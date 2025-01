7 acquisitions conclues en Amérique du Nord pour des ventes annuelles additionnelles de 100 millions $

Faits saillants du quatrième trimestre clos le 30 novembre 2024

Ventes de 476,2 millions $, en hausse de 5,0 %.

de 476,2 millions $, en hausse de 5,0 %. BAIIA de 54,3 millions $ - marge BAIIA de 11,4 %.

de 54,3 millions $ - marge BAIIA de 11,4 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 24,4 millions $ soit 0,44 $ par action dilué.

de 24,4 millions $ soit 0,44 $ par action dilué. Flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles de 43,0 millions $.

Année financière 2024

Ventes de 1,8 milliard $, en hausse de 2,5 %.

de 1,8 milliard $, en hausse de 2,5 %. BAIIA de 201,4 millions $ - marge BAIIA de 11,0 %.

de 201,4 millions $ - marge BAIIA de 11,0 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 85,8 millions $, soit 1,53 $ par action dilué.

de 85,8 millions $, soit 1,53 $ par action dilué. Flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles de 165,7 millions $.

de 165,7 millions $. Situation financière saine et solide au 30 novembre 2024 avec un fonds de roulement de 612,9 millions $ (ratio 3,1 : 1).

Acquisitions

Année financière 2024: 4 acquisitions (É.-U. et Canada ), dont celle de Panexel (QC) au quatrième trimestre.

4 acquisitions (É.-U. et ), dont celle de Panexel (QC) au quatrième trimestre. Subséquemment au 30 novembre 2024: 3 acquisitions conclues, dont une au Canada (N.-É. et Î.-P.-É.) et 2 aux États-Unis ( Colorado et Minnesota ).

Augmentation de 2,2 % du dividende trimestriel , qui passe à 0,1533 $ par action pour le premier trimestre de 2025.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - (TSX: RCH) « Richelieu annonce de bons résultats pour son quatrième trimestre, avec des ventes de 476,2 millions $, en hausse de 5,0 % sur celles de la période correspondante de 2023. Cette progression reflète la bonne performance du marché des fabricants au Canada et aux États-Unis, où les ventes ont grimpé de 7,2 % totalisant 421,6 millions $, tandis que les ventes au marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation ont fléchi de 9,7 %. Au Canada, nos ventes se sont élevées à 275,4 millions $, en hausse de 2,9 %, alors qu'aux États-Unis, elles ont atteint 145,9 millions $ US, en hausse de 7,1 %. Pour les 12 mois de 2024, nous sommes très satisfaits de nos ventes de 1,8 milliard $ alors que le marché de la rénovation a été affecté par un ralentissement marqué.

Malgré ce contexte et des facteurs circonstanciels qui ont continué d'exercer une pression sur la marge BAIIA, nous avons gardé le cap pour atteindre nos objectifs opérationnels, présenter de bons résultats et maintenir une situation financière solide au 30 novembre 2024 », a mentionné M. Lord.

ACQUISITIONS ET PERSPECTIVES - « Nous sommes aussi très satisfaits d'avoir conclu sept nouvelles acquisitions qui viennent ajouter des ventes approximatives de 100 millions $ sur une base annuelle, soit celles d'Olympic Forest, Panexel et Mill Supply au Canada, et Rapid Start, Allegheny Plywood, Darant Distributing et Midwest Specialty Products aux États-Unis.

Par ailleurs, nous mettrons à contribution nos meilleures forces pour prendre avantage des opportunités de croissance que présente le contexte actuel de pénurie du logement qui sévit en Amérique du Nord. Il est à prévoir aussi que le marché de la rénovation reprenne de l'élan en 2025. Les secteurs des armoires de cuisine, garde-robes, aménagement de l'espace et la rénovation commerciale demeurent déterminants pour notre croissance. Nous sommes solidement positionnés avec notre réseau de 112 centres stratégiquement situés au Canada et aux États-Unis, notre modèle d'affaires orienté client et notre dynamique d'innovation et d'acquisition d'entreprises qui renforce en continu notre leadership nord-américain », a ajouté M. Lord.

NOMINATION À LA DIRECTION - « Je suis heureux d'annoncer que, suite à l'approbation du conseil d'administration, M. Antoine Auclair, chef de la direction financière de la Société depuis 2011, assumera désormais les fonctions de chef de l'exploitation en plus de ses fonctions actuelles », a ajouté M. Richard Lord, président et chef de la direction.

