Le Commandant Charcot, de la compagnie française PONANT EXPLORATIONS, est sur le point de tracer son sillage à travers les glaces du fleuve Saint-Laurent. Le navire de croisières de haute exploration polaire, dont les passagers embarqueront à Saint-Pierre-et-Miquelon demain, effectuera son premier de cinq départs avec une toute première escale en sol québécois aux Îles-de-la-Madeleine. Le Commandant Charcot poursuivra ensuite son voyage hivernal vers Gaspé, Sept-Îles et La Baie (Saguenay), avant de débarquer dans la Capitale-Nationale.

L'Association des Croisières du Saint-Laurent est extrêmement fière de cette première en Amérique du Nord. L'hiver québécois comporte de nombreuses merveilles à découvrir et les passagers auront l'occasion de pleinement s'immerger dans notre culture nordique, nos paysages époustouflants et nos activités hivernales à saveur unique. « Cette première mondiale cadre parfaitement avec les stratégies de notre destination qui visent à positionner le tourisme hivernal haut de gamme, la grande nature québécoise, notre culture et notre offre autochtone, tout cela d'un seul et même coup ! » souligne M. René Trépanier, Directeur général des Croisières du Saint-Laurent.

Au total, ce sont cinq voyages de 12 à 15 nuitées chacun qui s'échelonneront jusqu'au début du mois de mars 2025. Les opérations d'embarquement et de débarquement seront partagées entre Québec et Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que les escales du Saint-Laurent ont préparé une multitude d'excursions et activités afin d'accueillir et de faire vivre une expérience unique et mémorable aux passagers.

Que ce soit par une aventure en vélo électrique ou une randonnée le long des falaises de Fatima aux Îles-de-la-Madeleine, une escapade en raquettes au parc Forillon ou une découverte de la culture Mi'kmaq à Gaspé, la découverte des traditions innues à Sept-Îles, la pêche sur glace ou une aventure en motoneige électrique à La Baie (Saguenay) ou encore une balade en patins à glace dans le Vieux-Québec, les passagers repartiront avec 1001 souvenirs impérissables de notre Québec hivernal.

Un exemple de croisière plus durable

Unique navire d'exploration polaire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié, Le Commandant Charcot est à la fine pointe d'une navigation plus responsable. Parmi ses attributs durables, on compte entre autres l'utilisation d'énergie recyclée par la propulsion du navire pour le chauffage de certains éléments, l'élimination des plastiques à usage unique, un parc de batteries pour une navigation silencieuse en mode électrique dans les zones protégées et des protocoles de débarquement respectueux des écosystèmes. De plus, sa fonction brise-glace lui permettra d'évoluer en toute sécurité en zone polaire tout en préservant la banquise côtière, et ce afin de vivre une exploration responsable des lieux visités. « Nous éprouvons chez PONANT EXPLORATIONS une profonde fidélité envers la région du Saint-Laurent que nos navires visitent depuis de nombreuses années en été. Ces croisières hivernales à bord du Commandant Charcot, d'une nature totalement inédite, ouvrent les portes d'une expérience nouvelle, unique au monde et des moments exceptionnels pour nos passagers », déclare Hervé Gastinel, Président de PONANT EXPLORATIONS GROUP.

En concordance avec son objectif de faire du Saint-Laurent une destination de croisières durable, l'ACSL souhaite que la venue du Commandant Charcot cet hiver soit une inspiration pour l'avenir des croisières au Québec. Avec un navire à la fine pointe de la technologie, une navigation plus durable comportant des temps d'arrêt plus longs dans chaque escale, combiné aux efforts des ports d'escales du Saint-Laurent autant dans l'accueil écoresponsable des passagers que dans des excursions élaborées dans une perspective durable, cet événement est une réelle source d'inspiration pour les années à venir. « La présence du Commandant Charcot durant la saison hivernale est également un élément clef de nos objectifs stratégiques, soit de développer le tourisme de croisières internationales sur le Saint-Laurent durant les quatre saisons. En misant sur le prolongement de la venue des navires, on souhaite assurer des retombées économiques sur une période annuelle dans nos escales » ajoute M. Trépanier.

Rappel des départs :

17 au 29 janvier : Île Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Sept-Îles, La Baie (Saguenay), Québec

17 janvier - 18h - Départ de l'Île Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon)

18 janvier - 18h - Arrivée à Cap-aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine)

21 janvier - 12h - Arrivée à Gaspé

23 janvier - 12h - Arrivée à Sept-Îles

25 janvier - 17h - Arrivée à La Baie (Saguenay)

28 janvier - 12h - Arrivée à Québec

Note : les heures sont sujettes à changements

29 janvier au 10 février : Québec, La Baie (Saguenay), Sept-Îles, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine, Île Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon)

10 au 22 février : Île Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Sept-Îles, La Baie (Saguenay), Québec

22 février au 6 mars : Québec, La Baie (Saguenay), Sept-Îles, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine, Île Saint Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon)

6 mars au 21 mars : Île Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Corner Brook, Groenland - Qaqortoq, Fjord de Narsaq, Uunartoq, Nanortalik, Islande - Reykjavik.

À propos de l'Association des croisières du Saint-Laurent

L'ACSL est une association sectorielle regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent. Sa mission est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada Nouvelle-Angleterre en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. L'association est soutenue par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Développement économique Canada.

À propos de PONANT EXPLORATIONS

Explore to inspire, explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT EXPLORATIONS s'engage depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d'exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d'équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT EXPLORATIONS, l'expérience est raffinée, authentique et source d'inspiration.

Dossier média et pour suivre le premier voyage en images et témoignages : Media - Croisieres hivernales & vidéo

