RIMOUSKI, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - En 2023, 43 navires différents ont effectué plus de 450 jours à quai dans les ports du Saint-Laurent, enregistrant ainsi quelque 460 000 jours-passagers, soit presque la marque de 2019 - avant la pandémie - avec ses 489 000. Rappelons que l'an passé, la saison s'était terminée avec 266 000 jours-passagers. L'Association des Croisières du Saint-Laurent (ACSL) espérait atteindre un retour à la normale seulement en 2025.

L'automne, de septembre à novembre, demeure la saison la plus attrayante, mais dorénavant la destination attire des navires très tôt au printemps et on constate un achalandage croissant durant la période estivale. Ce sont effectivement 61 escales qui ont eu lieu d'avril à la fin juin 2023, partagées entre les 9 ports d'escale du Saint-Laurent, comparativement à 37 en 2022. Durant la saison estivale (juillet et août), le bond a été remarquable avec 57 escales par rapport à seulement 20 en 2022.

On constate une grande diversité dans les catégories de navires avec, notamment, de plus en plus de navires d'expéditions et de grand luxe qui peuvent faire escale dans tous les ports. De plus, la destination offre une politique d'accueil - le « Best Bienvenue ! » - et les équipements et infrastructures portuaires requis pour aussi accueillir des navires de plus grands gabarits de catégorie Premium ou Contemporain. Les ports de destination de Montréal et Québec permettent l'embarquement et le débarquement des passagers dont l'origine est à 90 % internationale. Ceux-ci transitent majoritairement par les aéroports. Un grand nombre d'entre eux effectuent au préalable un séjour pré- ou post‑croisière au Québec, contribuant ainsi à l'impact économique du secteur.

Rappelons qu'en 2025, le Saint-Laurent deviendra une destination 4 saisons. Le Commandant Charcot, navire d'exploration polaire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié de PONANT, avec ses 200 passagers, effectuera quatre itinéraires de 12 nuits de la fin janvier au début mars 2025. Les ports d'escale prévus dans l'itinéraire sont les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Sept-Îles, Saguenay, Québec et Sydney en Nouvelle‑Écosse. Les opérations d'embarquement et de débarquement seront partagées entre les ports de Québec et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« L'engouement pour la destination Saint-Laurent se concrétise de plus en plus en développant de nouveaux créneaux, ce qui nous permet d'atteindre une fréquentation à un niveau d'avant la pandémie en 2019 pour poursuivre une croissance soutenue. Quoique l'automne demeure toujours notre saison la plus achalandée, les compagnies de croisières découvrent constamment que le Saint-Laurent possède des charmes tout au long de l'année », constate M. René Trépanier, directeur général de l'ACSL.

Au fil des ans, le Saint-Laurent et la destination Canada Nouvelle-Angleterre se sont taillé une place de choix dans l'industrie internationale en forte croissance. Notre destination propose une offre diversifiée qui répond aux besoins des différentes clientèles. L'ACSL veut donc poursuivre son développement de façon durable afin de bien gérer cette croissance. Le Saint-Laurent s'affaire à accroître l'application de sa stratégie de développement durable avec des actions concrètes, dont l'élimination des plastiques à usage unique dans les ports d'escale, le branchement à quai et la sensibilisation des compagnies de croisières à l'approvisionnement local.

Soulignons que l'ACSL est une association sectorielle regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent. Sa mission est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada Nouvelle-Angleterre en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. L'association est soutenue par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