ANALYSE DES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2024, COMPARATIVEMENT À CEUX DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2023

Ventes consolidées

Le tableau qui suit présente un aperçu des ventes des deux principaux marchés de Richelieu pour les exercices clos les 30 novembre 2024 et 2023 :

(en millions de $ sauf le taux de change) Exercices clos le 30 novembre ∆ % 2024 2023 Total Interne Acquisitions Consolidées 1 832,2 1 787,8 2,5 0,3 2,2 Fabricants 1 614,5 1 543,6 4,6 2,0 2,6 Détaillants 217,7 244,2 (10,9) (10,9) -- Canada 1 048,7 1 048,4 -- (1,7) 1,7 Fabricants 872,7 857,3 1,8 (0,3) 2,1 Détaillants 176,0 191,1 (7,9) (7,9) -- États-Unis $US 574,5 547,2 5,0 2,1 2,9 Fabricants 543,9 507,9 7,1 4,0 3,1 Détaillants 30,6 39,3 (22,1) (22,1) -- États-Unis $CA 783,5 739,4 6,0



Taux de change moyen 1,364 1,351







Richelieu a réalisé des ventes consolidées de 1,8 milliard $, en hausse de 44,4 millions $ ou 2,5 % sur celles de l'exercice 2023, dont 2,2 % provenant des acquisitions et 0,3 % de la croissance interne. En devise comparable à celle de l'exercice 2023, la hausse des ventes consolidées aurait été de 2,1 % pour l'exercice clos le 30 novembre 2024.

(en millions de dollars, sauf les données par action) Exercices clos le 30 novembre 2024 2023 ∆ % Ventes 1 832,2 1 787,8 2,5 Charges opérationnelles excluant les amortissements 1 630,8 1 557,4 4,7 BAIIA 201,4 230,4 (12,6) Marge bénéficiaire BAIIA (%) 11,0 % 12,9 %

Amortissements des immobilisations corporelles et actifs afférents aux droits d'utilisation 58,1 50,1 16,1 Amortissement des immobilisations incorporelles 10,8 10,9 (0,4) Frais financiers nets 11,7 13,3 (12,2)

80,6 74,2 8,6 Résultat avant impôts sur le résultat 120,8 156,2 (22,7) Impôts sur le résultat 31,3 42,4 (26,1) Résultat net 89,5 113,8 (21,4)







Résultat net attribuable aux :





Actionnaires de la Société 85,8 111,5 (23,1) Participations ne donnant pas le contrôle 3,7 2,4 58,4







Résultat net par action attribuable aux actionnaires de la Société





De base 1,54 2,00 (23,0) Dilué 1,53 1,98 (22,7)

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est chiffré à 201,4 millions $, en baisse de 29,0 millions $ ou 12,6 % sur celui de 2023. Cette diminution est principalement due à la réduction de la marge brute, causée par la charge des inventaires achetés à des coûts plus élevés que ceux actuels, ainsi que par la baisse des prix de vente de certains produits. À cela s'ajoutent les effets temporaires liés aux projets de consolidation et d'expansion des centres. Par conséquent, la marge bénéficiaire BAIIA, s'est établie à 11,0 %, comparativement à 12,9 % pour l'exercice 2023.

La dépense d'amortissement s'est élevée à 69,0 millions $ comparativement à 60,9 millions $ pour l'exercice de 2023, en hausse de 8,1 millions $ résultant principalement de l'augmentation des immobilisations corporelles et des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs aux renouvellements de baux, aux acquisitions d'entreprises récentes ainsi qu'aux projets d'expansion - agrandissement et modernisation complétés en 2023 et au début de l'année en cours. Les frais financiers nets se sont élevés à 11,7 millions $ contre 13,3 millions $, en baisse de 1,6 million $ due au remboursement de marges de crédit moins l'effet des frais d'intérêt plus élevés dû à l'augmentation des obligations locatives. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 31,3 millions $, en baisse de 11,0 millions $ sur celle de l'exercice 2023.

Le résultat net montre une baisse de 21,4 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 85,8 millions $, en baisse de 23,1 % par rapport à celui de l'exercice 2023. Le résultat net par action a atteint 1,54 $ de base et 1,53 $ dilué contre 2,00 $ de base et 1,98 $ dilué pour l'exercice 2023, en baisse de 23,0 % et de 22,7 % respectivement.

QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2024

Ventes consolidées

Le tableau qui suit présente un aperçu des ventes des deux principaux marchés de Richelieu pour les trimestres clos les 30 novembre 2024 et 2023 :

(en millions de dollars, sauf les taux de change) Trimestres clos le 30 novembre ∆ % 2024 2023 Total Interne Acquisitions Consolidées 476,2 453,7 5,0 2,3 2,7 Fabricants 421,6 393,2 7,2 4,1 3,1 Détaillants 54,6 60,5 (9,7) (9,7) -- Canada 275,4 267,6 2,9 1,2 1,7 Fabricants 230,2 220,5 4,4 2,3 2,1 Détaillants 45,2 47,1 (4,0) (4,0) -- États-Unis $US 145,9 136,2 7,1 3,1 4,0 Fabricants 139,0 126,4 10,0 5,7 4,3 Détaillants 6,9 9,8 (29,6) (29,6) -- États-Unis $CA 200,8 186,1 7,9



Taux de change moyen 1,376 1,366







Au quatrième trimestre, les ventes consolidées ont atteint 476,2 millions $, comparativement à 453,7 millions $ pour le trimestre correspondant de 2023, soit une hausse de 22,5 millions $ ou 5,0 %, dont 2,3 % provenant de la croissance interne et 2,7 % des acquisitions. En devise comparable à celle du quatrième trimestre de 2023, la hausse des ventes consolidées aurait été de 4,6 % pour le trimestre clos le 30 novembre 2024.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est établi à 54,3 millions $ comparativement à 58,8 millions $ au quatrième trimestre de 2023, une baisse de 7,7 %. La marge brute est légèrement en baisse par rapport à celle de 2023 et la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 11,4 % comparativement à 13,0 % pour le quatrième trimestre de 2023. Cette baisse a été principalement influencée par la réduction du prix de vente de certains produits, l'augmentation des coûts des marchandises vendues dans certaines catégories, ainsi que par les dépenses opérationnelles liées aux projets de consolidation et d'expansion de centres en phase de démarrage.

La dépense d'amortissement s'est élevée à 17,7 millions $ comparativement à 16,4 millions $ pour le quatrième trimestre de 2023, en hausse de 1,3 million $. Les frais financiers nets sont en hausse de 0,8 million $. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 8,2 millions $ comparativement à 10,8 millions $ au quatrième trimestre de 2023.

Le résultat net s'est établi à 25,4 millions $ en baisse de 13,7 % sur le trimestre correspondant de 2023. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a totalisé 24,4 millions $, en baisse de 14,6 % sur celui du quatrième trimestre de 2023. Le résultat net par action s'est établi à 0,44 $ de base et dilué, comparativement à 0,51 $ de base et dilué pour le quatrième trimestre de 2023.

Les flux de trésorerie ajustés liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 43,0 millions $ ou 0,77 $ par action, comparativement à 49,3 millions $ ou 0,88 $ par action pour le quatrième trimestre de 2023, soit une baisse de 12,8 % résultant principalement de la baisse du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 15,8 millions $, reflétant la variation des stocks et débiteurs de 7,7 millions $, ainsi que la variation des créditeurs et autres éléments qui ont requis des liquidités de 8,1 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 27,2 millions $, comparativement à 72,7 millions $ au quatrième trimestre de 2023.

Les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 41,8 millions $ par rapport à 14,3 millions $ pour le quatrième trimestre de 2023. Cette variation provient principalement des rachats d'actions ordinaires de 20,1 millions $ effectués au cours du quatrième trimestre de 2024 alors qu'aucun rachat d'action n'avait été effectué au quatrième trimestre de 2023.

Les activités d'investissement ont totalisé 7,9 millions $ au quatrième trimestre, dont 2,7 millions $ pour l'acquisition d'entreprise réalisée au cours du trimestre et 5,1 millions $ pour l'acquisition de diverses immobilisations corporelles, notamment pour augmenter la capacité de production dans l'un des centres et pour des améliorations locatives liées aux projets de consolidation en cours.

SITUATION FINANCIÈRE

en date du 30 novembre 2024

Analyse des principaux flux de trésorerie

(en millions de dollars) Exercices clos le 30 novembre 2024 2023 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) :



Activités opérationnelles 133,6 270,7 Activités de financement (117,9) (72,4) Activités d'investissement (50,8) (61,8) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (0,8) (0,8) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et du découvert bancaire (36,0) 135,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets (découvert bancaire net) au début de la période 23,7 (112,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets (découvert bancaire net) à la fin de la période (12,3) 23,7

Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles aux flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles :

(en millions de dollars) Exercices clos le 30 novembre 2024 2023 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 133,6 270,7 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (apport) 32,1 (80,2) Flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles 165,7 190,5

Activités opérationnelles

Les flux de trésorerie ajustés liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) ont atteint 165,7 millions $ ou 2,95 $ par action dilué, comparativement à 190,5 millions $ ou 3,39 $ par action dilué pour l'exercice 2023, soit une baisse de 13,0 % provenant principalement de la baisse du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 32,1 millions $, reflétant principalement la variation des stocks de 10,0 millions $, alors que les débiteurs, créditeurs et autres éléments ont requis des liquidités de 22,1 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 133,6 millions $, comparativement à un apport de fonds de 270,7 millions $ pour l'exercice 2023.

Activités de financement

Les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 117,9 millions $ par rapport à 72,4 millions $ pour l'exercice 2023. La Société a effectué un remboursement de dette à long terme de 3,2 millions $, payé des obligations locatives de 41,1 millions $ et émis des actions pour 3,4 millions $, comparativement à un remboursement de dette à long terme de 5,3 millions $, un paiement d'obligations locatives de 34,1 millions $ et à l'émission d'actions de 8,6 millions $ en 2023. Les dividendes versés aux actionnaires de la Société ont totalisé 33,5 millions $ soit le même montant qu'en 2023. La Société a aussi racheté des actions ordinaires pour un montant de 38,7 millions $ contre 0,8 million $ au cours de l'exercice 2023.

Activités d'investissement

Les activités d'investissement se sont chiffrées à 50,8 millions $, dont 20,3 millions $ principalement pour les quatre acquisitions d'entreprises conclues au cours de l'année financière 2024 et 30,6 millions $ principalement pour l'achat d'équipement visant au maintien et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ainsi que pour les projets d'expansion de centres de distribution, incluant les investissements en lien avec la consolidation du nouveau centre de Calgary.

Analyse de la situation financière

(en millions de dollars, sauf les taux de change) Aux 30 novembre 2024 2023 ∆ % Actifs courants 901,8 859,5 4,9 Actifs non courants 492,3 455,5 8,1 Total 1 394,1 1 315,0 6,0 Passifs courants 288,9 237,7 21,5 Passifs non courants 176,2 169,1 4,2 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société 926,5 904,9 2,4 Participations ne donnant pas le contrôle 2,5 3,3 (23,7) Total 1 394,1 1 315,0 6,0 Taux de change de la conversion d'une filiale aux États-Unis 1,401 1,358



Actifs

Les actifs totaux se sont établis à 1,4 milliard $ au 30 novembre 2024 soit une hausse de 6,0 %. Les actifs courants ont augmenté de 4,9 % ou de 42,3 millions $ par rapport au 30 novembre 2023. Les actifs non courants ont augmenté de 8,1 % principalement en raison de l'ajout d'actifs aux droits d'utilisation et d'immobilisations corporelles en lien avec les renouvellements de baux et les projets d'expansion.

Situation de la trésorerie et de la dette à long terme

(en millions de dollars) Aux 30 novembre 2024 2023 Tranche de la dette à long terme échéant à court terme 3,5 2,9 Dette à long terme 2,4 2,4 Dette totale 5,9 5,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie net (découvert bancaire net) (12,3) 23,7

Capitaux propres et capital-actions

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société s'élevaient à 926,5 millions $ au 30 novembre 2024, comparativement à 904,9 millions $ au 30 novembre 2023, soit une hausse de 21,6 millions $ provenant principalement de l'augmentation de 6,9 millions $ des résultats non distribués et de 5,0 millions $ du capital-actions et du surplus d'apport, tandis que le cumul des autres éléments du résultat global a augmenté de 9,7 millions $. Au 30 novembre 2024, la valeur comptable de l'action était de 16,78 $, en hausse de 4,0 % sur celle au 30 novembre 2023. Le rendement moyen des capitaux propres était de 9,4 %.

Au terme de l'exercice 2024, le capital-actions de la Société était constitué de 55 218 678 actions ordinaires (56 088 365 actions au 30 novembre 2023). Au cours de l'exercice 2024, à la suite de levées d'options, Richelieu a émis 138 025 actions ordinaires à un prix moyen de 24,96 $ (323 575 en 2023 à un prix moyen de 26,43 $). Au cours de l'exercice 2024, la Société a octroyé 289 000 options d'achat d'actions (306 500 en 2023) et en a annulé 37 375 (41 000 en 2023), en conséquence, au 30 novembre 2024, 1 734 525 options d'achat d'actions étaient en circulation (1 620 925 au 30 novembre 2023).

