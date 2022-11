Cette reconnaissance s'ajoute au titre Life and Health Insurer of the Year remporté l'année dernière.

TORONTO, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Croix Bleue Medavie est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée finaliste « Excellence Awardee » dans quatre catégories distinctes lors de la cérémonie annuelle de remise des prix Insurance Business Canada (IBCA), qui reconnaît et célèbre les compagnies d'assurance et les professionnels et professionnelles qui se sont démarqués par leurs réalisations, leur leadership et leur sens de l'innovation dans la dernière année. Ces catégories sont Life and Health Insurer of the Year, Digital Innovator of the Year, Excellence in Claims Service et Excellence in Corporate Responsibility.

« À Croix Bleue Medavie, nous travaillons tous les jours pour offrir à notre clientèle et à nos adhérents des solutions qui répondent à leurs besoins en perpétuel changement », explique Eric Laberge, président de Croix Bleue Medavie. « Notre sélection aux ICBA parmi d'autres grands acteurs de l'industrie témoigne bien des efforts et de l'engagement constants de nos employés à faire évoluer et grandir notre entreprise. »

Le titre « Excellence Awardee » est accordé à toutes les entreprises finalistes dans leurs catégories respectives. C'est le souci du service à la clientèle, la volonté de renouveler son offre de produits et le succès financier et commercial de Croix Bleue Medavie qui lui ont valu de se classer parmi les finalistes de la catégorie Life and Health Insurer of the Year. La catégorie Excellence in Corporate Social Responsibility souligne le temps, le soutien financier et l'encadrement fournis par notre entreprise aux collectivités et aux causes qu'elle appuie. Notre sélection au prix Digital Innovator of the Year témoigne de notre évolution en tant qu'entreprise misant sur la technologie et les solutions numériques. Enfin, le titre « Excellence Awardee » dans la catégorie Excellence in Claims Service témoigne de la qualité du service offert quotidiennement par nos employés et employées afin que l'expérience des adhérents soit harmonieuse et agréable.

« Notre entreprise a pour mission d'améliorer le bien-être de la population canadienne, ajoute Eric Laberge. Cette marque de confiance de notre industrie renforce le fait que nos efforts pour remettre en question le statu quo portent leurs fruits et améliorent la vie de nos clients et de nos adhérents. »

Croix Bleue Medavie félicite les gagnants de toutes les catégories et applaudit leur dévouement en qualité de leaders de l'industrie.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer des programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a remporté le prix canadien Life and Health Insurer of the Year en 2021.

En tant qu'organisation sans but lucratif, nous ne sommes pas redevables à des actionnaires. Au lieu de quoi, nous sommes fiers d'investir dans nos collectivités afin d'aider à lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé au Canada.

