de l'entreprise, Marie-Josée Martin, prendra sa retraite en avril 2022. Elle restera en poste au cours des prochains mois, alors que le conseil d'administration s'occupera de choisir la personne qui lui succédera.

« Le moment est opportun pour moi, mais aussi pour l'entreprise, affirme Mme Martin. C'est avec un grand plaisir que j'ai travaillé avec les membres de mon équipe et que je les ai encadrés au cours des dernières années, et ma décision est appuyée par la confiance que j'ai dans leur capacité à poursuivre leur travail sur les fondations solides que nous avons jetées. En collaborant, nous avons franchi des étapes importantes dans l'histoire de l'entreprise, notamment l'union de toutes les Croix Bleue au Canada en tant qu'actionnaires et, plus récemment, le lancement de la première offre par Croix Bleue d'un produit national d'assurance vie individuelle. J'ai confiance en la durabilité de notre position financière et je suis convaincue que l'équipe de Croix Bleue Vie sera en mesure de poursuivre sur sa lancée pour assurer un avenir encore plus brillant pour l'entreprise. »

Le conseil d'administration a mis sur pied un comité spécial pour recruter la personne qui remplacera Mme Martin, démarche qui débutera ce mois-ci. Le comité a retenu les services de la firme Boyden pour effectuer la recherche de candidats. Les candidats intéressés doivent communiquer avec Collin Ritchie au [email protected].

« Croix Bleue Vie traverse une belle période. La vision de Marie-Josée et les décisions stratégiques qu'elle a su prendre au cours des dernières années ont véritablement façonné l'entreprise et l'ont amenée à un autre niveau, déclare Louis Martel, président du conseil d'administration de Croix Bleue Vie. Toutefois, nous respectons sa décision et savons que les effets de sa contribution se prolongeront bien au-delà de la fin de son mandat. Grâce au solide leadership de Marie-Josée, Croix Bleue Vie est bien positionnée pour poursuivre sa croissance, ce qui nous permettra d'attirer un bassin de candidats de qualité afin de continuer sur notre lancée et d'établir les orientations à prendre pour l'avenir. D'ici à ce que le poste soit pourvu, Marie-Josée restera en fonction et maintiendra son engagement indéfectible envers le succès de cette entreprise.