DIVIDENDES

Le 16 janvier 2025, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,1533 $ par action ordinaire, lequel sera payable le 13 février 2025 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 janvier 2025. Ce dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE

PROFIL AU 30 NOVEMBRE 2024

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients, qui sont desservis par 112 centres en Amérique du Nord, dont 48 centres de distribution au Canada, 61 aux États-Unis et 3 centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc, qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés, la charge relative à la rémunération à base d'actions et les frais financiers nets. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 16 JANVIER 2025 À 14 H 30 (HEURE DE L'EST)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats qui aura lieu le 16 janvier 2025 à 14 h 30, pourront composer le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 16 janvier 2025 à 17h45, jusqu'à minuit le 23 janvier 2025, en composant le 1-888-660-6345, code d'accès : 60055 #. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 30 novembre





[en milliers de dollars]

2024 2023



$ $ ACTIFS





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

41 389 46 327 Débiteurs

240 138 219 264 Impôts à recevoir

10 132 12 621 Stocks

598 674 572 351 Frais payés d'avance

11 467 8 905



901 800 859 468 Actifs non courants





Immobilisations corporelles

89 253 78 053 Immobilisations incorporelles

64 615 67 808 Actifs afférents aux droits d'utilisation

185 024 167 124 Goodwill

140 396 135 089 Impôts différés

13 041 7 421



1 394 129 1 314 963 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES





Passifs courants





Découvert bancaire

53 673 22 617 Créditeurs et charges à payer

167 827 169 785 Impôts à payer

2 772 4 373 Portion courante de la dette à long terme

3 533 2 940 Portion courante des obligations locatives

41 227 37 989 Autres passifs

19 844 --



288 876 237 704 Passifs non courants





Dette à long terme

2 369 2 406 Obligations locatives

163 800 143 336 Impôts différés

10 085 11 169 Autres passifs

-- 12 191



465 130 406 806 Capitaux propres





Capital-actions

75 145 72 289 Surplus d'apport

11 182 9 040 Résultats non distribués

801 879 794 971 Cumul des autres éléments du résultat global

38 303 28 593 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société

926 509 904 893 Participations ne donnant pas le contrôle

2 490 3 264



928 999 908 157



1 394 129 1 314 963









COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Exercices clos les 30 novembre

[en milliers de dollars, sauf les données par action]





2024 2023



$ $ Ventes

1 832 218 1 787 754 Charges opérationnelles excluant les amortissements

1 630 799 1 557 350 Résultat avant amortissements, frais financiers et impôts sur le résultat

201 419 230 404 Amortissements des immobilisations corporelles et des actifs afférents aux droits d'utilisation

58 139 50 070 Amortissement des immobilisations incorporelles

10 819 10 857 Frais financiers nets

11 656 13 280



80 614 74 207 Résultat avant impôts sur le résultat

120 805 156 197 Impôts sur le résultat

31 325 42 370 Résultat net

89 480 113 827







Résultat net attribuable aux :





Actionnaires de la Société

85 754 111 474 Participations ne donnant pas le contrôle

3 726 2 353



89 480 113 827







Résultat net par action attribuable aux actionnaires de la Société





De base

1,54 2,00 Dilué

1,53 1,98

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices clos les 30 novembre

[en milliers de dollars]





2024 2023



$ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES





Résultat net

89 480 113 827 Éléments sans effet sur la trésorerie et équivalents de trésorerie





Amortissements des immobilisations corporelles et actifs afférents aux droits d'utilisation

58 139 50 070 Amortissement des immobilisations incorporelles

10 819 10 857 Impôts différés

(7 294) (121) Charge relative à la rémunération à base d'actions

2 895 2 570 Frais financiers nets

11 656 13 280



165 695 190 483 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

(32 140) 80 174



133 555 270 657 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT





Remboursement de la dette à long terme

(3 205) (5 306) Remboursement des obligations locatives

(41 100) (34 108) Intérêts payés sur le découvert bancaire

(2 332) (6 387) Dividendes versés aux actionnaires de la Société

(33 503) (33 521) Autres dividendes versés

(2 465) (817) Émission d'actions ordinaires

3 445 8 552 Rachat d'actions ordinaires pour annulation

(38 707) (773)



(117 867) (72 360)







ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT





Acquisitions d'entreprises

(20 290) (19 694) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

(30 552) (42 093)



(50 842) (61 787) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(840) (812)







Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (découvert bancaire)

(35 994) 135 698 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets (découvert bancaire net) au début de l'exercice

23 710 (111 988) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets (découvert bancaire net) à la fin de l'exercice

(12 284) 23 710

