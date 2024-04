RIMOUSKI, QC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Les premiers signaux sonores, indiquant l'arrivée d'un navire de croisière, se feront entendre dans la région de la Capitale, le 10 avril prochain. Le MSC Poesia, de la compagnie MSC Cruises, jettera l'ancre au Port de Québec. L'arrivée de ce navire lancera officiellement la saison des croisières internationales 2024 sur le Saint-Laurent.

L'industrie des croisières a le vent en poupe

Ce sont plus de 400 opérations, réparties dans les neuf escales membres de l'Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL), qui sont planifiées cette saison. Le Saint-Laurent accueillera 46 navires différents en provenance de 29 compagnies de croisières qui mouilleront dans le Saint-Laurent afin d'offrir aux passagers un véritable festin de nature et de culture. En quelques chiffres, il est question de plus de 400 000 jours-passagers ainsi que de près de 500 jours à quai. Avec quelque de 70 embarquements et débarquements, la venue de ces navires génèrera d'importantes retombées économiques dans les communautés visitées. Rappelons que l'industrie des croisières internationales représente plus de 700 M$ de retombées économiques directes et indirectes dans l'économie québécoise, selon la dernière étude de 2019. Les neuf escales du Saint-Laurent (Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspé et Îles-de-la-Madeleine) accueilleront 10 navires qui feront escale pour la première fois au Québec d'ici la fin octobre. Les prévisions d'achalandage de cette année sont légèrement à la hausse, mais indiquent, somme toute, une saison comparable à celle de 2023.

Cap sur le développement de façon durable, notre engagement écoresponsable

L'engagement de l'Association des croisières du Saint-Laurent à faire du fleuve une destination de plus en plus durable et respectueuse de l'environnement constitue un élément essentiel de sa stratégie de développement durable. Ainsi, afin de s'assurer que chacune des escales du Saint-Laurent navigue dans cette même direction, un accompagnement en développement durable personnalisé sera offert ce printemps pour toutes nos destinations. Basé sur une visite de chacune des escales par la conseillère en développement durable de l'ACSL et d'un consultant de l'agence de développement durable Ellio, l'accompagnement permettra, entre autres, d'évaluer et de guider les escales quant à la mise en place de pratiques écoresponsables favorisant le tourisme durable. Cet accompagnement sera également l'occasion d'assurer que chaque escale définit une stratégie de développement durable alignée sur les orientations de l'association.

« Cette saison encore, les neufs ports membres de l'ACSL accueilleront des milliers de visiteurs venus découvrir les beautés de notre fleuve, s'imprégner de notre culture et profiter des attraits de nos communautés. Il est de notre volonté de faire de cette expérience un événement mémorable et responsable », souligne M. Yves Gilson, Président de l'ACSL.

À propos de l'ACSL

L'ACSL est une association sectorielle regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent. Sa mission est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada Nouvelle Angleterre en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. L'association est soutenue par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

