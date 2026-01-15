MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME , publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait croître au T1 2026.

Faits saillants du rapport Perspectives trimestrielles des PME, T4 2025 :

Selon les prévisions et estimations préparées par la FCEI en collaboration avec AppEco, l'économie canadienne a progressé de 0,6 % au T4 2025 et devrait croître de 3,4 % au T1 2026. Le taux d'inflation basé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé à 2,2 % au T4 2025 et devrait augmenter légèrement pour s'établir à 2,3 % au T1 2026.

Après une croissance modeste au T4 (0,7 %), l'investissement privé devrait remonter de 3,5 % au T1, ce qui demeure très faible pour cet indicateur.

Le taux de postes vacants du secteur privé s'est maintenu à 2,8 % au T4 2025, ce qui représente 387 600 postes à pourvoir.

Ce trimestre, une analyse spéciale sur les entreprises des segments interentreprises (B2B) et entreprise-consommateur (B2C) a fait ressortir que, même si toutes les entreprises sont beaucoup moins optimistes depuis le T1 2025, celles du segment B2C se sont redressées plus rapidement. La demande insuffisante, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les contraintes de distribution touchent plus fortement les entreprises B2B, tandis que le manque d'espace physique nuit plus aux firmes B2C.

L'analyse sectorielle de la dynamique des entreprises révèle que les taux de sortie sont supérieurs aux taux d'entrée depuis plus d'un an. La plupart des secteurs enregistrent plus de sorties que d'entrées, les pires ratios étant observés dans les secteurs des transports, du commerce de gros et de la finance et des assurances. Quelques secteurs qui affichaient constamment des ratios positifs sont tombés dans le négatif au cours des derniers trimestres (p. ex. l'hébergement et la restauration, les services professionnels). Seul le secteur de la santé et l'éducation est resté dans le positif.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche de la FCEI :

Malgré les turbulences de l'année 2025, l'économie canadienne demeure relativement résiliente. L'inflation globale se situe près de la cible de la Banque du Canada, mais sa dynamique reste influencée par les tensions géopolitiques et l'incertitude liée au commerce mondial.

L'investissement privé a baissé de 1,2 % d'une année à l'autre, un léger rebond qui est encourageant. Les PME s'adaptent à la nouvelle réalité commerciale. Si l'incertitude s'atténuait, l'investissement privé se rétablirait encore davantage, mais cela nécessiterait des mesures politiques audacieuses (allégement fiscal, réduction de la paperasserie et élimination des obstacles au commerce intérieur).

Notre analyse de la dynamique des entreprises dresse un portrait préoccupant. La situation économique du Canada repose sur la santé du secteur privé. Nous ne pouvons pas continuer de perdre des entreprises sans que de nouvelles entrent sur le marché. Le message est clair pour les décideurs : il faut renforcer la compétitivité et la solidité de l'environnement économique.

