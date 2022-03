MONCTON, NB, le 18 mars 2022 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-vie Croix Bleue du Canada (CBV) est heureuse d'annoncer qu'à la suite d'une recherche à l'échelle nationale et d'un processus de recrutement exhaustif, Tim Mawhinney sera le prochain président et chef de la direction de l'entreprise. C'est pendant une période particulièrement stimulante de l'histoire de CBV qu'il succède à Marie-Josée Martin, qui prend sa retraite en avril 2022 après une carrière de plus de 30 ans au sein de l'entreprise.

« Le conseil d'administration de CBV est très enthousiaste à l'idée de collaborer avec Tim dans le cadre de son nouveau rôle de président et chef de la direction. Ses compétences financières et son excellent sens des affaires ont contribué à la durabilité de la position financière de CBV et lui ont permis d'aider l'entreprise à composer avec les défis récemment entraînés par la pandémie de COVID-19 », déclare Louis Martel, président du conseil d'administration de CBV. « De plus, il a joué un rôle essentiel dans l'atteinte récente d'étapes importantes de l'histoire de l'entreprise, notamment l'union de toutes les Croix Bleue au Canada en tant qu'actionnaires de CBV et le lancement de la première offre par Croix Bleue d'un produit national d'assurance vie individuelle. »

Au fil de sa carrière, Tim Mawhinney s'est taillé une réputation d'expert de l'industrie. Depuis qu'il s'est joint à CBV en 2008, il a occupé des rôles à responsabilité croissante dans le secteur de la gestion des capitaux et des risques, notamment à titre de chef de gestion des risques et, depuis les six dernières années, de chef des services financiers.

Tim possède un baccalauréat ès sciences en mathématiques (avec distinction) de l'Université du Nouveau-Brunswick ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires (avec distinction) de l'Université Heriot-Watt à Édimbourg en Écosse et détient le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

« Je suis honoré de diriger cette équipe extraordinaire alors que l'entreprise entre dans sa prochaine phase de croissance, » affirme Tim Mawhinney. « J'ai hâte de faire progresser nos efforts afin de diversifier davantage notre offre de produits, d'accélérer nos efforts d'innovation et d'offrir de la valeur à nos principaux groupes d'intervenants. »

« La vision stratégique et les décisions prises par Marie-Josée au cours des dernières années ont non-seulement permis l'évolution de son équipe, mais ont aussi contribué au façonnement de l'entreprise, lui permettant d'atteindre de nouveaux sommets. CBV est sur une très bonne lancée pour entamer sa prochaine phase de croissance sous la supervision de Tim », ajoute Louis Martel.

À propos de La Compagnie d'Assurance-vie Croix Bleue du Canada

Croix Bleue Vie est une entreprise sous réglementation fédérale qui exerce des activités partout au pays.

L'entreprise appartient à des actionnaires qui représentent tous les membres de l'Association canadienne des Croix Bleue, soit Croix Bleue du Pacifique, Croix Bleue de l'Alberta, Croix Bleue de la Saskatchewan, Croix Bleue du Manitoba, Croix Bleue Canassurance et Croix Bleue Medavie.

Elle se spécialise dans des produits d'assurance vie et d'assurance invalidité qui viennent compléter la gamme de produits d'assurance soins de santé et soins dentaires distribués par les Croix Bleue.

