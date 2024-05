OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - La dette hypothécaire résidentielle au Canada s'élevait à 2,16 billions de dollars en février 2024, en hausse de 3,4 % par rapport à février 2023. C'est sa plus faible croissance en 23 ans. Les charges hypothécaires ont augmenté, et il y a de l'incertitude quant à la baisse potentielle du taux directeur de la Banque du Canada. Ces facteurs ont modéré les ventes et les prix sur le marché de l'habitation de nombreuses régions du pays au deuxième semestre de 2023. C'est ce qu'on peut lire dans le dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui y présente son analyse des tendances les plus récentes dans ce secteur.

Le ralentissement de la croissance du crédit hypothécaire pourrait toutefois s'avérer de courte durée. Une hausse des ventes et des prix sur le marché de l'habitation est prévue dans les prochaines années. Elle sera alimentée par la baisse attendue des taux hypothécaires, la forte expansion démographique et l'augmentation du revenu réel disponible. La croissance de la dette hypothécaire devrait donc s'accélérer.

Le stress financier des ménages augmente :

Même si les taux de prêts en souffrance continuent de frôler leurs creux historiques, le dernier rapport montre qu'un nombre accru de propriétaires ont du mal à faire leurs paiements hypothécaires. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le taux de prêts hypothécaires en souffrance a augmenté. Les vulnérabilités d'abord observées du côté des cartes de crédit et des prêts automobiles commencent donc à se manifester dans le secteur du crédit hypothécaire. Le taux de prêts hypothécaires en souffrance au Canada a atteint 0,17 % au quatrième trimestre de 2023, après avoir touché un creux de 0,14 % au troisième trimestre de 2022. C'est signe que le coussin financier accumulé durant la pandémie serait en train de s'épuiser pour certains ménages.

Des recherches supplémentaires ont été publiées aujourd'hui par Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL. On y fait un examen approfondi du stress financier qui augmente chez les ménages canadiens. Vous pouvez lire l'article La pression financière croissante épuise l'épargne des propriétaires dans L'Observateur du logement de la SCHL.

« Dans un contexte où l'endettement atteint des niveaux records et où les ménages montrent de plus en plus de signes alarmants de difficultés financières, la dette des ménages est une vulnérabilité qui se hisse au premier rang des préoccupations. Les propriétaires ont de plus en plus de mal à gérer leur budget mensuel. Les décideurs et le secteur financier sont donc en état d'alerte lorsqu'ils examinent les risques qui pèsent sur le secteur financier et l'économie. »

- Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL

